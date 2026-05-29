Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče

Sezona piknikov je v polnem teku, sočna, domača pleskavica pa je nepogrešljiva poslastica na vsakem žaru. Čeprav mnogi verjamejo, da je ključ do okusnih pleskavic dodajanje skrivnih sestavin in začimb, se popolnost pravzaprav skriva v njihovi preprostosti.

icon-expand Med obvezno ponudbo mesnih dobrot z žara spada tudi pleskavica. FOTO: Shutterstock

Prvi korak: izbira mesa

Za pripravo najboljših pleskavic potrebujete kakovostno mleto meso, pri čemer je najboljša izbira mešanica govedine in svinjine v razmerju 70 : 30. Pomembno je, da meso ni preveč pusto, saj ravno maščobne komponente skrbijo za sočnost in mehkobo končnega izdelka. Zato vedno izberite meso s 15 do 20 odstotki maščobe. Nižji odstotek maščobe bo povzročil suhe pleskavice, čemur se želimo izogniti. Za osnovo je najbolje uporabiti goveje pleče ali vrat, ki imata tudi idealno strukturo za oblikovanje pleskavic. Če želite pripraviti pleskavice za 4 do 5 oseb, boste potrebovali približno 1 kilogram mesa. Svežina je ključnega pomena, zato je priporočljivo, da meso kupite pri mesarju, ki ga zmelje neposredno pred vašo uporabo, s čimer ohranite naravno strukturo vlaken.

Majhne skrivnosti za poln okus

Priprava mesne mase zahteva čas in potrpljenje. Ko izberete pravo kombinacijo mesa, ga je treba primerno začiniti, vendar pri tem ne pretiravajte. Sol, poper in drobno sesekljana čebula so osnova za dobro maso, ki ji nekateri mojstri dodajo še mineralno vodo. Slednja pomaga ustvariti bolj rahlo in mehko teksturo, saj mehurčki poskrbijo za večjo zračnost mase. Zelo pomembno je, da meso obdelujete hladno. Če se maščoba zaradi temperature rok preveč segreje, bo pleskavica izgubila svojo značilno strukturo. Idealno je, da začinjeno maso pustite počivati v hladilniku vsaj eno uro, še bolje pa čez noč, da se vsi okusi temeljito premešajo in razvijejo svojo polno aromo. Želite svojo pleskavico povzdigniti v prave gurmanske višave? Potem v mesno maso ne pozabite dodati naribanega sira in/ali drobno narezanih kockic prekajene slanine. Med pečenjem se sir stopi in ustvari božansko teksturo, ki navduši vsakega jedca. Za ekstremno sočnost lahko v sredino pleskavice vstavite košček masla ali žličko kajmaka. Ta preprost trik zagotovi, da meso ostane sočno, medtem ko se na zunaj ustvarja popolno zapečena in mamljivo dišeča skorjica.

icon-expand Tri minute peke na vsaki strani na visoki temperaturi zagotavljajo, da sredica ostane sočna, zunanjost pa dobi značilno temno barvo. FOTO: iStock

Pravilna tehnika oblikovanja in termična obdelava mesa

Oblikovanje pleskavic je umetnost, ki vpliva na enakomernost peke. Meso oblikujemo v nekoliko širše in tanjše polpete, saj se med toplotno obdelavo meso skrči in odebeli. Preden pleskavico položite na vročo podlago, na sredini naredite rahlo vdolbinico s prstom. Ta preprost tehnični trik prepreči, da bi se pleskavica med peko napihnila in dobila obliko krogle. Ponev ali žar morata biti predhodno ogreta na visoko temperaturo, da se pore v mesu takoj zaprejo. Med peko se strogo odsvetuje pritiskanje na meso z lopatico. "S pritiskanjem namreč izgubljate sokove, zaradi česar postane meso suho," opozarjajo strokovnjaki. Pleskavico obrnite le enkrat, ko vidite, da se robovi že pričnejo barvati, kar traja približno 3 do 4 minute na stran.

icon-expand Pečene pleskavice postrezite vroče v lepinji z obilico čebule in prilogami po lastni izbiri. FOTO: Shutterstock

Recept: domača gurmanska pleskavica

Sestavine za 4–5 oseb:

- 1 kg mletega mesa (70 % govedine, 30 % svinjine), - 2 manjši čebuli, - 1 strok česna (po želji), - 2 žlici mineralne vode, - sol in mleti poper po okusu, - 1 žlička mlete sladke paprike (po okusu), - 100 g sira (edamec ali trapist), - žlica olja za peko.

Postopek priprave:

Čebulo olupite in jo čim bolj na drobno sesekljajte. V skledi zmešajte mleto meso, čebulo, mineralno vodo, sol in poper. Če delate gurmanske pleskavice, primešajte še na majhne kockice narezan sir in po želji tudi sesekljan česen ali mleto rdečo papriko. Maso gnetite nekaj minut, dokler ne postane kompaktna, nato pa jo pokrijte in pustite v hladilniku vsaj 2 uri. Pomembno je, da masa pred pripravo vsaj nekaj ur počiva v hladilniku. Z naoljenimi rokami iz pripravljene mase oblikujte približno 200 g težke kroglice, ki jih nato sploščite oziroma oblikujte v polpete, ki so na sredini tanjše kot na robovih. Pripravljene pleskavice pecite na močnem ognju po približno 3 minute na vsaki strani, dokler niso zlatorjavo zapečene. Postrezite vroče v lepinji z obilico čebule in prilogami po lastni izbiri.