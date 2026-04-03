Kako pripraviti domač hren? Preprost recept, ki vedno uspe (in zakaj je svež hren tako poseben)

Čeprav ga večina pozna v kupljeni različici, je domači hren povsem druga zgodba – bolj aromatičen, bolj pikanten in predvsem bolj 'pristen'. Net.hr poudarja, da je priprava domačega hrena veliko enostavnejša, kot si večina misli, rezultat pa je neprimerljivo boljši od industrijskih različic.
Zakaj je domači hren tako poseben?
Sveže nariban hren vsebuje spojino, ki je odgovorna za tisto znano 'udarno' pikantnost. Ko ga naribamo ali narežemo, se sprostijo hlapi, ki lahko hitro zasolzijo oči, kar je popolnoma normalno. Prav ta svežina in intenzivnost sta razlog, da domači hren nima konkurence. Pri obdelavi se sproščajo zelo močne hlapne snovi, zato je priporočljivo delo v dobro prezračenem prostoru.
Recept: domači hren v nekaj minutah
Sestavine
- 2 večja korena hrena
- 1 žlica sladkorja
- ščepec soli
- 100 ml vroče vode
- 1 žlica alkoholnega kisa
Razmerja lahko prilagodite okusu – bolj sladko, bolj kislo ali bolj pikantno, odvisno od vaših preferenc.
Postopek priprave (po korakih)
1. Očistite koren hrena
Z lupilcem odstranite zunanjo rjavo kožico. Pomembno: hrena ne perite pod vodo, saj lahko izgubi del svoje ostrine.
2. Narežite hren na manjše koščke
Tako ga bo multipraktik lažje obdelal.
3. Zmeljite ali naribajte
Najhitrejša in najbolj varna metoda za mletje hrena je multipraktik. Pri odpiranju pokrova se odmaknite – hlapi so lahko zelo močni. Če multipraktika nimate, lahko hren tudi drobno naribate.
4. Dodajte sladkor, kis in vodo
Mešajte, dokler ne dobite želene teksture. Če želite bolj kremasto različico, dodajte še malo vode.
5. Pustite počivati
Okusi se povežejo v približno eni uri, pikantnost pa se še okrepi.
6. Shranite v steklen kozarec
Pripravljen hren hranite v hladilniku. Najboljši je prvih 7–14 dni.
Kako dolgo zdrži domači hren?
V hladilniku: 1–2 tedna je najbolj intenziven, nato postopoma izgublja ostrino.
Po enem mesecu: okus je blažji, barva lahko potemni (naravna oksidacija).
Za daljše shranjevanje: možno ga je zamrzniti.
Net.hr še navaja, da je sprememba barve povsem naravna in ne pomeni, da je hren pokvarjen.
Kako ga uporabiti?
Domači hren je nepogrešljiv ob velikonočni šunki, govedini iz juhe, pečenki, ribjih jedeh in denimo hladnih narezkih. Odličen pa je tudi kot dodatek sendvič omakam, pire krompirju in solatnim prelivom.
Vir: net.hr