Krofi
Pust

Jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek

Z debelim četrtkom, ki v šaljivem jeziku velja za god debelih ljudi, se začenja pustni čas. Na Dolenjskem mu pravijo tolsti četrtek, na Gorenjskem ga poznajo kot mali pust, v Prekmurju pa danes praznujejo mali fajnšček. In če sledimo izročilu, se mora miza na ta dan šibiti od mastnih in nasitnih jedi.

M.J.
26. 02. 2025 11.04

Na debeli četrtek, šaljivo imenovanem tudi god debelih ljudi, se tradicionalno pripravljajo različne jedi, za vse pa je značilno, da so mastne in zelo nasitne. Včasih je moralo biti na ta dan na mizi suho svinjsko meso, denimo kuhana in pečena prekajena svinjska krača s kislim zeljem in praženim krompirjem, ena od značilnih jedi debelega četrtka pa je tudi kuhana svinjska glava. Če ne glava, pa vsaj čeljust, saj je veljal rek: "Danes je mali pust, ko se kuha čeljust." V vodo, v kateri se je kuhala glava, so ponekod zakuhali kašo in jo postregli kot juho. Priljubljena jed pustnega četrtka je tudi ričet, začinjen s prekajenimi svinjskimi rebri.

Ob debelem četrtku se tradicionalno pripravlja tudi ocvirkovca. Gre za ocvirkovo potico, ponekod ji pravijo tudi potica špehovka, katere posebnost je v nadevu. Namesto z orehi ali skuto je namreč nadevana z ocvirki (recept si lahko ogledate TUKAJ).  V starih časih so ženske med seboj celo tekmovale, katera bo pripravila boljšo ocvirkovco. 

Ena od bolj specifičnih jedi 'malega pusta' pa je kašnata potica, imenovana štula, ki jo pripravljajo Dobrepoljske gospodinje. Gre za jed iz prosene kaše in riža, v kateri se kuha prekajeno meso, ob tej pa lahko tudi klobasa. V kašo dodajo koščke mesa ter jo nato spečejo v vlečenem ali kvašenem testu. Več o tej jedi in njeni pripravi si lahko preberete na spodnji povezavi:

Kot se za pustni čas spodobi, na debeli četrtek seveda na mizi ne smejo manjkati značilne pustne sladice. Gospodinje na ta dan cvrejo krofe, flancate in miške. 

Na spodnjih povezavah vam ponujamo nekaj receptov za pripravo slastnih pustnih dobrot: 

Pečena svinjska krača
Rafaelo krofi
Hitri krofi
Bogati krofi
- Beneške miške z vanilijevo kremo
Jogurtove miške
- Puhasti ameriški krofi
Flancati z belim vinom
- Mehki krofi iz pečice

