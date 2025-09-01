okusno.je
Piščančji burger z domačo omako
Kosilo

Piščančji burger z domačo omako

40 min
Kaj skuhati za kosilo za otroke? 7 receptov, ki ne razočarajo
Triki in nasveti

Kaj skuhati za kosilo za otroke? 7 receptov, ki ne razočarajo

Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah!
Na hitro

Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah!

Pirina solata s tuno in zelenjavo
Zdravo in vegi

Pirina solata s tuno in zelenjavo

40 min
Kako se skuha gres? Pomembno je upoštevati osnovno razmerje
Triki in nasveti

Kako se skuha gres? Pomembno je upoštevati osnovno razmerje

Ribe in morski sadeži
Tunin namaz z jajci

Tunin namaz z jajci

Hitro pripravljen namaz, ki navduši.

25 min
Piknik in žar
Poletno kosilo: Trije slastni recepti za žar

Poletno kosilo: Trije slastni recepti za žar

Navdušite z okusnim poletnim kosilom na žaru! Odkrijte tri preproste, a izjemne recepte za piščančja bedra, svinjske medaljone in goveje ražnjiče, ki bodo popestrili vsako druženje.

Solata s fižolom in bučkami
Piknik in žar

Solata s fižolom in bučkami

Prepričajte se, da lahko bučke hrustate tudi surove.

15 min
Ključni nasveti, ki jih poznajo le pravi mojstri žara
Piknik in žar

Ključni nasveti, ki jih poznajo le pravi mojstri žara

Piknik je danes lahko več kot le hitro pečeno meso in plastični krožniki. Z uporabo preprostih trikov in nasvetov, lahko postane prava kulinarična poslastica na prostem, ki združuje vrhunske sestavine, kreativne ideje in navduši vaše goste.

Odlične jedi, zaradi katerih bodo vaši pikniki še boljši Odlične jedi, zaradi katerih bodo vaši pikniki še boljši Odlične jedi, zaradi katerih bodo vaši pikniki še boljši
Piknik in žar

Odlične jedi, zaradi katerih bodo vaši pikniki še boljši

Poletni vikendi so ravno pravšnji za peko na žaru in druženje z domačimi ali prijatelji na pikniku. Vi poskrbite za dobrote, ki jih boste spekli na žaru, mi pa vas bomo opremili z okusnimi idejami za priloge in raznorazne solate, ki bodo poskrbele, da bo navdušenje vseh zbranih še toliko večje. In ne skrbite, na seznam smo dodali tudi recept za zelo mehke in rahle domače lepinje.

Piknik in žar
Krompirjeva poletna solata

Krompirjeva poletna solata

Pisana krompirjeva solata z majoneznim prelivom in svežo zelenjavo.

50 min
Solate
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara

Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara

Če je še niste poskusili, vam vsekakor toplo priporočamo, da jo ob naslednji priložnosti pripravite. Ameriška zeljna solata, poznana tudi pod imenom 'coleslaw', je namreč odlična spremljava pečenemu mesu z žara. Priprava je hitra in enostavna, okus pa ... najbolje, da kar presodite sami!

Jogurtovo pecivo s češnjami
Pomlad

Jogurtovo pecivo s češnjami

Sočno in hitro pripravljeno pecivo s sadjem.

1 h
Kaj pripraviti kot prilogo jedem z žara? Tukaj je nekaj odličnih idej
Piknik in žar

Kaj pripraviti kot prilogo jedem z žara? Tukaj je nekaj odličnih idej

Pripravljate piknik in bi radi ob vseh dobrotah, pečenih na žaru, poskrbeli tudi za okusne priloge? Nič ne skrbite! Za vas smo pripravili celo paleto okusnih idej, ki bodo vaše domače zabave na prostem spremenile v pravo gurmansko doživetje!

Vam je ostalo meso z žara? Tako ga uporabite, da ohranite sočnost in odličen okus
Zero waste

Vam je ostalo meso z žara? Tako ga uporabite, da ohranite sočnost in odličen okus

Preobrazite ostanke z žara v slastne, nove jedi, ki bodo navdušile celo družino! Odkrijte, kako že pečeno meso ohraniti sočno in mu vdahniti novo življenje z nekaj preprostimi triki.

Solate
Krompirjeva solata z mladim krompirjem

Krompirjeva solata z mladim krompirjem

Odlična je kot priloga k jedem z žara ali pa kot samostojen poletni obrok.

1 h
Piknik in žar
Recept za zmagovalce: slastni kotleti, kot jih še niste jedli!

Recept za zmagovalce: slastni kotleti, kot jih še niste jedli!

S pomladjo in daljšimi dnevi se po vrtovih, balkonih in piknik prostorih začne širiti znan vonj po žaru. Žar sezona je tu in z njo priložnost, da razširimo kulinarična obzorja onkraj klasičnih jedi, kot so čevapčiči in perutničke.

