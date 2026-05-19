Sočna čokoladna torta
Sladice

5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine

Za pripravo odlične sladice ne potrebujete dolgega seznama sestavin. Da se o tem lahko prepričate tudi sami, vam predstavljamo pet preprostih receptov, za katere zadostujejo le tri sestavine – rezultat pa je presenetljivo okusen.

M.J.
19. 05. 2026 04.00

Velikokrat si zaželimo nekaj sladkega, a nimamo časa, volje ali sestavin za zapletene recepte. Prav zato so sladice iz treh sestavin prava rešitev. So namreč hitro pripravljene, preproste in presenetljivo okusne. Predvsem pa dokazujejo, da lahko brez dolgega nakupovalnega seznama in brez kompliciranja ustvarimo sladice, ki navdušijo tako domače kot goste.

Tokrat smo zbrali pet preprostih receptov, ki dokazujejo, da je manj pogosto več. Od sočne čokoladne torte in nebeške limonine kreme do hitrih piškotov in domačega sladoleda brez strojčka – vsaka od teh sladic zahteva le tri sestavine, a kljub temu ponuja poln okus in pravo sladko razvajanje. Idealno za trenutke, ko si želite nekaj dobrega – brez odvečnega dela.

Sladoled z Nutello
Sladoled z Nutello

Nutellin sladoled brez strojčka

Enostaven, okusen in zelo kremast sladoled iz le treh sestavin - smetane, Nutelle in kondenziranega mleka. Zanj ne potrebujete strojčka, po želji pa lahko v maso vmešate tudi poljubne dodatke - od oreščkov in koščkov čokolade do karamele in čokoladnega namaza. Recept je TUKAJ.

Limonin posset
Limonin posset

Limonina krema (posset)

Limonin posset je elegantna, a zelo nezahtevna sladica, ki je popolna za večerje, posebne priložnosti ali takrat, ko želite pripraviti nekaj na hitro, a z "wow" učinkom. Zanjo potrebujete samo tri sestavine, ki jih imate najverjetneje že doma. Kremo lahko postrežete v steklenih kozarcih ali manjših skodelicah, še posebej očarljivo pa bo videti, če jo servirate kar v limonini lupini. Recept je TUKAJ.

Čokoladna torta
Čokoladna torta

Sočna čokoladna torta

Za božansko dobro čokoladno torto, ki se kar topi v ustih, potrebujete samo tri sestavine, med njimi pa ni moke in sladkorja. Njen čar je sočna in kremasta sredica, tortica pa vas bo navdušila tudi s hitro in preprosto pripravo. Recept je TUKAJ.

Pecivo iz listnatega testa z Nutello
Pecivo iz listnatega testa z Nutello

Nutelline palčke

Hitro pripravljeno pecivo z listnatim testom simpatičnega videza in odličnega okusa. Za pripravo potrebujete samo tri sestavine, priprava pa je sila preprosta in vam bo vzela manj kot eno uro. Recept je TUKAJ.

Čokoladni bananini grižljaji
Čokoladni bananini grižljaji

Čokoladni bananini grižljaji

Zamrznjeni bananini grižljaji z arašidovim maslom so popolna kombinacija kremastega, sladkega in hrustljavega, marsikoga pa bo razveselil tudi podatek, da so pripravljeni v pičlih 10 minutah, brez uporabe pečice. Zanje potrebujete samo tri sestavine, posladek pa vas bo navdušil s popolno kombinacijo kremastega, sladkega in hrustljavega. Recept je TUKAJ.

