Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku

Če imate doma obilico češnjevih paradižnikov in iščete novo idejo, kako jih porabiti, ste jo pravkar našli. To preprosto paradižnikovo maslo združuje sladkobo pečenih paradižnikov in česna z aromatično baziliko in bogatim okusom masla, ki vse sestavine poveže v svilnato in izjemno okusno celoto. Večino dela opravi pečica, vi pa potrebujete le nekaj minut, da sestavine zmešate v kremast in izjemno okusen namaz, ki je tako dober, da ga boste želeli imeti vedno pri roki.

Namaz se odlično poda na še topel hrustljav kruh ali popečen toast, z njim lahko obogatite sendviče in burgerje, izvrsten pa je tudi kot dodatek k pečenim ribam, steakom, piščancu ali pečenemu krompirju, koruzi ali zelenjavi z žara. Ker je tako vsestranski, ga boste hitro vključili v številne jedi. Edina težava je, da ga je zelo težko nehati jesti, zato priporočamo, da ga pripravite nekoliko več, saj bo izginil veliko hitreje, kot pričakujete.