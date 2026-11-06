Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile

Martinovo je tradicionalno povezano s pečeno gosjo (ali raco), mlinci in rdečim zeljem – a resnica je, da mnogi gosi ne marajo, je ne pripravljajo ali pa preprosto nimajo časa za večurno peko. Dobra novica? Martinovega vzdušja nikakor ne ustvarja samo gos. V ospredju praznika sta tudi vino in bogata jesenska kuhinja, ki omogoča številne okusne alternative.
Ne glede na to, ali si želite nekaj lažjega, hitrejšega ali drugačnega, obstaja veliko jedi, ki so popolne za martinovo kosilo. Zato smo pripravili izbor jedi, ki se lepo povežejo z vinom, jesenskimi prilogami in toplimi okusi praznika – brez gosi, a z veliko užitka.
Puranja rolada s kostanjevim nadevom
Nežna puranja rolada, polnjena z bogatim kostanjevim nadevom, je elegantna in okusna alternativa gosji pečenki. Odlično se poda k mlincem ali krompirjevemu pireju. Recept je TUKAJ.
Račje prsi s slivovo omako
Sočne račje prsi, pečene do popolne hrustljavosti, prelite z aromatično slivovo omako. Imenitna sodobna jed za martinovo z izrazitim jesenskim karakterjem. Recept je TUKAJ.
Pretaknjena pečenka z vinsko omako
Sočna, mehka pečenka, ki jo narežemo na tanke rezine in prelijemo z aromatično omako iz belega vina, čebule, začimb ter smetane. Prava izbira, ko želite klasiko z malce bolj prazničnim pridihom. Recept je TUKAJ.
Piščančje roladice v omaki
Slastne piščančje roladice, polnjene z zelenjavo in kremnim sirom, ki se dušijo v nežni omaki iz belega vina. Elegantna in hitro pripravljena jed z veliko okusa. Recept je TUKAJ.
Račja bedra z jabolki in suhimi slivami
Mastno račje meso je odlično v kombinaciji s pečenim sadjem. Mi smo se odločili za suhe slive in jabolka, po želji pa lahko dodate tudi hruške in kutine. Recept je TUKAJ.