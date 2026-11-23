Ko se za mizo zberejo družina ali prijatelji, si želimo postreči nekaj posebnega. A realnost je pogosto drugačna. Med vsakodnevnimi obveznostmi, nakupi in drugimi opravki hitro zmanjka časa za načrtovanje jedilnika in večurno pripravo zahtevnih jedi. Zato ni presenetljivo, da vse več ljudi išče rešitve, s katerimi lahko doma pripravi vrhunski obrok brez posebnega kuharskega znanja. Del jedi še vedno pripravimo sami, pri zahtevnejših korakih pa si pomagamo z rešitvami, ki prihranijo čas in olajšajo pripravo.

Ko se znanje vrhunskih chefov preseli v domačo kuhinjo

Priprava slavnostnega kosila ali večerje zahteva precej več kot le dober recept. Za zares dovršen obrok so potrebne kakovostne sestavine, premišljene recepture in izkušnje, zaradi katerih se vsi okusi na krožniku lepo povežejo. Danes si lahko tudi doma pomagamo na različne načine. Prav na tej ideji temelji linija Premium by Chef, ki je nastala v sodelovanju s slovenskimi Michelinovimi chefi Urošem Štefelinom, Gregorjem Vračkom in Urošem Fakučem. Njihovo znanje in izkušnje so prenesli v izdelke, s katerimi lahko tudi doma pripravimo obrok, ki deluje premišljeno in dovršeno, ne da bi za to potrebovali profesionalne kuharske spretnosti.

icon-expand Linija Premium by Chef je nastala v sodelovanju s slovenskimi Michelinovimi chefi Urošem Štefelinom, Gregorjem Vračkom in Urošem Fakučem. FOTO: Arhiv naročnika

Začnite s toplo dobrodošlico

Druženje se najlepše začne ob nečem toplem. Juha je pogosto tista jed, ki goste umiri, poveže in pripravi na nadaljevanje obroka. Čeprav jo lahko skuhamo sami, pridejo v hitrem tempu vsakdana prav tudi rešitve, s katerimi prihranimo nekaj časa, ne da bi morali sklepati kompromise pri okusu. Med izdelki, ki jih podpisuje chef Uroš Štefelin, so na voljo ješprenova juha s slovenskim ješprenjem, česnova kremna juha ter fižolova juha s slanino, ki lahko hitro in preprosto postanejo prijeten uvod v kosilo.

Ko želite postreči nekaj posebnega

Po juhi se prileže tudi kakšna hladna specialiteta za skupno mizo. Lepo obložena deska z izbranimi mesninami, sirom in svežim kruhom je pogosto tista, ob kateri se gostje najprej zadržijo in poklepetajo. Med novostmi v liniji Premium by Chef sta tudi SPAR Premium salamin klasik in salamin s teranom , ki ju podpisuje chef Uroš Fakuč. Oba nastajata po tradicionalnih postopkih iz mesa slovenskih prašičev, pri pripravi pa uporabljajo le nekaj skrbno izbranih sestavin. Salamin klasik vsebuje zgolj štiri sestavine, različica s teranom pa pet. Posebnost obeh izdelkov je uporaba mesa težjih slovenskih prašičev, ki daje bogatejši okus, izrazitejšo aromo in lepšo zrelost mesa. Pri salaminu s teranom je meso pred nadaljnjo predelavo kar 24 ur marinirano v slovenskem teranu, nato pa je skupaj z mesno maso polnjeno v naravne ovitke in sušeno na zraku ob vipavski burji od 60 do 70 dni. Za ljubitelje pristnih domačih okusov predstavljata odlično izbiro za narezek, ki ga lahko postrežemo samostojno ali kot uvod v bogatejši praznični meni.

icon-expand Juha je pogosto tista jed, ki goste umiri, poveže in pripravi na nadaljevanje obroka. FOTO: Profimedia

Glavna jed, ki bo navdušila goste

Pri pripravi glavne jedi si marsikdo želi postreči nekaj posebnega, a prav zahtevnejše mesne jedi običajno zahtevajo največ časa in natančnosti. Zato so dobrodošle rešitve, pri katerih je najzahtevnejši del priprave že opravljen. Ena od takšnih je SPAR Premium telečja pečenka , polnjena z jurčki in domačo dimljeno slanino. Meso je pripravljeno po postopku sous vide, zato ostane izjemno mehko in sočno, nadev pa poskrbi za bogat in poln okus. Tisti, ki prisegajo na nekoliko drugačne okuse, pa lahko posežejo tudi po drugih specialitetah. Med njimi je svinjska potrebušina s krompirjevo zloženko, ki navduši s kombinacijo počasne priprave in bogatih domačih okusov.

Tradicionalna priloga brez zapletene priprave

Ob takšni pečenki se odlično podajo tudi štruklji. Pripravimo jih lahko sami, a kadar nam zmanjka časa za pripravo testa, nadevov in dolgotrajno kuhanje, pridejo prav že pripravljene različice. Chef Uroš Štefelin je za linijo Premium by Chef zasnoval štruklje z lešniki in suhimi hruškami, s pehtranom in suhimi hruškami ter s suhimi slivami. Ročno pripravljeni iz slovenskih sestavin, brez aditivov, umetnih arom in barvil, ohranjajo okuse, ki jih povezujemo s tradicionalno slovensko kuhinjo. Na mizo tako prinesejo domačnost in občutek tradicije, brez dolgotrajne priprave.

icon-expand Štruklji so lahko odlična priloga. FOTO: Adobe Stock

Jed, ki se poda skoraj k vsemu

Francoska solata je ena tistih prilog, ki jo poznamo skoraj vsi. Pripravimo jo lahko sami iz kuhane zelenjave, krompirja, jajc in majoneze, zato se pogosto znajde na mizah ob različnih priložnostih. Odlično se poda tako k pečenemu mesu in narezkom kot tudi k ribjim jedem Kadar zanjo zmanjka časa, lahko posežemo po že pripravljenih različicah. Med njimi izstopa tudi SPAR Premium francoska solata z dimljeno postrvjo , ki jo zaznamujejo ročna izdelava, jajca talne reje in prijetna dimljena nota, ki klasični prilogi doda nekoliko bolj prefinjen okus.

icon-expand Med izdelki iz linije Premium by Chef posebno mesto zaseda potica po recepturi chefa Uroša Štefelina. FOTO: Arhiv naročnika

Za sladek zaključek

Po dobrem kosilu se prileže tudi nekaj sladkega. Mnogi še vedno prisegajo na domačo peko, a sladice pogosto zahtevajo največ časa ravno takrat, ko ga najbolj primanjkuje. Med izdelki iz linije Premium by Chef zato posebno mesto zaseda potica po recepturi chefa Uroša Štefelina. Odlikuje jo bogat nadev iz lešnikov, orehov in rozin, ki predstavlja kar 70 odstotkov vsebine, zaključuje pa jo posip iz praženih lešnikov. Za nekoliko drugačen pridih pa lahko sladko mizo dopolni tudi chefov panettone z rozinami in kandirano pomarančo. Rozine, namočene v brandyju, kandirane pomarančne lupine ter mandljeva glazura z mandlji ustvarijo rahlo in aromatično sladico, ki se odlično poda k popoldanski kavi ali čaju ter zaokroži praznično druženje v nekoliko drugačnem slogu.

Več časa za goste, manj za kuhinjo