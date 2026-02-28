okusno.je
Jogurtova torta z borovnicami
Priložnostno

Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost

Ko si zaželimo nekaj sladkega, a nimamo časa ali volje za peko, so sladice brez peke popolna rešitev. Hitre, preproste in izjemno okusne, predvsem pa vedno uspejo in navdušijo. Predstavljamo izbor najboljših kremastih sladic brez pečice, ki so idealne za vsako priložnost.

M.J.
28. 02. 2026 04.00

Včasih nas zagrabi želja po sladkem, a že misel na dolgotrajno pripravo biskvita in čakanje, da se vse skupaj speče in ohladi, hitro ubije navdušenje. Prav zato so sladice brez peke prava kulinarična rešitev za sodoben tempo življenja. Ne zahtevajo zapletenih postopkov, posebnega kuharskega znanja ali dolge priprave, kljub temu pa navdušijo z bogatim okusom in privlačnim videzom.

Takšni recepti so velikokrat idealni tudi za poletne dni, ko se želimo izogniti dodatni vročini v kuhinji ter tudi za nenapovedane obiske ali trenutke, ko potrebujemo hitro sladko razvajanje. Od kremastih tortic in hitrih sladic v kozarcu do čokoladnih užitkov in piškotnih kolačev – možnosti je nešteto. V nadaljevanju predstavljamo izbor petih preverjenih sladic brez peke, ki so hitro pripravljene in bodo zadovoljile še tako zahtevne sladkosnede.

Tiramisu
Tiramisu FOTO: Shutterstock

Tiramisu (z jajci ali brez)

Klasična italijanska sladica, ki navdušuje z bogato kombinacijo kave, maskarponeja in kakava. Pripravi se lahko po tradicionalnem receptu z jajci (recept TUKAJ), ki poskrbijo za bogat okus in posebno kremasto teksturo, ali v enostavnejši različici brez jajc (recept TUKAJ), ki je prav tako rahla in okusna.

Kokosove kocke brez peke
Kokosove kocke brez peke FOTO: Su.S.

Kokosove kocke

Osvežujoča sladica iz več plasti hitro pripravljene pudingove kreme z belo čokolado in kokosom, med katerimi se skrivajo masleni keksi. Kombinacija kremaste teksture in rahlo hrustljave podlage ustvari popolno ravnovesje okusov. Idealna izbira za ljubitelje kokosa in lahkih, a bogatih sladic. Recept je TUKAJ.

Preprosta jagodna sladica v kozarcu
Preprosta jagodna sladica v kozarcu FOTO: Adobe Stock

Preprosta jagodna sladica v kozarcu

Hitro pripravljena sladica, ki združuje svež jagodni pire, plast zdrobljenih piškotov ter bogato kremo iz maskarponeja, skute in stepene smetane. Postrežena v kozarcu deluje elegantno in je odlična kot posladek za posebne priložnosti ali kot lahka poletna poslastica. Sladko-kiselkasta kombinacija navduši že ob prvi žlici. Recept je TUKAJ.

Jogurtova torta z borovnicami
Jogurtova torta z borovnicami FOTO: Shutterstock

Jogurtova torta z borovnicami

Lahka in osvežilna torta brez peke, pripravljena iz jogurtove kreme in obogatena z borovničevo omako. Sadna nota prijetno dopolnjuje nežno, rahlo teksturo, podlaga iz piškotov pa poskrbi za čvrstost. Popolna izbira za tople dni ali kot nekoliko lažja alternativa klasičnim tortam. Recept je TUKAJ.

Kinder rezine
Kinder rezine FOTO: Kristina Turk

Kinder rezine

Kremasta sladica, ki spominja na priljubljeno čokoladico. Sestavljajo jo plast piškotov, mlečna čokoladna krema in čokoladni preliv. Bogat, a hkrati nežen okus navdušuje tako otroke kot odrasle in je odlična izbira za praznovanja ali sladko razvajanje ob koncu tedna. Recept je TUKAJ.

