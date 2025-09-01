okusno.je
Miške z jogurtom in jabolki
Jesen

Miške z jogurtom in jabolki

40 min
Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan
Kosilo

Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan

Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Zdravo in vegi

Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo

Zdrobov koh
Sladice

Zdrobov koh

35 min
Veliki ovseni piškoti s čokolado
Sladice

Veliki ovseni piškoti s čokolado

32 min
Slovenska
Ričet s prekajenim mesom

Ričet s prekajenim mesom

Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.

2 h
Sladice
Hitri krofki brez kvasa

Hitri krofki brez kvasa

Hiter posladek, pripravljen v manj kot pol ure.

25 min
Beneške miške z vanilijevo kremo
Sladice

Beneške miške z vanilijevo kremo

Sladka pustna sladica, ki vas bo preprosto navdušila.

1 h 10 min
Nasveti za najboljše domače krofe
Pust

Nasveti za najboljše domače krofe

Nekaj nepogrešljivih trikov in nasvetov, ki jih morate pri pripravi domačih krofov obvezno upoštevati.

Jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Pust

Jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek

Z debelim četrtkom, ki v šaljivem jeziku velja za god debelih ljudi, se začenja pustni čas. Na Dolenjskem mu pravijo tolsti četrtek, na Gorenjskem ga poznajo kot mali pust, v Prekmurju pa danes praznujejo mali fajnšček. In če sledimo izročilu, se mora miza na ta dan šibiti od mastnih in nasitnih jedi.

Sladice
Božanske miške: zelo rahle in sočne, kot jih naredi Sanja Sirk

Božanske miške: zelo rahle in sočne, kot jih naredi Sanja Sirk

Pust je čas veselja, barvitih maškar in seveda nepogrešljivih sladkih dobrot. Če se vam krofi zdijo preveč zapleteni, so te jogurtove miške z jabolkom popolna izbira! Recept Sanje Sirk je preprost, saj ne zahteva tehtanja ali uporabe mešalnika – vse, kar potrebujete, je nekaj osnovnih sestavin, lonček za merjenje in kuhalnica. Rezultat? Mehke, rahle in sočne miške, ki bodo navdušile vse sladkosnede.

Sladice
Zmagovalni krofi, kot jih pripravita mladi slovenski slaščičarki

Zmagovalni krofi, kot jih pripravita mladi slovenski slaščičarki

Za marsikoga je pravi pustni krof samo en – pripravljen iz bogatega kvašenega testa, ocvrt v olju in dobro 'nafilan' z marelično marmelado. Poleg tega mora biti tudi lepe zlato rjave barve in mora imeti tudi značilen bel obroč ali krancelj. Da vse to dosežemo, ni tako enostavno, zato smo se po nasvete obrnili na mladi slaščičarki Stelo Špoljar in Leo Sterle, ki sta lansko leto na tekmovanju pometli s konkurenco in pripravili kar dva najboljša krofa.

Kako cvremo krofe v 'picapanu'?
Triki in nasveti

Kako cvremo krofe v 'picapanu'?

Sladka in puhasta, v vročem olju ocvrta sladica, je nekoč veljala za tipično pustno jed, danes pa se s krofi radi sladkamo tudi v predpustnem času. Vsakdo si seveda želi tudi sam pripraviti mehke in rahle krofe z lepimi kranceljni, za kar pa poleg dobrega recepta potrebujemo tudi pravi postopek cvrenja. V zadnjih letih je večji lonec zamenjal kar globok električni pekač, pogosto imenovan kar 'picapan', v katerem se krofi po mnenju številnih gospodinj najlepše ocvrejo.

Sočne in rahle miške, kot jih zagotovo še niste jedli
Sladice

Sočne in rahle miške, kot jih zagotovo še niste jedli

Še eden od številnih receptov za miške, tokrat z zdrobom! Hitro pripravljene, okusne in dišeče ter tako rahle, da se topijo v ustih.

Hitri krofi
Pust

Hitri krofi

Mehki in puhasti krofi po preverjenem domačem receptu.

1 h 30 min
Sladice
Puhasti ameriški krofi

Puhasti ameriški krofi

Slastni in tako puhasti, da se kar stopijo v ustih.

3 h
Pust
Krhki flancati po receptu istrskih gospodinj

Krhki flancati po receptu istrskih gospodinj

Ni skrivnost, da se v pustnem obdobju radi mastimo s sladkimi pustnimi dobrotami, saj že izročilo navaja, da se v tem času lahko pregrešimo, zato se na naših mizah pogosto znajdejo krofi, miške in flancati. Tokrat so nam gospodinje iz Gračišča, natančneje iz društva TŠKD Sv. Miklavž, pripravile krhke flancate, ali kot jim rade rečejo tudi same, najboljše hroštole.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Ali pogosto kuhate skupaj s partnerjem?