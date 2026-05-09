5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje

Toplejši dnevi kar kličejo po lahkotnih in osvežilnih sladicah, pri katerih ni treba prižigati pečice. Sladice brez peke so zato v pomladnih in poletnih mesecih še posebej priljubljene, saj so hitro pripravljene, manj obremenijo kuhinjo in pogosto navdušijo tudi z bolj svežimi, sezonskimi okusi.

Odlične so za sproščena vikend druženja, domače vrtne zabave in piknike, ko si želimo nekaj sladkega, a hkrati preprostega za pripravo. Še ena njihova prednost pa je, da jih lahko večinoma pripravimo vnaprej in do postrežbe hranimo v hladilniku. V nadaljevanju vas čaka pet hitrih in enostavnih sladic brez peke, ki so kot nalašč za ta del leta. Med njimi so sadne sladice z jagodami in malinami, osvežilna limonina različica priljubljenega tiramisuja ter čokoladno-kokosove kombinacije, ki vedno navdušijo.

Jagode in piškoti z maskarpone kremo v kozarcu

Preprosta sladica v kozarcu združuje plasti svežih jagod, piškotov in nežne maskarponejeve kreme. Ker je pripravljena hitro in brez peke, je odlična izbira za vikend sladkanje ali lahkotno domačo pogostitev. Recept je TUKAJ.

Kokosove kocke brez peke

Sočne kokosove kocke so odlična izbira za ljubitelje preprostih domačih sladic. Sladica je sestavljena iz več plasti hitro pripravljene pudingove kreme z belo čokolado in kokosom ter maslenih piškotov. Priprava je hitra, okus pa prijetno kremast in ravno prav osvežilen za tople dni. Recept je TUKAJ.

Zebra torta z jagodami in belo čokolado

Čudovita torta brez peke navduši z atraktivnim videzom in nežno kombinacijo jagod ter bele čokolade. Zaradi posebnega vzorca na prerezu deluje zelo elegantno, čeprav priprava ni pretirano zahtevna. Recept je TUKAJ.

Hitra limonina sladica

Lahkotna in osvežilna sladica, ki nekoliko spominja na limonin tiramisu, a je pripravljena po bolj poenostavljenem postopku. Narejena je v manj kot pol ure, nato pa potrebuje le še nekaj časa v hladilniku. Popolna je za vikend razvajanje, vrtne zabave ali prijetno druženje ob popoldanski kavi. Recept je TUKAJ.

Čokoladno-kokosova rolada z malinami

Bogata kombinacija čokolade, kokosa in malin ustvari sladico, ki je hkrati sveža, kremasta in polna okusa. Rolada brez peke je odlična izbira za posebne priložnosti ali takrat, ko želite pripraviti nekaj nekoliko bolj posebnega brez veliko zapletanja. Recept je TUKAJ.