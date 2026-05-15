5 piknik solat, zaradi katerih bodo gostje pozabili na čevapčiče

Dober piknik se začne pri sestavinah

Ideji za piknik sledi realnost: nakup sestavin. In prav tukaj se pogosto odloča, ali bo piknik res uspel. Svežina zelenjave, kakovost sira, dobra olja in začimbe: vse to vpliva na končni rezultat, tudi pri tako preprostih jedeh, kot so solate. Brez dobrih osnov tudi najboljši recept ne pride do izraza.

V nadaljevanju vam predstavljamo 5 idej za odlične piknik priloge.

1. Solata s pečeno papriko in mocarelo

To je ena najbolj hvaležnih solat za piknik, ker jo lahko pripravite vnaprej in je najboljša hladna. Pečena paprika ima naravno sladkobo in rahlo dimljen okus, ki se odlično ujame z mocarelo. Gre za kombinacijo, ki je dovolj izrazita, da ni dolgočasna, a hkrati dovolj lahka. Priprava ni zahtevna, terja pa nekaj več časa zaradi peke paprik. Te spečete, olupite, narežete na trakove in začinite z oljčnim oljem, česnom, peteršiljem in malo jabolčnega kisa. Mocarelo dodate na koncu, tik pred serviranjem ali malo prej, da se rahlo prepoji z okusi. Solata naj vsaj eno uro stoji v hladilniku, da se vse poveže. Odlično se poda k mesu z žara, predvsem k bolj mastnim kosom, saj jih lepo uravnoteži. Podroben recept vas čaka tukaj.

2. Krompirjeva solata z zelišči

Krompirjeva solata je stalnica, ampak jo lahko z nekaj prilagoditvami naredite bolj svežo in primerno za poletne dni. Namesto težkih majoneznih različic uporabite lažji preliv na osnovi olja, kisa in gorčice, dodajte pa veliko svežih zelišč, kot so peteršilj, drobnjak ali koper. Pomembno je, da krompir začinite, ko je še rahlo topel, saj tako bolje vpije preliv. Lahko dodate tudi čebulo ali kumarice za dodatno teksturo in okus. Ta solata je zelo prilagodljiva in dobro deluje kot povezovalni element med različnimi jedmi na mizi. Je nasitna, a ne pretežka, zato jo gostje pogosto vzamejo večkrat. Ta je naša najljubša.

3. Solata s sirom za žar

Če želite solato, ki bo malo bolj konkretna in bo nasitila tudi sama po sebi, je to prava izbira. Sir za žar, popečen do zlato rjave skorje, doda teksturo in polnost okusa, ki jo pri solatah včasih pogrešamo. Hkrati pa še vedno ohrani tisti "piknik" občutek, ker ga pripravimo na žaru ali v žar ponvi. Kombinirate ga s svežo rukolo, mlado špinačo in paradižniki, ki poskrbijo za ravnotežje. Dodate lahko še popečene šampinjone, kuhana jajca in avokado, kar solato naredi še bolj nasitno. Ključen je tudi preliv, ki mora biti kremast, a ne pretežak, da poveže vse sestavine. Najbolje je, da sir spečete tik pred serviranjem, da ostane topel, ostale sestavine pa naj bodo hladne. Ta kontrast naredi veliko razliko. Podroben recept si oglejte tukaj.

4. Testeninska solata za brezskrbne piknike

Testeninska solata je klasika z razlogom. Je enostavna za pripravo, dobro prenaša transport in jo lahko naredite v večji količini brez veliko dodatnega truda. To je pomembno, ko kuhate za več ljudi ali ko želite imeti vsaj eno jed, za katero veste, da bo zdržala celoten piknik. Različica z grahom, šparglji, slanino in kremastim prelivom je dobra kombinacija svežega in bogatega. Testenine skuhajte "na zob", da ohranijo strukturo, zadnjo minuto kuhanja pa lahko dodate še zelenjavo. Ko vse ohladite, dodajte preliv postopoma, da ne bo solata pretežka. Prednost te solate je tudi, da je naslednji dan pogosto še boljša, zato jo lahko brez skrbi pripravite že dan prej. Podroben recept vas čaka tukaj.

5. Kumarična solata z jogurtom

Na vsakem pikniku potrebujete tudi nekaj res lahkega. Kumarična solata z jogurtom je idealna za to, saj osveži in uravnoteži ostale jedi, predvsem tiste z žara, ki so lahko bolj mastne ali začinjene. Deluje skoraj kot "premor" med grižljaji. Kombinacija kumar, jogurta, česna ali kopra je preprosta, a božanska. Pomembno je, da kumare narežete tik pred pripravo ali jih rahlo osušite, da solata ne postane vodena. Dodate lahko tudi malo limoninega soka za dodatno svežino. Solata mora biti dobro ohlajena, zato jo hranite v hladilniku ali hladilni torbi do serviranja. Čeprav je zelo enostavna, ima pomembno vlogo pri ravnotežju celotnega menija. Priporočamo vam tole.

Ideje, ko zmanjka navdiha

Tudi najboljši organizatorji piknikov včasih ostanejo brez idej. Takrat pride prav, da imamo na voljo preverjene recepte, ki jih lahko hitro vključimo v svoj meni. Poletna kuhinja naj ne bo zapletena. Naj bo igriva, sproščena in predvsem okusna.

