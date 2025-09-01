Tako boste pripravili najboljše testo za potico

Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Orehovo-limonine rezine
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Jajčni namaz, kot iz vrtca: popolna ideja za porabo velikonočnih pirhov
Velikonočni prazniki so za nami, vam pa je ostalo še kar nekaj pisanih pirhov? Odlična priložnost, da iz njih pripravite nekaj okusnega, preprostega in povsem domačega! Jajčni namaz je ena izmed tistih klasičnih jedi, ki nas takoj vrne v brezskrbne dni osnovne šole in vrtca. Mehka tekstura, blagi okusi in obvezne kisle kumarice – to je okusen recept, ki nikoli ne razočara.
Pomladna solata z grahom in jajci
Super ideja, kako lahko porabite velikonočne pirhe.
Kaj skuhati za velikonočno kosilo? Imamo super ideje!
Nekaj odličnih receptov za hitro in okusno kosilo, ki ga lahko pripravite za veliko noč ali pa po njej. Vse ideje, ki vam jih tokrat ponujamo, so tudi odlična rešitev za porabo klasičnih velikonočnih dobrot, kot so šunka, pirhi in hren. Dodali pa smo tudi nekaj super receptov, da boste lahko porabili kruh, ki ob praznikih tudi ne sme manjkati na mizi.
Nimate časa za potratno potico? Pripravite potratne palačinke
Ste ljubitelj potratne potice, pa nimate časa in energije za njeno pripravo? Ponujamo vam rešitev, ki vam bo prihranila čas, saj biskvit in kvašeno testo nadomestijo palačinke.
Slastna velikonočna sladica brez peke, ki vas bo rešila v zadnjem trenutku
Sanja Sirk je ustvarila sladico, ki jo naredite v pol ure – idealna izbira za vse, ki za praznike prisegajo na sveže in hitro pripravljene sladke dobrote.
Gorenjska prata
Klasična velikonočna jed.
Hren z jajci in bučnim oljem
Okusna priloga velikonočni šunki in ostalim dobrotam.
Božanske praznične kvašene dobrote, ki niso potica
Pripravite se na velikonočne dobrote, ki vas bodo očarale! Ta članek vam ponuja zbirko okusnih receptov za sladka kvašena peciva, ki so popolna alternativa klasični potici. Od čudovitih pletenic do simpatičnih zajčkov, vsi recepti so enostavni za pripravo in pisani na kožo vsakemu okusu. Presenetite svoje najdražje z božanskimi dobrotami, ki bodo ustvarile praznično vzdušje in okus.
Odlične velikonočne sladice, ki jih lahko pripravite tudi v zadnjem hipu
Začnite praznovanje velike noči s sladkimi kreacijami, ki bodo navdušile vse ljubitelje slaščic! Ne glede na to, ali iščete nekaj kremastega, primernega za najmlajše ali pa preprosto nekaj "drugačnega", tukaj boste našli navdih za hitre in okusne sladice, ki jih lahko pripravite tudi v zadnjem trenutku. Preprosti recepti, odlični rezultati in nepozaben velikonočni užitek so zagotovljeni!
Tako boste pripravili velikonočno pojedino, ki bo navdušila vse goste
Velika noč je eden najlepših praznikov v letu, kjer se ob bogato obloženi mizi zbere celotna družina. Da pa bo vzdušje praznično in pojedina okusna, je potrebno skrbno načrtovanje, ki vključuje vse od priprave jedi, praznične dekoracije do ustrezne vinske spremljave.
Preprosta tehnika barvanja pirhov, ki jo morate preizkusiti!
Velika noč brez pirhov? Skoraj nepredstavljivo! Letos med ljubitelji tradicionalnega barvanja posebej izstopa ena tehnika, ki s svojim čudovitim videzom navdušuje – marmorirani čebulni pirhi. Gre za preprosto, a izjemno učinkovito metodo barvanja, s katero dobimo čudovite vzorce, ki spominjajo na marmor.
Velikonočna sladica v kozarcu, ki jo bodo oboževali vsi – brez peke in brez stresa!
Velika noč je čas za igrive, pisane in sladke ideje! Če iščete preprost, a izjemno prikupen velikonočni posladek, vas bo ta sladica v kozarčku navdušila – brez kuhanja, brez peke, a s polnim okusom in simpatičnim videzom.