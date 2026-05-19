5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine

Velikokrat si zaželimo nekaj sladkega, a nimamo časa, volje ali sestavin za zapletene recepte. Prav zato so sladice iz treh sestavin prava rešitev. So namreč hitro pripravljene, preproste in presenetljivo okusne. Predvsem pa dokazujejo, da lahko brez dolgega nakupovalnega seznama in brez kompliciranja ustvarimo sladice, ki navdušijo tako domače kot goste.

Tokrat smo zbrali pet preprostih receptov, ki dokazujejo, da je manj pogosto več. Od sočne čokoladne torte in nebeške limonine kreme do hitrih piškotov in domačega sladoleda brez strojčka – vsaka od teh sladic zahteva le tri sestavine, a kljub temu ponuja poln okus in pravo sladko razvajanje. Idealno za trenutke, ko si želite nekaj dobrega – brez odvečnega dela.

icon-expand Sladoled z Nutello FOTO: Shutterstock

Nutellin sladoled brez strojčka

Enostaven, okusen in zelo kremast sladoled iz le treh sestavin - smetane, Nutelle in kondenziranega mleka. Zanj ne potrebujete strojčka, po želji pa lahko v maso vmešate tudi poljubne dodatke - od oreščkov in koščkov čokolade do karamele in čokoladnega namaza. Recept je TUKAJ.

icon-expand Limonin posset FOTO: Shutterstock

Limonina krema (posset)

Limonin posset je elegantna, a zelo nezahtevna sladica, ki je popolna za večerje, posebne priložnosti ali takrat, ko želite pripraviti nekaj na hitro, a z "wow" učinkom. Zanjo potrebujete samo tri sestavine, ki jih imate najverjetneje že doma. Kremo lahko postrežete v steklenih kozarcih ali manjših skodelicah, še posebej očarljivo pa bo videti, če jo servirate kar v limonini lupini. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čokoladna torta FOTO: Shutterstock

Sočna čokoladna torta

Za božansko dobro čokoladno torto, ki se kar topi v ustih, potrebujete samo tri sestavine, med njimi pa ni moke in sladkorja. Njen čar je sočna in kremasta sredica, tortica pa vas bo navdušila tudi s hitro in preprosto pripravo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo iz listnatega testa z Nutello FOTO: Su.S.

Nutelline palčke

Hitro pripravljeno pecivo z listnatim testom simpatičnega videza in odličnega okusa. Za pripravo potrebujete samo tri sestavine, priprava pa je sila preprosta in vam bo vzela manj kot eno uro. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čokoladni bananini grižljaji FOTO: Shutterstock

Čokoladni bananini grižljaji