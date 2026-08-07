Najlepši zaključek nedeljskega kosila: 8 sladic brez peke, ki se jih vsi veselijo

Nedeljsko kosilo je za mnoge najlepši trenutek tedna. Takrat se za mizo zbere družina, ko uživamo v dobri hrani in si vzamemo čas drug za drugega. In čeprav glavno vlogo običajno igra kosilo, marsikdo že med glavno jedjo razmišlja o tem, kaj bo sledilo za sladico. Prav sladica je pogosto tista pika na i, ki zaokroži celotno družinsko druženje. Vendar to še ne pomeni, da moramo za odličen rezultat preživeti več ur v kuhinji. Sladice brez peke so odlična izbira, ko želimo pripraviti nekaj posebnega z minimalno truda. Še zlasti pa so primerne za tople poletne dni, ko nam je zadnja misel, da bi za sladko dobroto morali prižgati pečico. Večina jih je pripravljenih v nekaj minutah, nato pa hladilnik opravi preostanek dela.

Njihova največja prednost je tudi raznolikost. Med njimi najdemo lahke jogurtove sladice, kremne cheesecake tortice, priljubljen tiramisu in bogate čokoladne dobrote. Prav zato lahko vsakdo najde nekaj po svojem okusu – ne glede na to, ali prisega na sadne, čokoladne ali kremaste sladice.

Če razmišljate, s čim bi po prihodnjem nedeljskem kosilu razveselili družino ali goste, vam bo teh osem preizkušenih receptov zagotovo prišlo prav.

icon-expand Raffaello cheesecake FOTO: Su.S.

1. Raffaello cheesecake

Če obožujete kokos in nežne kremaste sladice, je ta cheesecake prava izbira. Hrustljava piškotna podlaga se odlično ujema z bogato kokosovo kremo z belo čokolado, ki jo dopolnjujejo priljubljene Raffaello kroglice. Sladica je elegantna, zelo okusna in kot nalašč za posebne priložnosti ali nedeljsko kosilo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čebelji pik brez peke FOTO: Sanja Sirk

2. Čebelji pik brez peke

Priljubljeno pecivo v različici brez pečice navduši z bogato vaniljevo kremo, piškotno osnovo in značilnim medenim okusom. Ker ga pripravimo vnaprej, je odlična izbira za družinska kosila in praznovanja, saj je naslednji dan še boljši. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtova torta z borovnicami FOTO: M.J.

3. Jogurtova torta z borovnicami

Lahka, sveža in prijetno sadna sladica, ki je popolna za tople dni. Kremasta jogurtova masa in sladko-kisle borovnice ustvarijo odlično ravnovesje okusov, zaradi česar bo navdušila tudi tiste, ki niso ljubitelji zelo sladkih sladic. Recept je TUKAJ.

icon-expand Vanilijeva panakota z marelično kremo FOTO: Adobe Stock

4. Panakota z marelično kremo

Žametno nežna vanilijeva panakota v kombinaciji z osvežilno marelično kremo je sladica, ki navduši tako z okusom kot z videzom. Pripravimo jo lahko že dan prej in postrežemo v kozarcu, zato je idealna izbira, ko pričakujemo goste ali želimo po kosilu ponuditi nekaj elegantnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tiramisu FOTO: Shutterstock

5. Tiramisu s kremo brez jajc

Priljubljena italijanska klasika v nekoliko lažji različici. Krema brez surovih jajc je nežna, bogata in odlična izbira tudi v toplih mesecih, ko marsikdo raje poseže po receptih brez svežih jajc. Okus po kavi, maskarponeju in kakavu ostaja prav tako neustavljiv. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čokoladna lazanja FOTO: osebni arhiv

6. Čokoladna lazanja

Ime je morda nekoliko nenavadno, a sladica nima nobene povezave s klasično lazanjo. Gre za večplastno sladico iz piškotne osnove, bogate čokoladne kreme in puhaste smetanove plasti. Vsaka plast doda novo teksturo, skupaj pa ustvarijo sladico, ki bo navdušila vse ljubitelje čokolade. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtove rezine s sadjem in piškoti FOTO: Sanja Sirk

7. Jogurtove rezine s sadjem in piškoti

Preprosta sladica brez peke, pri kateri se osvežilna jogurtova krema odlično ujema s piškoti in sadnim prelivom. Zaradi osvežilnega okusa je odlična izbira po obilnejšem nedeljskem kosilu, priprava pa vam bo vzela le nekaj minut. Recept je TUKAJ.

icon-expand čokoladni cheesecake v kozarcu FOTO: Su.S.

8. Čokoladni cheesecake v kozarcu

Ko želite pripraviti sladico brez peke in brez rezanja, so kozarčki odlična rešitev. Plasti piškotov, kremnega sira in čokolade ustvarijo bogato sladico, ki jo lahko pripravite že dan prej. Poleg odličnega okusa navduši tudi z lepim videzom, zato je primerna tako za družinska kosila kot za praznovanja. Recept je TUKAJ.