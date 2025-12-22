Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Praznični čas je kot nalašč za sladice, ki poleg okusa prinesejo tudi kanček igrivosti in veselja. Mini cheesecake tortice so že same po sebi priljubljena izbira, z malce domišljije pa jih lahko spremenimo v pravo praznično presenečenje. Če jim dodamo jagode in jih okrasimo tako, da spominjajo na božičkovo kapo, dobimo sladico, ki takoj pritegne poglede in pričara nasmeh.

Priprava je presenetljivo preprosta in ne zahteva veliko časa ali zapletenih korakov. Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, pekač za mafine in približno pol ure prostega časa. Rezultat so prikupne mini božičkove cheesecake tortice, ki bodo navdušile vse zbrane za mizo, še zlasti pa se jih bodo razveselili otroci. Tortice so popolne za praznične pogostitve, otroške zabave ali kot sladko presenečenje za goste. Poleg tega so praktične za postrežbo, saj jih ni treba rezati, hkrati pa so ravno prav velike, da si lahko brez slabe vesti privoščimo še eno. Prikupna božična sladica tako združuje vse, kar si želimo od prazničnega posladka: odličen okus, čudovit videz in preprosto pripravo, ki jo zmore prav vsak.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Sestavine za 12 tortic:

- 120 g maslenih piškotov - 50 g masla - 450 g kremnega sira - 50 g kisle smetane - 100 g sladkorja - 1 vanilijev sladkor - sok in naribana lupinica polovice limone - 2 jajci - 250 ml smetane za stepanje - 2 žlici sladkorja v prahu - 12 jagod

Priprava:

1. Pečico segejemo na 160 stopinj Celzija. Vdolbinice pekača za mafine obložimo s papirčki. 2. Piškote zmeljemo v drobtine, maslo pa stopimo. Oboje zmešamo, da dobimo enotno maso, ki jo razdelimo med papirčke in potlačimo. Pečemo 5 minut. 3. Medtem zmešamo kremni sir in kislo smetano. Vmešamo sladkor, vanilijev sladkor, sok in limonino lupinico, na koncu pa na hitro enega za drugim še jajci. 4. Zmes razdelimo med 12 papirčkov, pogladimo in pečemo 20 minut. 5. Pečene tortice ohladimo na sobno temperaturo, nato pa jih za vsaj 1 uro postavimo v hladilnik. 6. Pred serviranjem odstranimo papirčke in do čvrstega stepemo smetano skupaj s sladkorjrm v prahu. 7. Na vsako tortico nabrizgamo malo smetane, nanjo položimo jagodo, na katero dodamo še malo smetane, da naredimo "cof". 8. Pripravljene tortice zložimo na lep krožnik ali pladenj in jih postrežemo gostom.

icon-expand Slastna, igriva in enostavna sladica, ki bo navdušila otroke in odrasle. FOTO: Su.S.