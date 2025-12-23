Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Pozabite francosko solato – letos naj vašo praznično mizo krasi božanska mimoza solata. Gre za klasično hladno jed, ki je v številnih domovih že dolgo nepogrešljiv del prazničnih pogostitev. Njena posebnost je v plastni strukturi, kjer se preproste sestavine, kot so krompir, korenje, jajca ter ribe ali meso, povežejo v harmonično in kremno celoto. Poleg bogatega okusa solata mimoza navduši tudi z videzom, zaradi česar je popolna izbira za posebne priložnosti, kot sta božična in novoletna zabava.

icon-expand Preprosta priprava, a izjemen videz in okus jo naredijo nepogrešljivo na vsaki praznični pogostitvi. FOTO: Sanja Sirk

Recept, ki vam ga predstavljamo v nadaljevanju, je pripravila Sanja Sirk, ki pravi, da "je mimoza solata jed, ki enostavno mora biti na praznični mizi. Je klasika, ki res nikoli ne gre iz mode." Prav njena lahkotna kremnost in uravnotežen okus jo naredita primerno za različna praznovanja, ne glede na to, ali gre za večjo pogostitev ali bolj intimno družinsko srečanje. Velika prednost solate je tudi njena dostopnost. Kot poudarja Sanja, "za to lepotico res ni potrebno posebno kulinarično znanje, saj je priprava hitra in zelo enostavna." Prav zato je odlična izbira za vse, ki želijo pripraviti nekaj posebnega, a brez zapletenih postopkov. Mimoza solata je dokaz, da so pogosto prav klasične jedi tiste, ki na praznični mizi najbolj zasijejo.

Sestavine:

- 300 g krompirja - 2 korenčka - 1 glava zelene solate - 6 jajc - 6 kislih kumaric - 200 g šunke ali piščančje salame - 200 g edamca

Preliv:

- 1 mala kisla smetana (180 g) - 200 g majoneze - sol in mleti poper

icon-expand Nekaj dela vzame zgolj priprava vseh sestavin za solato. FOTO: Sanja Sirk

Postopek priprave:

Krompir operemo in ga skuhamo v slani vodi v olupku. Ohladimo in olupimo. Krompir naribamo. Korenček olupimo, skuhamo, ohladimo in naribamo. Solato očistimo, operemo in narežemo na trakce. Surova jajca damo v kozico in jih zalijemo s hladno vodo (toliko, da jih prekrije). Dodamo žlico soli (da lupina ne poči) in zavremo. Kuhamo 10 minut. Kuhana jajca ohladimo in olupimo. Odstranimo kuhane rumenjake in jih naribamo. Enako storimo z beljaki. Naribamo tudi kisle kumarice. Šunko ali piščančjo salamo ter sir naribamo na grobem delu ribežnika. Za preliv zmešamo kislo smetano in majonezo. Solimo in popramo po okusu.

icon-expand Spodnji del predstavlja narezana solata. FOTO: Sanja Sirk

Začnemo z zlaganjem solate. Na raven servirni krožnik postavimo tortni obroč. V sredino obroča postavimo visok, raven kozarec ali manjši steklen kozarec za vlaganje. Na dno gre solata, ki jo na debelo naložimo, da je lepo razporejena. Po solati pazljivo razporedimo nariban kuhan krompir. Malo ga potlačimo, da nastane ravna plast. Na krompir dodamo nekaj žlic preliva, ki ga z žličko enakomerno razmažemo.

icon-expand Za sočnost poskrbi preliv iz kisle smetane in majoneze. FOTO: Sanja Sirk

Sledi plast naribanega korenčka, zatem pa še plast naribane salame. Na salamo ponovno dodamo nekaj žlic preliva, ki ga enakomerno razmažemo. Zlaganje nadaljujemo s plastjo naribanega sira, čemur ponovno sledi nekaj žlic preliva, nato plast naribanih kumaric in še preostanek preliva. Dodamo še nariban beljak, nato pa vse skupaj pritisnemo z žlico, da se plasti lepo povežejo. Čisto na vrhu razporedimo nariban rumenjak.

icon-expand Za dekoracijo uporabimo vejice koromača (ali nasekljan peteršilj) in semena granatnega jabolka. FOTO: Sanja Sirk

Solato okrasimo z vejicami koromača in semeni granatnega jabolka. Za nekaj ur (najbolje kar čez noč) jo shranimo v hladilnik, da se plasti dobro prepojijo. Preden solato postrežemo, odstranimo obroč in kozarec. Lepotica, ki bo zagotovo popestrila vsako praznično mizo, je pripravljena, da jo postavimo pred goste.

icon-expand Solata mimoza vas bo očarala s svojo bogato sestavo in čudovitim videzom. FOTO: Sanja Sirk