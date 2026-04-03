En trik spremeni vse: šunka v testu po receptu tekmovalca MasterChefa

Šunka v testu se na prvi pogled zdi zelo enostavna jed, a v resnici skriva kar nekaj pasti. Najpogostejša težava je razmočeno testo, ki izgubi svojo hrustljavost, ali pa neenakomerno pečena šunka. Velikokrat se napake začnejo že pri osnovah: izbiri šunke, temperaturi sestavin ali nepravilni pripravi testa. Prav zato so nasveti izkušenih kuharjev še toliko bolj dragoceni.

Dan Prohart , tekmovalec 11. sezone MasterChefa, pravi, da se vse začne pri izbiri šunke. Ta ne sme biti preslana, saj bo sicer preglasila vse druge okuse. Pomembno je tudi, da šunke ne vzamemo neposredno iz hladilnika in je ne zavijemo takoj v testo. Pred pripravo jo je treba pustiti na sobni temperaturi, saj se bo tako bolj enakomerno spekla. Še preden jo zavijemo, jo je treba tudi dobro osušiti. Vlaga je namreč glavni razlog, da testo postane mehko in izgubi hrustljavost.

Po njegovih besedah je največja skrivnost v tanki plasti med šunko in testom. Prav ta prepreči, da bi sokovi med peko zmehčali testo. Dan skoraj vedno za premaz šunke uporabi gorčico, včasih pa doda še malo medu ali hrena. Tako dobi jed še več okusa, hkrati pa testo ostane lepo hrustljavo. Gorčica doda rahlo pikantnost, med poskrbi za nežno sladkobo, hren pa za nekoliko izrazitejši značaj.

Njegov najboljši trik pa je naslednji korak. Šunko najprej premaže z gorčico, doda malo medu, nato pa jo na hitro povalja v drobtinah. Šele potem jo zavije v testo. Drobtine ustvarijo tanko plast, ki vpije odvečne sokove in prepreči, da bi se testo med peko razmočilo. Rezultat je bistveno bolj hrustljava skorja, okus pa je še bogatejši.

Kot poudari Dan, je pomembno tudi, kako pripravimo kvašeno testo. Dan ga razvalja na približno tri do pet milimetrov debeline. Če je testo predebelo, bo pretežko in bo prekrilo okus šunke, če je pretanko, pa lahko med peko poči. Robove je treba dobro zapreti, da sokovi ne uhajajo, na vrhu pa narediti nekaj zarez ali majhno luknjo, da para med peko lažje uhaja.