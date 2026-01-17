okusno.je
Jogurtov biskvit z Nutello
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo

Če si za vikend želite nekaj sladkega, a brez dolgotrajnega mešanja in večurnega stanja v kuhinji, je ta izbor kot nalašč za vas. Predstavljamo pet preprostih sladic, ki ne zahtevajo zapletenih postopkov ali posebnega znanja, a vedno navdušijo z okusom. Recepti so hitri, preverjeni in primerni tudi za manj izkušene peke.

M.J.
17. 01. 2026 04.00

Vikendi so kot nalašč, da spečemo kakšno dobro sladico, a to še ne pomeni, da moramo v kuhinji preživeti ure in ure. Včasih si želimo le nekaj domačega, sladkega in zanesljivega – sladico, ki uspe brez stresa, tehtanja vsake malenkosti in strahu, da bi šlo kaj narobe. Prav takšni so recepti, zbrani v tem članku. Gre za preproste sladice iz dostopnih sestavin, ki jih pogosto že imamo doma, njihova priprava pa je hitra in nezahtevna.

Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Od sočnih biskvitov do ocvrtih dobrot in krhkih peciv – vsaka od spodnjih sladic je odlična izbira za sproščeno druženje ob skodelici kave, za pogostitev obiskov ali pa zgolj kot sladek zaključek kosila. Vse pa dokazujejo, da za odličen rezultat ne potrebujete veliko izkušenj, temveč le malo dobre volje in željo po sladkem vikendu brez stresa.

Čokoladno pecivo z jabolki
Čokoladno pecivo z jabolki FOTO: osebni arhiv

Zdrobovo čokoladno pecivo z jabolki

Sočno in rahlo pecivo, ki združuje jabolka, zdrob, kakav in preprost čokoladni preliv. Zdrob poskrbi za prijetno teksturo, priprava pa je izjemno enostavna, saj ne zahteva zapletenega mešanja ali posebnih tehnik. Recept je TUKAJ.

Jogurtove miške
Jogurtove miške FOTO: Sanja Sirk

Jogurtove miške

Mehke, rahle in hitro pripravljene ocvrte miške, ki vedno uspejo. Jogurt poskrbi za sočnost, recept pa je idealen, ko si zaželite nekaj sladkega na hitro. Recept je TUKAJ.

Orehova rolada s kislo smetano
Orehova rolada s kislo smetano FOTO: iStock

Orehova rolada s kislo smetano

Klasična sladica v preprosti izvedbi. Mehka biskvitna osnova z orehi in lahkoten nadev iz kisle smetane ustvarita ravno pravšnjo kombinacijo bogatega in osvežilnega okusa. Odličen posladek ob skodelici kave. Recept je TUKAJ.

Jogurtov biskvit z Nutello
Jogurtov biskvit z Nutello FOTO: Shutterstock

Jogurtov biskvit z Nutello

Preverjena klasika, ki vedno navduši. Jogurtov biskvit je mehak in rahel, dodatek Nutelle pa poskrbi za čokoladno razvajanje, ki se mu je skorajda nemogoče upreti. Recept je TUKAJ.

Skutina pita po babičino
Skutina pita po babičino FOTO: Shutterstock

Skutina pita po babičino

Med dve plasti krhkega testa ujet sočen skutin nadev. Za pripravo zelo preprosta domača sladica, ki so jo rade pripravljale že naše babice, pecivo pa se izvrstno prileže ob skodelici toplega napitka. Recept je TUKAJ.

