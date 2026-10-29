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Mumije iz mini hrenovk, bučne pice in bogati nachosi dokazujejo, da za privlačne prigrizke ne potrebujemo zapletenih receptov ali dolgih ur v kuhinji.
Priložnostno

Zabavni prigrizki za noč čarovnic, ki jih lahko pripravite v zadnjem hipu

Noč čarovnic ni le čas izrezovanja buč, kostumov in strašljivih dekoracij, temveč tudi odlična priložnost za ustvarjanje v kuhinji. Če želite pripraviti prigrizke, ki bodo navdušili z videzom in okusom, hkrati pa vam ne bodo vzeli veliko časa, je air fryer odlična izbira.

L.G.M.
29. 10. 2026 04.00
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Noč čarovnic je idealen trenutek, da se poigramo tudi v kuhinji. Z nekaj preprostimi sestavinami lahko pripravimo prigrizke, ki navdušijo tako z videzom kot okusom. Od hrustljavih mumij iz mini hrenovk do bučnih pic in bogatih nachosov, pomembno je predvsem to, da je priprava preprosta, rezultat pa zabaven in okusen.

Prav zato pri takšnih receptih pride prav pripomoček, ki prihrani čas in hkrati poskrbi za odlične rezultate. Novi Tefal Ever Fry Dual Flex s tehnologijo Infra Heat združuje infrardeče segrevanje in vroč zrak, zato ne potrebuje predgretja, jedi pa pripravi hitro ter jih lepo zapeče. Hrustljavo testo, stopljen sir in sočna notranjost so razlogi, da je odlična izbira za pripravo prigrizkov. Poleg tega omogoča uporabo dveh ločenih območij za pripravo različnih jedi ali ene velike 9-litrske GiantZone cone, ko pričakujete več gostov.

Če iščete ideje za zabavne prigrizke za noč čarovnic, ki ne zahtevajo veliko časa, bodo naslednji trije recepti prava izbira.

Novi Tefal Ever Fry Dual Flex s tehnologijo Infra Heat združuje infrardeče segrevanje in vroč zrak, zato ne potrebuje predgretja, jedi pa pripravi hitro ter jih lepo zapeče.
Novi Tefal Ever Fry Dual Flex s tehnologijo Infra Heat združuje infrardeče segrevanje in vroč zrak, zato ne potrebuje predgretja, jedi pa pripravi hitro ter jih lepo zapeče. FOTO: Arhiv naročnika

Mumije iz mini hrenovk

Eden najbolj priljubljenih prigrizkov za noč čarovnic so zagotovo hrustljave mumije iz listnatega testa. Priprava je hitra, rezultat pa vedno požanje veliko pozornosti.

Sestavine:
- 1 zavitek mini hrenovk
- 1 zavitek listnatega testa
- 1 jajce
- gorčica ali majoneza za oči

Priprava:

Hrenovke ovijte s trakovi listnatega testa, pri čemer pustite nekaj prostora za obraz, jih premažite z jajcem in v air fryerju pecite pri 180 stopinjah Celzija približno 10 minut. Ko se lepo zlato zapečejo, jim z gorčico ali majonezo narišite še oči.

Pri takšnih prigrizkih pride do izraza tehnologija Infra Heat v cvrtniku Tefal Ever Fry Dual Flex, saj poskrbi za hitro zapečeno in hrustljavo skorjico brez dolgotrajnega čakanja na segrevanje.

Mini bučne pice iz listnatega testa s sirom

Če želite nekoliko bolj nasiten prigrizek, ki bo obenem prava paša za oči, pripravite mini bučne pice iz listnatega testa.

Sestavine:
- 1 zavitek listnatega testa
- 150 g naribanega sira
- 100 g salame za pico
- 1 jajce
- origano ali druga zelišča

Iz listnatega testa izrežite oblike buč, pri polovici pa z nožem izrežite še oči in nasmeh. Spodnji del napolnite s sirom in salamo, pokrijte z drugim delom testa in dobro stisnite robove. Dodajte zareze, značilne za bučo, premažite z jajcem in v air fryerju pecite pri 180 stopinjah Celzija približno 10 do 12 minut, dokler se lepo ne napihnejo in zlato obarvajo.

Prednost modela Tefal EverFry Dual Flex sta dva ločena predala, ki omogočata pripravo različnih jedi hkrati. Tako lahko mini bučne pice pečete v enem predalu, mumije iz mini hrenovk pa v drugem, pri čemer za vsakega nastavite svoj čas in temperaturo priprave.

Mumije iz mini hrenovk, bučne pice in bogati nachosi dokazujejo, da za privlačne prigrizke ne potrebujemo zapletenih receptov ali dolgih ur v kuhinji.
Mumije iz mini hrenovk, bučne pice in bogati nachosi dokazujejo, da za privlačne prigrizke ne potrebujemo zapletenih receptov ali dolgih ur v kuhinji. FOTO: okusno.je

Bogati nachosi s sirom in jalapeñi

Za druženje ob filmu, zabavi ali večernem strašljivem maratonu so odlična izbira bogati nachosi. Tu pride do izraza prilagodljivost modela Ever Fry Dual Flex, saj lahko odstranite pregrado in ustvarite eno veliko cono za pripravo obilnejših porcij.

Sestavine:
- 1 vrečka tortilja čipsa
- 200 g naribanega cheddarja
- 1 konzerva koruze
- 1 konzerva rdečega fižola
- 1 kozarec vloženih jalapeñev
- salsa omaka
- guacamole

Priprava:

V posodo najprej razporedite plast nachosov, dodajte koruzo, fižol, jalapeñe in del sira, nato pa postopek še enkrat ponovite. Pecite pri 180 stopinjah Celzija približno pet minut, da se sir stopi, nato dodajte salso in guacamole. Za igriv videz noči čarovnic lahko s kislo smetano narišete pajčevino.

Pri tem receptu se odlično pokaže prilagodljivost modela Tefal Ever Fry Dual Flex, saj lahko z odstranitvijo pregrade ustvarite veliko 9-litrsko GiantZone območje in pripravite večjo porcijo za druženje s prijatelji ali družino.

Prednost modela Tefal EverFry Dual Flex sta dva ločena predala, ki omogočata pripravo različnih jedi hkrati.
Prednost modela Tefal EverFry Dual Flex sta dva ločena predala, ki omogočata pripravo različnih jedi hkrati. FOTO: Arhiv naročnika

Ko želite hitro pripravo in dober vizualni učinek

Noč čarovnic je eden tistih praznikov, ko hrana postane del doživetja. Mumije iz mini hrenovk, bučne pice in bogati nachosi dokazujejo, da za privlačne prigrizke ne potrebujemo zapletenih receptov ali dolgih ur v kuhinji. Dovolj je nekaj ustvarjalnosti, preproste sestavine in pravi pripomoček.

Pri tem pripravo še dodatno poenostavi Tefal Ever Fry Dual Flex s tehnologijo Infra Heat, ki omogoča hitro segrevanje brez predgretja, hrustljavo zapečene rezultate in sočno notranjost jedi. Zaradi dveh ločenih con ali velike 9-litrske posode pa je primeren tako za pripravo manjših prigrizkov kot tudi večjih porcij za druženje s prijatelji in družino. Tako boste lahko več časa namenili zabavi, manj pa čakanju v kuhinji.

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