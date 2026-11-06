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Pretaknjena svinjska pečenka z vinsko omako
Priložnostno

Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile

Ne marate gosi ali preprosto nimate časa za večurno peko? Nič zato. Martinovo lahko praznujete tudi z drugimi, enako okusnimi in slavnostnimi jedmi. Predstavljamo vam pet okusnih mesnih različic, ki ohranijo duh praznika – od račjih prsi do pretaknjene svinjine v okusni vinski omaki.

M.J.
06. 11. 2026 08.33
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Martinovo je tradicionalno povezano s pečeno gosjo (ali raco), mlinci in rdečim zeljem – a resnica je, da mnogi gosi ne marajo, je ne pripravljajo ali pa preprosto nimajo časa za večurno peko. Dobra novica? Martinovega vzdušja nikakor ne ustvarja samo gos. V ospredju praznika sta tudi vino in bogata jesenska kuhinja, ki omogoča številne okusne alternative.

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Ne glede na to, ali si želite nekaj lažjega, hitrejšega ali drugačnega, obstaja veliko jedi, ki so popolne za martinovo kosilo. Zato smo pripravili izbor jedi, ki se lepo povežejo z vinom, jesenskimi prilogami in toplimi okusi praznika – brez gosi, a z veliko užitka.

Puranja rolada s kostanjevim nadevom
Puranja rolada s kostanjevim nadevom FOTO: Su.S.

Puranja rolada s kostanjevim nadevom

Nežna puranja rolada, polnjena z bogatim kostanjevim nadevom, je elegantna in okusna alternativa gosji pečenki. Odlično se poda k mlincem ali krompirjevemu pireju. Recept je TUKAJ.

Račje prsi s slivovo omako
Račje prsi s slivovo omako FOTO: Profimedia

Račje prsi s slivovo omako

Sočne račje prsi, pečene do popolne hrustljavosti, prelite z aromatično slivovo omako. Imenitna sodobna jed za martinovo z izrazitim jesenskim karakterjem. Recept je TUKAJ.

Pretaknjena svinjska pečenka z vinsko omako
Pretaknjena svinjska pečenka z vinsko omako FOTO: Profimedia

Pretaknjena pečenka z vinsko omako

Sočna, mehka pečenka, ki jo narežemo na tanke rezine in prelijemo z aromatično omako iz belega vina, čebule, začimb ter smetane. Prava izbira, ko želite klasiko z malce bolj prazničnim pridihom. Recept je TUKAJ.

Piščančje roladice v omaki
Piščančje roladice v omaki FOTO: Sanja Sirk

Piščančje roladice v omaki

Slastne piščančje roladice, polnjene z zelenjavo in kremnim sirom, ki se dušijo v nežni omaki iz belega vina. Elegantna in hitro pripravljena jed z veliko okusa. Recept je TUKAJ.

Račja bedra z jabolki in suhimi slivami
Račja bedra z jabolki in suhimi slivami FOTO: Profimedia

Račja bedra z jabolki in suhimi slivami

Mastno račje meso je odlično v kombinaciji s pečenim sadjem. Mi smo se odločili za suhe slive in jabolka, po želji pa lahko dodate tudi hruške in kutine. Recept je TUKAJ

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