Svinjska rebrca z Magic Dust in pečeno zelenjavo
Piknik in žar

Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič

Vedno, ko razmišljamo o popolnem nedeljskem kosilu, si želimo nekaj, kar združuje udobje domače kuhinje, bogat okus in tisti poseben "wow" učinek. Tokrat vam bo svetoval Matej Stipanič, mojster žara, ki dobro ve, kako iz preprostih sestavin ustvariti pravo kulinarično doživetje. Njegov pristop je jasen: kakovostne sestavine, prava tehnika in premišljena uporaba začimb.

M. A.
14. 05. 2026 04.00

Nedeljsko kosilo, kot si ga predstavljamo vsi

Nedelja ima v kulinariki poseben pomen. Gre za priložnost za druženje, daljše obroke in razvajanje brbončic. Prav zato Matej Stipanič poudarja, da naj bo izbira jedi takšna, da omogoča počasno pripravo, a idealen okus. Svinjska rebrca so pri tem idealna izbira. Sočna, bogata in polnega okusa, a le, če jih pripravimo pravilno.

Eden ključnih nasvetov, ki ga izpostavlja, je izbira mesa. Rebrca naj bodo nekoliko bolj mastna, saj prav maščoba med peko poskrbi za sočnost in globino okusa. Ko govorimo o popolnih rebrcih, pa ne moremo mimo začimb. Kotányi je s svojo mešanico Magic Dust ustvaril eno najbolj priljubljenih kombinacij za žar, ki mesu doda kompleksnost in značaj.

Rebrca naj bodo nekoliko bolj mastna, saj prav maščoba med peko poskrbi za sočnost in globino okusa FOTO: Damjan Žibert

Pri Kotanyi Magic Dust gre za uravnoteženo kombinacijo okusov, ki poudari naravno aromo mesa in hkrati doda rahlo dimljeno, pikantno noto. Pomemben detajl, na katerega opozarja Matej Stipanič: mešanica že vsebuje sol, zato dodatno soljenje ni potrebno.

Priprava reber mora biti preprosta, a premišljena

Priprava se začne z osnovo: rebra dobro osušimo. Nato sledi radodarno začinjanje. Matej Stipanič svetuje, da ne skoparimo: začimbna mešanica mora prekriti rebra z vseh strani. Prav ta plast bo med peko ustvarila značilno skorjico in intenziven okus. Rebra lahko pripravimo tik pred peko ali pa jih začinimo vnaprej. Če imamo čas, je slednje še boljša izbira, saj se okusi bolj povežejo in prodrejo globlje v meso.

Eden najpomembnejših nasvetov, ki jih deli Matej Stipanič, je tehnika peke. Rebra se ne pečejo neposredno nad ognjem, temveč indirektno. To pomeni, da je vir toplote na eni strani žara, rebra pa na drugi. Tak način omogoča počasno in enakomerno peko, brez tveganja, da bi meso zunaj zagorelo, znotraj pa ostalo surovo.

Idealna temperatura peke je 140 stopinj Celzija. Rebra pečemo, dokler ne dosežejo notranje temperature 75 stopinj Celzija. To običajno traja med eno uro in uro in pol. Če nimamo žara s pokrovom, brez skrbi. Enak rezultat lahko dosežemo tudi v pečici. Ključ je v nadzorovani temperaturi in potrpežljivosti.

Dobra glavna jed si zasluži enakovredno prilogo

Tokrat Matej Stipanič predlaga pečeno zelenjavo, ki s svojo sladkobo in teksturo odlično dopolnjuje bogat okus reber. Osnova je sladki krompir, ki prinese rahlo sladkasto noto, nato pa dodamo še bučko, rdečo papriko, čebulo in šampinjone.

Zelenjavo narežemo na večje kose, jo pokapamo z oljčnim oljem in začinimo z mešanico za krompir Kotányi. Ta mešanica vsebuje čebulo, česen, rožmarin in papriko, kar ustvari popolno ravnovesje okusov in poskrbi za zlato hrustljavo skorjico.

Peka zelenjave in reberc FOTO: Damjan Žibert

Skupna peka za boljši okus

Zelenjavo lahko postavimo na žar kar ob rebra, na indirektno stran. Tako se bo pekla hkrati z mesom in vpijala del arom, ki nastajajo med peko. Čas peke zelenjave je nekoliko krajši: približno 45 do 60 minut. Ko postane mehka in rahlo zapečena, je pripravljena za serviranje.

Ko so rebra pečena, jih lahko za dodatno plast okusa spet rahlo potresemo z Magic Dust mešanico. To ustvari dodatno aromatično noto in poudari okus. Zelenjavo pa na koncu osvežimo z narezano mlado čebulico, ki doda svežino in rahlo pikantnost. To so tisti majhni detajli, ki jed dvignejo na višjo raven. In prav na njih temelji filozofija, ki jo zagovarja Matej Stipanič.

Recept za svinjska rebrca z Magic Dust in pečeno zelenjavo

Sestavine (za 4 osebe):

Za rebra:

- 1,2–1,5 kg svinjskih reber

- 3–4 žlice Magic Dust začimbne mešanice

Za prilogo:

- 2 večja sladka krompirja

- 1 bučka

- 2 rdeči papriki

- 1 večja čebula

- 200–300 g šampinjonov

- 3–4 žlice oljčnega olja

- 2–3 žlice začimbne mešanice za krompir

- 1–2 mladi čebulici

Priprava:

1. Rebra dobro osušimo in jih z vseh strani radodarno natremo z Magic Dust mešanico. Po želji jih pustimo počivati 15–30 minut ali dlje.

2. Pečemo indirektno pri 140 C približno 1–1,5 ure, dokler notranja temperatura ne doseže 75 C.

3. Zelenjavo narežemo na večje kose, jo damo v pekač, pokapamo z oljem in začinimo. Dobro premešamo.

4. Postavimo jo ob rebra in pečemo 45–60 minut.

5. Rebra narežemo, zelenjavo posujemo z mlado čebulico in postrežemo.

Pripravo pa si lahko pogledate tudi v spodnjem videu.

Za vse, ki želite svojo kuho dvigniti na še višjo raven, Kotányi ponuja tudi sodobno rešitev v obliki digitalnega pomočnika. AI Chef vas bo navdihnil z inovativnimi recepti in nasveti, s katerimi boste zagotovo očarali svoje bližnje.

Preprosto, a nepozabno

Ta recept ni zapleten, a zahteva razumevanje osnov: kakovostne sestavine, prava temperatura in potrpežljivost. Matej Stipanič s svojimi nasveti jasno pokaže, da lahko vsak pripravi vrhunsko jed, če le sledi preverjenim korakom.

In ko boste naslednjič razmišljali, kaj pripraviti za posebno priložnost ali preprosto za razvajanje domačih: zdaj veste, kje začeti.

