Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi

V resnici so najpogostejše napake precej preproste, zato jih je mogoče hitro odpraviti. Dovolj je, da smo pozorni na nekaj ključnih korakov pred peko in med njo, pa bo meso veliko pogosteje ostalo sočno, mehko in polnega okusa.

Temperatura mesa pred peko je pomembnejša, kot si mislimo

Veliko ljudi meso vzame iz hladilnika in ga takoj položi na žar, kar je ena najpogostejših napak pri peki. Hladno meso se na vroči rešetki ne speče enakomerno, pogosto ostane surovo v sredini ali pa se zunaj prehitro zapeče. Zato je priporočljivo, da meso pred peko pustimo stati na sobni temperaturi vsaj 20 do 30 minut, da se toplota enakomerno porazdeli in se meso lažje in bolj predvidljivo speče. Pri tem pa ni pomembna samo temperatura mesa, ampak tudi temperatura žara. Če je žar prevroč, se zunanjost mesa hitro zapeče, notranjost pa ostane surova. Poleg tega se lahko marinada ali naravni sokovi začnejo hitro žgati, kar lahko jedi doda grenak priokus. Če je temperatura prenizka, se meso ne zapeče pravilno, temveč se začne počasi kuhati v lastnem soku, zaradi česar izgubi teksturo in okus. Zato je pomembno, da žar uporabljamo premišljeno in ga razdelimo na različne toplotne cone. Ena stran naj bo bolj vroča, namenjena hitremu začetnemu pečenju, kjer meso dobi lepo skorjico in zadrži sočnost. Druga stran naj bo srednje vroča, kjer se meso nato počasi speče do želene stopnje. Pri tanjših kosih mesa je primerna srednje visoka temperatura, saj se hitro spečejo, pri ribah pa je priporočljivo uporabiti zmerno toploto, da se ne primejo rešetke in ohranijo svojo strukturo.

icon-expand Žar je dobro razdeliti na različne toplotne cone FOTO: Lidl Slovenija

Prehitro in prepogosto obračanje uniči strukturo

Druga zelo pogosta napaka je nenehno obračanje mesa. Marsikdo ima občutek, da bo tako poskrbel za bolj enakomerno peko, vendar se zgodi ravno nasprotno. Meso potrebuje stik z vročo površino, da se začne tvoriti skorjica. Ta skorjica ni le estetska, temveč pomaga zadržati sokove v notranjosti. Če meso prevečkrat obračamo, ta proces prekinemo. Sokovi se sproti izgubljajo, meso pa postaja bolj suho. Pri večini kosov mesa je dovolj, da jih obrnemo enkrat ali dvakrat. Pomembno je, da imamo potrpežljivost in pustimo, da toplota opravi svoje delo.

Počivanje mesa je korak, ki ga mnogi preskočijo

Ko je meso pečeno, ga mnogi takoj postrežejo. Vendar je prav ta trenutek eden najpomembnejših za končni rezultat. Med peko se sokovi v mesu premaknejo proti sredini kosa. Če meso prerežemo takoj, ti sokovi iztečejo in meso postane suho. Če pa ga pustimo počivati nekaj minut, se sokovi enakomerno razporedijo po vlaknih. Ta korak je še posebej pomemben pri večjih kosih mesa, kot so zrezki ali steak, pa tudi pri perutnini. Že pet do deset minut počitka lahko bistveno izboljša sočnost in okus.

icon-expand Meso naj počiva nekaj minut, se sokovi enakomerno razporedijo FOTO: Lidl Slovenija

Različne vrste mesa zahtevajo različen pristop

Pri peki na žaru ni univerzalnega pravila, ki bi veljalo za vse vrste mesa. Vsaka vrsta ima svoje značilnosti, ki jih je dobro poznati. Svinjino je najbolje peči nekoliko dlje časa, vendar je pomembno, da ne pretiravamo s temperaturo, saj se lahko izsuši. Govedino pečemo na visoki temperaturi, a krajši čas, da dobi lepo skorjico, notranjost pa ostane mehka in sočna. Perutnina pa mora biti vedno popolnoma pečena, zato je pomembno, da jo pečemo na zmerni temperaturi nekoliko dlje, da se dobro speče do sredine, pri tem pa pazimo, da je ne izsušimo. Ribe zahtevajo še bolj nežen pristop. Pečemo jih na nižji do srednji temperaturi, po možnosti na dobro naoljeni rešetki ali v foliji, in jih obrnemo le enkrat. Tako ohranijo strukturo in ostanejo sočne. Veliko razliko pri končnem rezultatu naredijo tudi manjše podrobnosti, ki jih pri peki pogosto spregledamo. Klobasic na primer ni priporočljivo prebadati, saj tako izgubijo veliko sočnosti, pri mesu pa velja preprosto pravilo, da ga ne obračamo prehitro, ampak šele takrat, ko se samo odlepi od rešetke. Pomembno je tudi, da mesa med peko ne pritiskamo ob rešetko, saj s tem iz njega iztisnemo sokove in poslabšamo končno sočnost. Na Lidlovi spletni strani so zbrani še ostali preprosti žar triki, ki pogosto odločajo o tem, ali bo meso na koncu res sočno ali suho.

Majhne spremembe, velik vpliv na okus

Pri peki na žaru pogosto odločajo ravno podrobnosti. Meso, ki ga vzamemo iz hladilnika tik pred peko, obračamo vsakih nekaj sekund ali ga narežemo takoj, ko ga vzamemo z žara, bo težko doseglo svoj polni potencial. Po drugi strani lahko že nekaj preprostih prilagoditev poskrbi za opazno boljši rezultat. Dobra peka na žaru ni stvar zapletenih tehnik ali posebne opreme. Največjo razliko običajno naredijo potrpežljivost, pravilna temperatura in razumevanje, kako se posamezna vrsta mesa obnaša na vročini. Prav zato se včasih splača vrniti k osnovam, saj so te pogosto ključ do najbolj sočnega in okusnega rezultata.

icon-expand Sledi nasvetom Dim Tima. FOTO: Lidl

Dobra osnova za brezskrben žar