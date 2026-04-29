Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice

Zakaj piščančji kebab?

Piščančji kebab je idealna piknik jed, ker deluje na več ravneh hkrati. Najprej je tu tekstura: mehko, sočno meso, ki se rahlo karamelizira na robovih, kontrastira s hrustljavo zelenjavo in kremno omako. Nato pridejo začimbe, ki meso dvignejo nad običajno pečeno piščančje meso – z njimi dobite globino, toplino in značaj. Ob tem pa je piščančje meso tudi naravno bogato z beljakovinami, zato je kebab ne le okusen, ampak tudi nasiten in uravnotežen obrok. Pomembno vlogo igra tudi način serviranja. Kebab je sestavljena jed, ki jo lahko vsak prilagodi po svoje. Nekdo bo dodal več omake, drugi več zelenjave, tretji ga bo raje pojedel na krožniku brez kruha. Prav ta prilagodljivost ga naredi idealnega za druženja. In nenazadnje: kebab prinese občutek nečesa novega. Če so čevapčiči simbol tradicije, je kebab tista sodobna alternativa, ki pokaže malo več kulinarične drznosti.

Vse se začne pri izbiri mesa

Če želite res dober rezultat, so piščančja stegna brez kosti in kože najboljša izbira. Imajo nekoliko več maščobe kot prsni file, kar pomeni, da med peko ostanejo sočna in mehka.

Pri tem je smiselno poseči po preverjenem, lokalnem mesu. Izdelki Pivka perutninarstvo so znani po 100 % slovenskem poreklu in sledljivosti ter po tem, da gre za 100 % piščančje meso brez dodanih antibiotikov, kar potrjujejo tudi izbrani standardi kakovosti. Za ta recept so odlična izbira piščančji fileji stegen Pivka, ki zaradi svoje strukture zagotavljajo ravno pravo sočnost, lahko pa uporabite tudi njihov piščančji file ali že pripravljene mini filete, če želite nekoliko hitrejšo pripravo.

Sveže meso, pravilno shranjeno in kakovostno pripravljeno, je osnova, na kateri potem gradite vse ostale okuse. In pri kebabu se to še posebej pozna.

Marinada kot ključ do okusa

Če bi morali izpostaviti en sam korak, ki naredi največjo razliko, bi bil to mariniranje. Prav marinada je tista, ki piščančjemu mesu da značaj kebaba. Gre za kombinacijo začimb, kisline in maščobe, ki skupaj poskrbijo za aromo in teksturo. Jogurt v marinadi pomaga zmehčati meso, limonin sok doda svežino, začimbe pa ustvarijo tisti značilni orientalski pridih, ki ga povezujemo s kebabom. Daljši čas mariniranja pomeni bolj intenziven okus. Če imate čas, je idealno, da meso marinirate čez noč. V nasprotnem primeru pa zadostuje že nekaj ur, da se okusi lepo povežejo.

Peka: žar ali ponev

Ko je meso pripravljeno, pride na vrsto peka. Na žaru kebab zares zaživi. Visoka temperatura poskrbi za lepo zapečeno površino in rahlo dimljen okus. Pomembno je, da mesa ne pečete predolgo, saj želite ohraniti sočnost.

Če žara nimate, je odlična alternativa tudi ponev. V njej lahko dosežete zelo podoben rezultat, še posebej če meso pečete v več manjših serijah, da se ne začne dušiti. Na koncu pustite, da se robovi rahlo zapečejo, saj prav ta karamelizacija doda globino okusa.

Omake in dodatki, ki zaokrožijo jed

Kebab brez omake ni popoln. Prav omake so tiste, ki povežejo vse elemente in dodajo kremnost. Klasična izbira je kombinacija osvežilne jogurtove omake in nekoliko bolj bogate, rahlo sladkaste roza omake. Poleg omak ima ključno vlogo tudi zelenjava. Sveže zelje, čebula, paradižnik in kumare dodajo hrustljavost in ravnovesje. V kombinaciji s toplim mesom ustvarijo kontrast, ki naredi vsak grižljaj zanimiv. Kruh, naj bo to lepinja, pita ali tortilja, je zadnji element, ki vse poveže. Če ga na hitro popečete, dobi prijetno teksturo in še dodatno poudari okus celotne jedi.

Recept: domači piščančji kebab

Sestavine za piščanca in marinado: - 500 g piščančjega fileja stegen Pivka (ali piščančjega fileja Pivka ali mini filetov Pivka) - 3 žlice grškega jogurta - 2 žlici oljčnega olja - 2–3 stroki česna (ali 1 žlička česna v prahu) - 1 žlička sladke paprike - žličke dimljene paprike (po želji) - žličke mlete kumine - 1 žlička suhega origana (po želji) - sok polovice limone - sol in poper Sestavine za belo omako: - 200 g jogurta - 1 strok česna - sok limone - sol, poper, suha zelišča Sestavine za roza omako: - 3 žlice majoneze - 2 žlici kečapa - 1 žlica jogurta - začimbe po okusu Za serviranje: - lepinje, pita kruh ali tortilje - zelje, čebula, paradižnik, kumare Postopek: 1. Meso narežite na enakomerne kose in ga dobro premešajte z vsemi sestavinami za marinado. Pokrijte in pustite v hladilniku vsaj 2 uri, še bolje čez noč. 2. Marinirano meso nanizajte na nabodala ali ga spečite kot posamezne kose. 3. Na žaru ali v ponvi pecite približno 10–15 minut, da je meso lepo zapečeno, a še vedno sočno. 4. Medtem pripravite obe omaki in narežite zelenjavo. 5. Kruh na hitro popecite, nato ga napolnite z mesom, zelenjavo in omako.

Ideja za piknik: kebab postaja