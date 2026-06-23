Skrivnost popolnih čevapčičev ni le v mesu, ampak tudi v načinu peke

Čeprav se zdi priprava jedi na žaru preprosta, najboljši gostitelji vedo, da odlični rezultati niso odvisni le od peke. Pomembno vlogo imajo kakovostne sestavine, pravilna priprava, primerna temperatura in nekaj preverjenih kuharskih trikov. Že majhne podrobnosti lahko odločajo o tem, ali bo meso ostalo sočno ali pa bo postalo suho in brez pravega okusa. Dobra novica je, da za uspešen piknik ne potrebujete kuharske diplome. Potrebujete le nekaj navdiha, preverjene recepte in sestavine, ki poskrbijo za bogate okuse. Pri HOFERju so tudi letos pripravili pestro gril ponudbo, ki vključuje vse od mesa in zelenjave do sestavin za priloge in omake. Da bo letošnja sezona zares griljantna.

Največja skrivnost dobrega žara je prava temperatura

Mnogi zmotno verjamejo, da je ključ do odličnega žara močan ogenj. V resnici previsoka temperatura pogosto povzroči ravno nasprotno od želenega učinka. Meso se na zunaj hitro zapeče, notranjost pa ostane premalo pečena, zaradi česar izgubi svojo sočnost. Izkušeni mojstri žara zato prisegajo na zmerno temperaturo. Preprost preizkus je, da približno tri centimetre nad rešetko za nekaj sekund pridržimo dlan. Če lahko toploto brez težav prenašamo približno šest sekund, je temperatura primerna za večino vrst mesa. Tako se bodo okusi razvijali postopoma, hrana pa bo ostala mehka in sočna. Prav zato so čevapčiči še vedno eden najboljših primerov jedi, pri kateri se pomen pravilne temperature hitro pokaže. Če jih pečemo prehitro, postanejo suhi, medtem ko zmerna peka omogoča, da ostanejo mehki in polnega okusa. Pred peko je priporočljivo rahlo naoljiti rešetko, nato pa čevapčiče nekaj minut pustiti pri miru, da se ustvari značilen vzorec žara.

Klasika, ki ne razočara: kako pravilno pripraviti čevapčiče

Vsak piknik ima svojo zvezdo. Pri nas to vlogo največkrat prevzamejo čevapčiči, ki ostajajo nepogrešljiv del druženj na prostem. Njihova priljubljenost ni naključna, saj gre za jed, ki jo obožujejo tako odrasli kot otroci, poleg tega pa se k čevapčičem odlično podajo številne priloge. A tudi pri tako preprosti jedi lahko naredimo nekaj napak. Čevapčičev med peko ni priporočljivo nenehno obračati. Najprej jih pustimo nekaj minut na eni strani, nato pa jih postopoma obračamo oziroma rahlo kotalimo, da se enakomerno zapečejo. Tako nastane hrustljava zunanjost, notranjost pa ostane prijetno sočna. Ko so pečeni, jih lahko postrežemo na klasičen način s popečeno lepinjo, ajvarjem, kajmakom in svežo zelenjavo. Prav kombinacija preprostih dodatkov pogosto ustvari popoln piknik krožnik. Včasih namreč največje kulinarične uspešnice niso tako zapletene.

icon-expand Čevapčiči na žaru FOTO: iStock

Ko želite gostom ponuditi nekaj več

Čeprav klasike nikoli ne razočarajo, se marsikdo ob posebnih priložnostih rad poigra tudi z nekoliko drugačnimi recepti. V zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljene jedi, ki združujejo domačnost piknika in nekoliko sodobnejši pristop k pripravi mesa. Odličen primer so natrgane piščančje krače v sendviču. Meso najprej začinimo z mešanico paprike, gorčice, česna in olja, nato pa ga skupaj z zelenjavo počasi pečemo v pečici. Tak način priprave omogoča, da se vlakna popolnoma zmehčajo, zato lahko pečeno meso preprosto natrgamo z vilicami. Poseben čar jedi nastane šele na koncu, ko meso premešamo s pečeno zelenjavo in sokovi, ki so nastali med peko. Tako dobimo bogat nadev, ki ga postrežemo v koruzni ali kateri drugi štručki skupaj s svežo zelenjavo in omako po izbiri. Rezultat je jed, ki na pikniku vedno pritegne pozornost in navduši tudi tiste goste, ki si želijo nekaj drugačnega od običajnih kosov mesa z žara.

icon-expand Piščančje kračice na žaru FOTO: Thinkstock

Otroci imajo svoje favorite

Pri načrtovanju piknika pogosto razmišljamo predvsem o odraslih gostih, vendar imajo tudi najmlajši svoje želje. Med jedmi, ki jih otroci najraje izbirajo, so gotovo piščančja krila. Razlog je preprost – okusna so, zabavna za uživanje in ravno prav velika za sproščeno grizljanje med igro. Da bi bila še bolj slastna, jih lahko pripravimo v domači BBQ marinadi. Osnova so prepražena čebula, česen, paprika, jabolčni sok, kečap, balzamični kis, med in nekaj začimb. Marinada ustvari prijetno ravnovesje med sladkimi, dimljenimi in rahlo kislimi okusi, zaradi česar so krila še posebej privlačna. Po vsaj polurnem mariniranju jih spečemo na zmerni temperaturi in jih med peko večkrat premažemo z omako. Tako nastane značilna sijoča skorjica, ki jo povezujemo z najboljšimi BBQ specialitetami. Ob takšnih jedeh pogosto ugotovimo, da se okoli žara najdlje zadržujejo prav otroci.

icon-expand Piščančja krila FOTO: Shutterstock

Dober piknik ni samo meso