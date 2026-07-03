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Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej

Uspešen piknik se začne že dan prej. Z jedmi, ki jih lahko pripravite vnaprej, boste na dan druženja prihranili čas, hkrati pa poskrbeli za pestro in okusno obloženo mizo. Zbrali smo devet receptov, ki so odlični tudi hladni in jih bodo gostje z veseljem poskusili.

M.J.
03. 07. 2026 04.00

Ko organiziramo piknik, si želimo čim manj časa preživeti v kuhinji in čim več v družbi družine ali prijateljev. Prav zato so recepti, ki jih lahko pripravimo že dan prej, vedno odlična izbira. Okusi se med počivanjem pogosto še lepše povežejo, številne jedi pa so naslednji dan celo okusnejše kot sveže pripravljene.

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Na pikniku se najbolje obnesejo jedi, ki jih je preprosto postreči in jih gostje zlahka jedo tudi brez pribora ali z njim nimajo veliko dela. Obenem pa se odlično ujamejo tudi s slastnimi dobrotami z žara. Različne solate, slane pite, namazi, mafini in pečena zelenjava so zato nepogrešljiv del vsakega uspešnega druženja na prostem. V nadaljevanju smo zbrali devet receptov, ki jih lahko brez skrbi pripravite že dan prej, na dan piknika pa jih le še postavite na mizo in uživate v brezskrbnem druženju.

Solata z belim fižolom in bučkami
Solata z belim fižolom in bučkami FOTO: Su.S.

>>> Solata s fižolom in bučkami

Hrustljavi koščki piščanca s pestom
Hrustljavi koščki piščanca s pestom FOTO: Thinkstock

>>> Hrustljavi koščki piščanca s pestom

Gužvara
Gužvara FOTO: Adobe Stock

>>> Mečkanka ali gužvara (pita s sirom)

Humus s sušenim paradižnikom
Humus s sušenim paradižnikom FOTO: Dreamstime

>>> Humus s sušenimi paradižniki

Testeninska solata
Testeninska solata FOTO: Su.S.

>>> Mediteranska testeninska solata

Sirovi mafini
Sirovi mafini FOTO: Thinkstock

>>> Sirovi mafini

Slana rolada z mletim mesom
Slana rolada z mletim mesom FOTO: Shutterstock

>>> Slana rolada z mletim mesom

Bučkine rezine z jogurtom in sirom-2
Bučkine rezine z jogurtom in sirom-2 FOTO: osebni arhiv

>>> Bučkine rezine z jogurtom in sirom

Ocvrte paprike s šunko in sirom
Ocvrte paprike s šunko in sirom FOTO: Su.S.

>>> Ocvrte paprike s šunko in sirom

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