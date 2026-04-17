Pečen piščanec z rižem v pečici
Priložnostno

Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)

Ste brez idej, kaj pripraviti za nedeljsko kosilo? Tukaj je pet preverjenih receptov Sanje Sirk, ki vedno uspejo – od družinskih klasik do malo bolj modernih kombinacij, ki bodo navdušile vso družino.

M.J.
17. 04. 2026 04.00

Nedeljsko kosilo ima poseben pomen. To ni le obrok, ampak trenutek, ko se za mizo zbere vsa družina, ko si vzamemo čas in si privoščimo nekaj bolj konkretnega, domačega in okusnega. A prav zato se pogosto znajdemo pred isto dilemo: kaj skuhati, da bo všeč vsem?

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Preberi še Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Najboljša rešitev so preverjeni recepti, ki ne razočarajo. Takšni, ki niso preveč zapleteni, a vseeno navdušijo vse zbrane za mizo. Od klasičnih jedi, ki jih poznamo že od nekdaj, do nekoliko bolj sodobnih različic, ki popestrijo jedilnik.

Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
Preberi še Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje

V nadaljevanju vas čaka izbor petih odličnih nedeljskih jedi, pripravljenih po navdihu Sanje Sirk. Vse so ravno prav nasitne, okusne in takšne, da vedno uspejo in navdušijo.

Klasična pizza
Predlogi za nedeljsko kosilo

1. Domača pica iz pekača

Za malo bolj sproščeno nedeljsko kosilo je domača pica, pripravljena v velikem pekaču iz pečice, odlična izbira. Debela, sočna in bogato obložena. Recept je TUKAJ.

Sočna vratovina z zelenjavno omako
Svinjska pečenka s prilogo

Prava nedeljska klasika, ki vedno naredi vtis. Mehka pečenka, pripravljena iz svinjske vratovine, ki jo dlje časa pečemo na nizki temperaturi in postrežemo s svileno omako bogatega okusa, bo zadovoljila tudi bolj zahtevne jedce. Zraven lahko postrežemo različne priloge: od pire krompirja in njokov do kuskusa in riža. Recept je TUKAJ.

Pašta fižol
Hitra pašta fižol

Priljubljena primorska enolončnica, pripravljena v manj kot eni uri, vas bo navdušila z bogatim okusom in preprostostjo. Topla, nasitna in odlična tudi za naslednji dan. Recept je TUKAJ.

Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami
Zrezki v omaki in ocvrte skutine kroglice

Pravo nedeljsko kosilo, ki združuje bogate okuse in domačnost. Mehki zrezki v aromatični omaki se popolno dopolnjujejo z rahlimi, zlato ocvrtimi kroglicami, ki jedi dodajo prijetno teksturo. Gre za nasitno in okusno kombinacijo, ki bo navdušila tako družino kot goste ter poskrbela za pravi občutek domačega razvajanja. Recept je TUKAJ.

Piščančja bedra z rižem v pečici
Piščančja bedra z rižem v pečici

Okusno kosilo, ki bo navdušilo celo družino, tako z videzom kot tudi z okusom. Hrustljavo zapečena kožica skriva mehko in sočno meso, dodatek riža pa poskrbi, da je kombinacija popolna. Dodaten plus je tudi ta, da je jed pripravljena v enem pekaču. Recept je TUKAJ.

Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Sladice

Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave