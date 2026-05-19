To je razlog, zakaj bodo letošnji pikniki popolnoma drugačni (in boljši kot kadarkoli)

Velikokrat pa največjo razliko naredijo ravno mali dodatki. Dobra gorčica dvigne burger, kisle kumarice dodajo svežino, ajvar pa hitro postane razlog, da zmanjka kruha še pred glavno jedjo. Zato imajo Naturetini izdelki, kot so gorčica, kisle kumarice, pečene paprike, prebranec in ajvar, na poletnih piknikih tako naravno mesto.

Burger bar, kjer si vsak sestavi svoj popoln grižljaj

Klasični burgerji so že dolgo del piknik kulture, a burger bar je tisti korak naprej, zaradi katerega druženje takoj deluje bolj posebno. Ne zato, ker bi bilo bolj zahtevno, ampak zato, ker ljudje obožujejo možnost, da si hrano sestavijo po svoje. Na mizo postavite sveže bombetke, različne sire, hrustljavo solato, paradižnik, karamelizirano čebulo in omake. Potem pa pridejo na vrsto dodatki, ki naredijo razliko med povprečnim in res dobrim burgerjem. Kisle kumarice dodajo svežino in ravno pravo mero kislosti, ki prereže bogat okus mesa. Gorčica poveže vse skupaj in burgerju doda karakter. Prav pri takšnih detajlih se pokaže, kako pomembna je kakovost vsake sestavine. Tudi tiste, ki se zdi najmanj opazna. Lahko imate popolno bombetko, sočno meso in vrhunski sir, pa bo burger pokvarila ena sama "čudna" kumarica. Ravno zato so dodatki, čeprav pogosto v ozadju, tisti, ki zaokrožijo okus in naredijo razliko, ki si jo ljudje zapomnijo.

icon-expand Kisle kumarice dodajo svežino in ravno pravo mero kislosti, ki prereže bogat okus mesa, gorčica poveže vse skupaj in burgerju doda karakter FOTO: Arhiv naročnika

Še boljše pri burger baru pa je, da razbije klasičen potek piknika. Namesto da vsi čakajo na en krožnik hrane, si vsak sestavlja svoj burger, dodaja različne omake in kombinira okuse po svoje. Nekdo prisega na klasiko, drugi si v burger namaže ajvar, tretji pa naredi skoraj sendvič namesto burgerja. In ravno takšni pikniki so najbolj zabavni.

Pulled pork sendviči, ki dišijo po počasnih poletnih večerih

Če želite pripraviti nekaj, kar bo delovalo nekoliko drugače od klasičnega žara, so pulled pork sendviči skoraj vedno dobra ideja. Ne samo zaradi okusa, ampak tudi zato, ker večino dela opravite vnaprej. Svinjsko pleče počasi pecite več ur skupaj z dimljeno papriko, česnom, čebulo in malo gorčice. Ko postane meso tako mehko, da se začne trgati samo od sebe, ga natrgajte z vilicami in postrezite v mehkih bombetkah. Toda skrivnost res dobrega pulled pork sendviča ni samo meso. Potrebujete nekaj, kar bo dodalo svežino in ravnovesje. Zato se zraven tako dobro podajo kisle kumarice, hitro zeljevo zeljno solato ali rahlo pikanten ajvar. Ravno ta kombinacija bogatega mesa in svežih dodatkov ustvari tisti pravi "street food" občutek, zaradi katerega ljudje vedno vzamejo še en sendvič. Odlična ideja je tudi mini različica pulled pork sendvičev, ki jih pripravite kot manjše bombetke za večjo družbo. Tako si lahko vsak vzame enega ali dva brez občutka, da gre za velik obrok. Hiter recept za pulled pork sendviče Za meso potrebujete: - 1,5 kg svinjskega plečeta - 2 žlici dimljene paprike - 1 žlico gorčice - 4 stroke česna - sol in poper - malo medu - 1 čebulo Za postrežbo: - bombetke - kisle kumarice - ajvar - zeljno solato Meso pecite počasi pri nizki temperaturi približno 5 do 6 ur, nato ga natrgajte z vilicami in postrezite z dodatki po želji.

