okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovo Sladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Orehovo-limonine rezine
Sladice

Orehovo-limonine rezine

1 h
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Sladice

Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?

Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Sladice

Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas

Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Zabava

Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

Sacher piškotki
Sladice

Sacher piškotki

1 h 8 min
Sladki prazniki
Domače dobrote za Miklavža: Recepti, ki bodo razveselili otroke

Domače dobrote za Miklavža: Recepti, ki bodo razveselili otroke

December je najbolj čaroben in sladek mesec v letu, hkrati pa je tudi mesec obdarovanj, za katere poskrbi trojica radodarnih mož. Prvi je na vrsti sveti Miklavž, ki otroke po tradiciji obdaruje z oreščki, suhim sadjem in rožiči. Zakaj ne bi letos otroke razveselili s sladkimi dobrotami, ki jih pripravite kar sami? Prepustite se ustvarjanju in poglejte, katere ideje smo pripravili za vas!

Sladice
Damini poljubčki (piškoti baci di dama)

Damini poljubčki (piškoti baci di dama)

Božanski italijanski lešnikovi piškoti.

3 h 5 min
Nimate časa za potratno potico? Pripravite potratne palačinke Nimate časa za potratno potico? Pripravite potratne palačinke
Sladice

Nimate časa za potratno potico? Pripravite potratne palačinke

Ste ljubitelj potratne potice, pa nimate časa in energije za njeno pripravo? Ponujamo vam rešitev, ki vam bo prihranila čas, saj biskvit in kvašeno testo nadomestijo palačinke.

Orehova rolada z maskarponejevo kremo
Zabava

Orehova rolada z maskarponejevo kremo

Božansko okusna in rahla.

40 min
Božična tortica v kozarcu (brez peke)
Sladice

Božična tortica v kozarcu (brez peke)

Čudovita praznična sladica s skoraj otročje lahko pripravo.

40 min
Sladice
Praznični marmorni kolač

Praznični marmorni kolač

Sladica, ki navduši vse po vrsti.

1 h 20 min
Božič in novo leto
Sladki trenutki brez pečice: Super božične sladice za vsak okus

Sladki trenutki brez pečice: Super božične sladice za vsak okus

Si želite ustvariti praznične poslastice, ne da bi prižgali pečico? Ni problema! V tem članku smo zbrali recepte za sladice brez peke, ki so enostavne za pripravo, a polne prazničnega okusa. Ideje za hitro in okusno razvajanje vas že čakajo, zato le pokukajte med spodnje predloge.

Praznična peka brez stresa: recepti za popolne božične piškote
Sladice

Praznična peka brez stresa: recepti za popolne božične piškote

Praznični čas je sinonim za dišeče kuhinje, polne slastnih dobrot, ki pričarajo toplino in veselje. A peka za božič je lahko tudi stresna – še posebej, če smo v časovni stiski ali si želimo popolnih rezultatov brez uporabe zapletenih receptov. S pravimi triki in pametno izbiro pa lahko praznično peko spremenite v zabavno in brezskrbno izkušnjo!

Mehki medenjaki, ki vedno uspejo
Božič in novo leto

Mehki medenjaki, ki vedno uspejo

Prazniki brez medenjakov? Nemogoče! Te čudovite in opojno dišeče piškote obožujejo prav vsi. Medenjaki so več kot le sladica – so simbol topline, domačnosti in prazničnega vzdušja. Na kup smo zbrali recepte za klasične, mehke, hrustljave in okrašene medenjake, ki bodo popestrili vašo praznično mizo in razveselili vse generacije.

Orehovi piškoti z javorjevim sirupom
Božič in novo leto

Orehovi piškoti z javorjevim sirupom

Rahli in okusni piškoti za popestritev prazničnih dni.

30 min
Pecivo
Cimetove pletenice

Cimetove pletenice

Opojno dišeče pecivo, ki navduši z mehkobo, sočnostjo in bogatim okusom.

2 h 20 min
Sladice
Pehtranova pletenica

Pehtranova pletenica

Čudovita velikonočna sladica.

1 h 50 min
Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Ali v mesni nadev za sarmo dodate jajce?
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela