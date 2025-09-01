Miške z jogurtom in jabolki

Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Zdrobov koh
Veliki ovseni piškoti s čokolado
Ričet s prekajenim mesom
Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.
Hitri krofki brez kvasa
Hiter posladek, pripravljen v manj kot pol ure.
Beneške miške z vanilijevo kremo
Sladka pustna sladica, ki vas bo preprosto navdušila.
Nasveti za najboljše domače krofe
Nekaj nepogrešljivih trikov in nasvetov, ki jih morate pri pripravi domačih krofov obvezno upoštevati.
Jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Z debelim četrtkom, ki v šaljivem jeziku velja za god debelih ljudi, se začenja pustni čas. Na Dolenjskem mu pravijo tolsti četrtek, na Gorenjskem ga poznajo kot mali pust, v Prekmurju pa danes praznujejo mali fajnšček. In če sledimo izročilu, se mora miza na ta dan šibiti od mastnih in nasitnih jedi.
Božanske miške: zelo rahle in sočne, kot jih naredi Sanja Sirk
Pust je čas veselja, barvitih maškar in seveda nepogrešljivih sladkih dobrot. Če se vam krofi zdijo preveč zapleteni, so te jogurtove miške z jabolkom popolna izbira! Recept Sanje Sirk je preprost, saj ne zahteva tehtanja ali uporabe mešalnika – vse, kar potrebujete, je nekaj osnovnih sestavin, lonček za merjenje in kuhalnica. Rezultat? Mehke, rahle in sočne miške, ki bodo navdušile vse sladkosnede.
Zmagovalni krofi, kot jih pripravita mladi slovenski slaščičarki
Za marsikoga je pravi pustni krof samo en – pripravljen iz bogatega kvašenega testa, ocvrt v olju in dobro 'nafilan' z marelično marmelado. Poleg tega mora biti tudi lepe zlato rjave barve in mora imeti tudi značilen bel obroč ali krancelj. Da vse to dosežemo, ni tako enostavno, zato smo se po nasvete obrnili na mladi slaščičarki Stelo Špoljar in Leo Sterle, ki sta lansko leto na tekmovanju pometli s konkurenco in pripravili kar dva najboljša krofa.
Kako cvremo krofe v 'picapanu'?
Sladka in puhasta, v vročem olju ocvrta sladica, je nekoč veljala za tipično pustno jed, danes pa se s krofi radi sladkamo tudi v predpustnem času. Vsakdo si seveda želi tudi sam pripraviti mehke in rahle krofe z lepimi kranceljni, za kar pa poleg dobrega recepta potrebujemo tudi pravi postopek cvrenja. V zadnjih letih je večji lonec zamenjal kar globok električni pekač, pogosto imenovan kar 'picapan', v katerem se krofi po mnenju številnih gospodinj najlepše ocvrejo.
Sočne in rahle miške, kot jih zagotovo še niste jedli
Še eden od številnih receptov za miške, tokrat z zdrobom! Hitro pripravljene, okusne in dišeče ter tako rahle, da se topijo v ustih.
Hitri krofi
Mehki in puhasti krofi po preverjenem domačem receptu.
Puhasti ameriški krofi
Slastni in tako puhasti, da se kar stopijo v ustih.
Krhki flancati po receptu istrskih gospodinj
Ni skrivnost, da se v pustnem obdobju radi mastimo s sladkimi pustnimi dobrotami, saj že izročilo navaja, da se v tem času lahko pregrešimo, zato se na naših mizah pogosto znajdejo krofi, miške in flancati. Tokrat so nam gospodinje iz Gračišča, natančneje iz društva TŠKD Sv. Miklavž, pripravile krhke flancate, ali kot jim rade rečejo tudi same, najboljše hroštole.