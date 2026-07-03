Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej

Ko organiziramo piknik, si želimo čim manj časa preživeti v kuhinji in čim več v družbi družine ali prijateljev. Prav zato so recepti, ki jih lahko pripravimo že dan prej, vedno odlična izbira. Okusi se med počivanjem pogosto še lepše povežejo, številne jedi pa so naslednji dan celo okusnejše kot sveže pripravljene.
Na pikniku se najbolje obnesejo jedi, ki jih je preprosto postreči in jih gostje zlahka jedo tudi brez pribora ali z njim nimajo veliko dela. Obenem pa se odlično ujamejo tudi s slastnimi dobrotami z žara. Različne solate, slane pite, namazi, mafini in pečena zelenjava so zato nepogrešljiv del vsakega uspešnega druženja na prostem. V nadaljevanju smo zbrali devet receptov, ki jih lahko brez skrbi pripravite že dan prej, na dan piknika pa jih le še postavite na mizo in uživate v brezskrbnem druženju.
>>> Sirovi mafini