4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa

Pri pripravi poletnih jedi veliko ljubiteljev žara posega po izdelkih BZ Pivka, proizvajalca piščančjega mesa, saj kakovosten piščanec predstavlja osnovo za dober rezultat. Pri piščancu pridejo marinade še posebej do izraza, saj meso hitro vpije okuse in ostane sočno tudi pri hitri pripravi. Manjši kosi, kot so Pivka piščančji mini filetini, so pri tem še posebej praktični, ker se hitro marinirajo in enakomerno spečejo na žaru, v pečici ali ponvi.

Zaradi svoje priročnosti in sočnosti so odlična izbira za vse, ki želijo hitro pripraviti okusen obrok za družino ali sproščeno druženje s prijatelji. Ravno zato so odlična izbira za poletna druženja, ko želimo pripraviti nekaj okusnega brez dolgotrajnega dela v kuhinji.

Zakaj je marinada ključ do dobrega žara?

Veliko ljudi pri pripravi žara največ pozornosti nameni temperaturi in pečenju, vendar se pravi okus začne precej prej: pri mariniranju. Marinada mesu ne doda le arome, ampak vpliva tudi na teksturo, sočnost in končni videz jedi. Že preprosta kombinacija olivnega olja, kisline in začimb lahko ustvari povsem drugačen rezultat. Piščanec je pri mariniranju še posebej hvaležen, ker hitro absorbira okuse. To pomeni, da lahko z nekaj osnovnimi sestavinami ustvarimo zelo različne smeri okusov.

Če izberemo kakovostno meso, kot ga ponuja BZ Pivka, proizvajalec piščančjega mesa, bodo tudi marinade prišle še bolj do izraza, saj dobra osnova vedno naredi razliko pri končnem okusu.

Včasih se piknik zgodi spontano in za pripravo nimamo veliko časa. V takšnih primerih je hitra marinada odlična rešitev. Dovolj je že 30 do 60 minut, da meso vpije osnovne okuse, še posebej če uporabljamo manjše in mehkejše kose piščanca. Pri hitrih marinadah najbolje delujejo intenzivne sestavine, kot so limona, česen, gorčica ali dimljene začimbe. Če imamo več časa, pa je večurno mariniranje najboljša izbira za bolj globoke in polne okuse. Meso pustimo v marinadi čez noč, kar ustvari bolj sočno teksturo in intenzivnejši okus. Posebej dobro se pri daljšem mariniranju obnesejo jogurtove marinade, saj meso zmehčajo, ne da bi izgubilo svojo strukturo.

Med in gorčica: klasika, ki vedno uspe

Kombinacija medu in gorčice je ena najbolj priljubljenih marinad za piščanca, saj združuje sladkost, rahlo pikantnost in lepo karamelizacijo. Takšna marinada ustvari zlato zapečeno skorjico, ki na žaru razvije bogat okus in prijetno aromo. Pivkini piščančji mini filetini so za takšno pripravo zelo praktični, saj se hitro spečejo in ostanejo sočni tudi pri močnejši temperaturi. Zaradi svoje velikosti dobijo lepo zapečeno površino, notranjost pa ostane mehka in nežna. Recept za marinado z medom in gorčico: - 3 žlice medu - 2 žlici gorčice - 2 žlici olivnega olja - 2 stroka česna - sol in poper - ščepec timijana

Jogurt, limona in začimbe za ekstra sočnost

Jogurtove marinade so odlična izbira za vse, ki imajo radi mehko in sočno meso. Jogurt med pečenjem ustvari zaščitni sloj, zaradi katerega piščanec ne izgublja vlage, rezultat pa je bolj nežna tekstura in polnejši okus. Takšna marinada je idealna za pripravo vnaprej, saj se okusi med mariniranjem lepo povežejo. Piščanca lahko pripravimo že večer prej, naslednji dan pa ga le še spečemo na žaru ali v pečici. Odlično se poda k pečeni zelenjavi, poletnim solatam ali domačim omakam. Recept za jogurtovo marinado: - 1 lonček grškega jogurta - sok polovice limone - 2 stroka česna - 1 žlička mlete paprike - ščepec origana - ščepec kumine - sol in poper

Dimljena paprika in česen, kot da ste na ameriškem pikniku

Dimljena paprika je ena tistih sestavin, ki lahko tudi doma ustvarijo občutek pravega ameriškega žara. V kombinaciji s česnom in rahlo pikantnostjo ustvari bogat okus, ki spominja na počasno pečenje na oglju. Takšne marinade so odlične za vse, ki imajo radi bolj intenzivne in robustne okuse. Mini filetini se zaradi hitre priprave zelo dobro obnesejo tudi pri močnejših marinadah, saj ostanejo mehki in sočni. Poleg tega jih lahko uporabimo v burgerjih, tortiljah ali kot prigrizke za večje družbe. Recept za dimljeno BBQ marinado: - 2 žlici olivnega olja - 1 žlica dimljene paprike - 3 stroki česna - ščepec čilija - nekaj kapljic omake worcestershire - sol in poper

Za nekaj drugačnega ...

Ko se naveličamo klasičnih okusov, pridejo na vrsto azijsko navdihnjene marinade. Sojina omaka, ingver in sezam ustvarijo ravnovesje med slanim, sladkim in svežim okusom, ki se odlično poda k piščancu. Takšna marinada je odlična za hitre poletne večerje ali bolj sproščena piknik druženja. Piščanca lahko postrežemo z rižem, rezanci ali kot manjše prigrizke za družbo. Ker so mini filetini manjši, jih lahko hitro pripravimo tudi kot nabodala ali prigrizke. Recept za azijsko marinado: - 4 žlice sojine omake - 1 žlica medu - svež ingver - 2 stroka česna - nekaj kapljic sezamovega olja - sok limete - sezamova semena

Tudi najboljša marinada potrebuje pravo pripravo

Pri piščancu je pomembno predvsem to, da mesa ne prepečemo. Žar mora biti dobro ogret, meso pa je najbolje vzeti iz hladilnika nekaj minut pred pripravo. Tako se bo bolj enakomerno speklo in ostalo bolj sočno. Veliko razliko naredi tudi počivanje po pečenju. Če meso po pripravi pustimo nekaj minut pri miru, se sokovi enakomerno razporedijo in rezultat je bistveno boljši. Prav pri manjših kosih piščanca to hitro opazimo, saj lahko ostanejo izjemno mehki in polni okusa.

Ko štejeta tudi kakovost in poreklo

Pri izbiri mesa danes vedno več ljudi razmišlja tudi o poreklu in načinu reje. Pomembno je, da vemo, od kod prihaja meso in kakšna je njegova kakovost, še posebej kadar pripravljamo obroke za družino ali prijatelje. Prav zato veliko potrošnikov posega po slovenskih izdelkih, pri katerih imajo več zaupanja.

Širok nabor piščančjih izdelkov BZ Pivka izstopa zaradi 100 % slovenskega porekla in certifikata Skrbna reja vzreje brez antibiotikov. Poleg kakovosti navdušujejo tudi s praktičnostjo priprave, saj so ravno pravšnji za hitro mariniranje in pripravo na žaru, v pečici ali ponvi. Ko dobro marinado povežemo še s kakovostnim piščančjim mesom, dobimo preprost recept za sproščeno druženje in okusne poletne obroke.