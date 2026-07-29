okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Odkrijte skrivnost popolnega namaza, ki združuje aromo pečenih češnjevih paradižnikov, dišečega česna in zelišč.
Priložnostno

Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku

Češnjevi paradižniki, maslo, česen, bazilika in ščepec začimb – le peščica sestavin je potrebna za namaz, ki vas bo navdušil že ob prvem grižljaju. Odličen je na svežem ali popečenem kruhu, v sendvičih ali kot dodatek mesu, ribam in pečeni zelenjavi. Njegova največja pomanjkljivost? Pojedli ga boste veliko hitreje, kot bi si želeli.

Su.S. , M.J.
29. 07. 2026 04.00

Če imate doma obilico češnjevih paradižnikov in iščete novo idejo, kako jih porabiti, ste jo pravkar našli. To preprosto paradižnikovo maslo združuje sladkobo pečenih paradižnikov in česna z aromatično baziliko in bogatim okusom masla, ki vse sestavine poveže v svilnato in izjemno okusno celoto. Večino dela opravi pečica, vi pa potrebujete le nekaj minut, da sestavine zmešate v kremast in izjemno okusen namaz, ki je tako dober, da ga boste želeli imeti vedno pri roki.

Namaz se odlično poda na še topel hrustljav kruh ali popečen toast, z njim lahko obogatite sendviče in burgerje, izvrsten pa je tudi kot dodatek k pečenim ribam, steakom, piščancu ali pečenemu krompirju, koruzi ali zelenjavi z žara. Ker je tako vsestranski, ga boste hitro vključili v številne jedi. Edina težava je, da ga je zelo težko nehati jesti, zato priporočamo, da ga pripravite nekoliko več, saj bo izginil veliko hitreje, kot pričakujete.

Domače paradižnikovo maslo navduši z bogatim okusom in presenetljivo vsestransko uporabo.
Domače paradižnikovo maslo navduši z bogatim okusom in presenetljivo vsestransko uporabo. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 250 g češnjevih paradižnikov

- 3 stroki česna

- 1 žlica oljčnega olja

- 1/4 žličke sušenega origana

- 1/2 žličke soli

- 1 ščep mletega popra

- 180 g zmehčanega masla

- pest svežih bazilikinih listov

Postopek priprave:

1. Pečico segrejemo na 205 stopinj Celzija.

2. Na pekač damo oprane paradižnike in strte stroke česna. Vse skupaj prelijemo z oljem ter začinimo z origanom, soljo in poprom. Premešamo in pečemo 30 minut, nato ohladimo.

Nasvet: Če se manjši koščki česna prehitro zapečejo, jih prestavimo na krožnik pred koncem peke.

3. Pečene paradižnike in česen grobo spasiramo s paličnim mešalnikom ali jih zmiksamo.

4. Dodamo zmehčano maslo in sesekljano baziliko ter miksamo, da se vse sestavine povežejo in dobimo kremasto maslo. Po potrebi dodatno začinimo.

5. Maslo predevamo v posodico in ga uporabimo takoj ali pa ga hranimo v hladilniku.

Odkrijte skrivnost popolnega namaza, ki združuje aromo pečenih češnjevih paradižnikov, dišečega česna in zelišč.
Odkrijte skrivnost popolnega namaza, ki združuje aromo pečenih češnjevih paradižnikov, dišečega česna in zelišč. FOTO: Su.S.

Zakaj boste želeli paradižnikovo maslo pripraviti?

Priprava vzame le nekaj minut (večino časa opravita pečica in hladilnik),

- odličen način za porabo češnjevih paradižnikov,

- primeren za zajtrk, malico ali žar,

- v hladilniku zdrži več dni,

- pripravite ga lahko tudi vnaprej.

Kako ga shraniti?

Paradižnikovo maslo hranite v dobro zaprti posodici v hladilniku, kjer bo ostalo sveže približno pet dni. Če ga želite pripraviti na zalogo, ga lahko razdelite na manjše porcije in tudi zamrznete.

Paradižnikovo maslo lahko namažete na svež kruh, bageto ali toast.
Paradižnikovo maslo lahko namažete na svež kruh, bageto ali toast. FOTO: Su.S.

Nasveti za izboljšanje okusa

Čeprav je namaz odličen že v svoji osnovni različici, ga lahko z nekaj dodatki še nadgradite:

- dodajte malo naribanega parmezana,

- dodajte ščepec čilija za bolj pikanten okus,

- dodajte nekaj kapljic limoninega soka, ki bo bogat masleni okus nekoliko osvežil.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
paradižnikovo maslo paradižnik recepti s paradižnikom namazi
Sladice

Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila

Okusno.je Veste, da lahko jeste tudi olupek lubenice? Tako ga lahko uporabite
Moskisvet.com Vas napenja? Potem morate jesti to
Okusno.je Rešitev za kremasto omako: Nadomestki, ko zmanjka smetane!
Vizita.si Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Okusno.je Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Okusno.je Boljše od ajvarja? Slasten namaz iz paprik, ki se prileže številnim jedem
Priporoča