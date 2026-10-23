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Čokoladno pecivo z duhci
Priložnostno

Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci

Čokoladno pecivo z bogatim čokoladnim ganašem in prikupnimi duhci iz bele čokolade je kot nalašč za noč čarovnic. Priprava je preprosta, pecivo pa je zaradi počivanja še boljšega okusa in ga lahko pripravite že dan prej.

M.J. , Su.S.
23. 10. 2026 04.00
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Iščete idejo za sladico, s katero boste za noč čarovnic navdušili goste, ne da bi morali v kuhinji preživeti ure? To čokoladno pecivo je kot nalašč za takšne priložnosti. Njegova priprava je preprosta, rezultat pa je prava paša za oči in brbončice.

Osnovo predstavlja hitro pripravljen biskvit, ki po teksturi spominja na križanca med pecivom in piškoti. Njegov bogat čokoladni okus odlično dopolni svilnat čokoladni ganaš, piko na i pa naredijo simpatični duhci. Ti bodo zagotovo pritegnili pozornost tako najmlajših kot odraslih, pecivo pa bo hitro postalo ena od zvezd vaše domače zabave.

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Najboljše pri vsem je, da za zabaven in praznično obarvan videz ne potrebujete posebnih slaščičarskih spretnosti in pripomočkov. Z nekaj bele čokolade lahko ustvarite prikupne duhce in običajno čokoladno pecivo spremenite v izvirno sladico za noč čarovnic. Odlična izbira je tudi takrat, ko se na obisk napovejo gostje, vi pa si želite pripraviti nekaj domačega, čokoladnega in malce drugačnega.

Za noč čarovnic pripravite čokoladno pecivo, ki bo navdušilo tudi najmlajše.
Za noč čarovnic pripravite čokoladno pecivo, ki bo navdušilo tudi najmlajše. FOTO: Su.S.

Sestavine za biskvit:

- 250 g moke

- 40 g kakava

- 1 žlička pecilnega praška

- 2 ščepa soli

- 200 g zmehčanega masla

- 200 g sladkorja

- 2 jajci

- 2 žlički vanilijevega ekstrakta

Čokoladni ganaš:

- 300 g čokolade za kuhanje

- 150 ml smetane

Za dekoracijo:

- 70 g bele čokolade

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Priprava:

1. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija. Pekač, velikosti 25 x 35 centimetrov, malce namastimo in obložimo s papirjem za peko.

2. V skledi zmešamo moko, kakav, pecilni prašek in sol.

3. V drugo skledo damo zmehčano maslo in sladkor. Stepemo v rahlo, puhasto maso, v katero drugo za drugim vmešamo jajci ter vanilijev ekstrakt.

4. Zmes predevamo v pekač, lepo pogladimo in pečemo 25 minut. Ohladimo na sobno temperaturo.

5. V kozico nalomimo čokolado za kuhanje in prilijemo smetano. Med mešanjem segrevamo na srednji temperaturi, dokler se čokolada ne stopi. Odstavimo in malce ohladimo.

6. Nad vodno kopeljo stopimo še belo čokolado.

7. Eno žlico čokoladnega ganaša damo v skledico, preostanek pa prelijemo po biskvitu in lepo pogladimo.

8. Po vrhu po žličkah razporedimo stopljeno belo čokolado in z nabodali, nožki ali žličkami oblikujemo duhce. Na koncu jim z zobotrebcem, ki ga pomakamo v čokoladni ganaš, narišemo' še oči in usta.

9. Pecivo za vsaj pol ure ali kar čez noč postavimo v hladilnik, nato pa ga narežemo na kose različnih oblik in velikosti. Serviramo na večji krožnik ali pladenj in postrežemo. 

Le nekaj sestavin in malo domišljije, rezultat pa je prikupna sladica za noč čarovnic.
Le nekaj sestavin in malo domišljije, rezultat pa je prikupna sladica za noč čarovnic. FOTO: Su.S.
Sladice
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