Pečene paprike so pogosto prava zvezda mize

Na skoraj vsakem pikniku se zgodi ista stvar. Vsi govorijo o mesu, potem pa nepričakovano največ pohval dobi priloga. Pečene paprike so eden najboljših primerov, kako lahko nekaj zelo preprostega popolnoma spremeni mizo. Njihova sladkoba, rahla dimljenost in mehkoba se odlično podajo skoraj k vsemu: burgerjem, čevapčičem, ražnjičem ali preprosto kosu kruha. Najlepše pri njih pa je, da ne zahtevajo skoraj nič dela. Lahko jih spečete na žaru ali pa uporabite že pripravljene pečene paprike, ki jih samo dodatno začinite z olivnim oljem, česnom in svežim peteršiljem. Ko je miza polna različnih okusov, se ljudje ob njej zadržujejo veliko dlje. Nekdo si odreže kos mesa, drugi zraven doda papriko, tretji pa vse skupaj zaključi z žlico prebranca. In ravno to ustvari občutek res dobrega piknika.

Prebranec iz pečice, ki vedno izgine prvi

Prebranec je ena tistih jedi, ki jih vsi poznamo, a jih pogosto podcenjujemo. Na papirju je priloga. Na pravem pikniku pa pogosto postane glavna atrakcija. Dober prebranec potrebuje ravno prav zapečeno skorjico, veliko čebule in bogat okus, zaradi katerega si ljudje vedno vzamejo še malo. Najlepše pri njem pa je, da je idealen za večje družbe, ker ga lahko pripravimo vnaprej. Tudi pri prebrancu danes veliko ljudi posega po praktičnih rešitvah, ki prihranijo čas brez kompromisa pri okusu. Naturetin prebranec je tako pogosto del piknik miz predvsem zato, ker omogoča hitro pripravo in hkrati ohrani tisti bogat, domač okus, zaradi katerega ljudje na koncu s kruhom pomakajo še zadnje ostanke iz pekača.

icon-expand Naturetin prebranec FOTO: Arhiv naročnika

Hiter trik za še boljši prebranec: Če želite bolj bogat okus, prebranec pred peko posujte z malo dimljene paprike in dodajte nekaj kapljic olivnega olja. Na vrhu se bo ustvarila še bolj aromatična skorjica.

Ajvar ni več samo priloga

Včasih je bil ajvar nekaj, kar si dodal poleg mesa. Danes pa je postal skoraj obvezna piknik sestavina, ki jo ljudje uporabljajo na vse mogoče načine. Nekdo ga namaže v burger, drugi ga uporablja kot dip, tretji ga je kar s kruhom med čakanjem na glavno jed. In prav zaradi te vsestranskosti je postal eden najbolj uporabnih dodatkov poletnih miz. Še posebej priljubljeni so različni ajvar dipi, ki jih pripravimo v nekaj minutah in postavimo na sredino mize za skupno pomakanje.

Najboljši pikniki niso popolni, ampak pristni

Na koncu si redko zapomnimo, koliko vrst mesa je bilo na žaru. Veliko bolj ostanejo v spominu trenutki. Tisti prijatelj, ki je pojedel tri kisle kumarice, čeprav že leta trdi, da jih ne mara. Nekdo, ki celo popoldne stoji ob prebrancu in "samo še malo" pomaka kruh v omako. Veganski obiskovalci, ki so si prvi naložili pečene paprike, na koncu pa so jim jih pojedli vsi ostali. Otrok, ki na enem pikniku prvič poskusi ajvar in potem naslednji teden doma sprašuje, zakaj ga nimamo tudi za zajtrk. In krožniki, pomazani od čevapčičev, ajvarja in gorčice, ki proti koncu večera izgledajo skoraj kot kakšna Picassova skica.

icon-expand Na koncu ostanejo v spominu trenutki FOTO: Shutterstock