Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku

Če imate doma obilico češnjevih paradižnikov in iščete novo idejo, kako jih porabiti, ste jo pravkar našli. To preprosto paradižnikovo maslo združuje sladkobo pečenih paradižnikov in česna z aromatično baziliko in bogatim okusom masla, ki vse sestavine poveže v svilnato in izjemno okusno celoto. Večino dela opravi pečica, vi pa potrebujete le nekaj minut, da sestavine zmešate v kremast in izjemno okusen namaz, ki je tako dober, da ga boste želeli imeti vedno pri roki.
Namaz se odlično poda na še topel hrustljav kruh ali popečen toast, z njim lahko obogatite sendviče in burgerje, izvrsten pa je tudi kot dodatek k pečenim ribam, steakom, piščancu ali pečenemu krompirju, koruzi ali zelenjavi z žara. Ker je tako vsestranski, ga boste hitro vključili v številne jedi. Edina težava je, da ga je zelo težko nehati jesti, zato priporočamo, da ga pripravite nekoliko več, saj bo izginil veliko hitreje, kot pričakujete.
Sestavine:
- 250 g češnjevih paradižnikov
- 3 stroki česna
- 1 žlica oljčnega olja
- 1/4 žličke sušenega origana
- 1/2 žličke soli
- 1 ščep mletega popra
- 180 g zmehčanega masla
- pest svežih bazilikinih listov
Postopek priprave:
1. Pečico segrejemo na 205 stopinj Celzija.
2. Na pekač damo oprane paradižnike in strte stroke česna. Vse skupaj prelijemo z oljem ter začinimo z origanom, soljo in poprom. Premešamo in pečemo 30 minut, nato ohladimo.
- FOTO: Su.S.
- FOTO: Su.S.
3. Pečene paradižnike in česen grobo spasiramo s paličnim mešalnikom ali jih zmiksamo.
4. Dodamo zmehčano maslo in sesekljano baziliko ter miksamo, da se vse sestavine povežejo in dobimo kremasto maslo. Po potrebi dodatno začinimo.
5. Maslo predevamo v posodico in ga uporabimo takoj ali pa ga hranimo v hladilniku.
Zakaj boste želeli paradižnikovo maslo pripraviti?
Priprava vzame le nekaj minut (večino časa opravita pečica in hladilnik),
- odličen način za porabo češnjevih paradižnikov,
- primeren za zajtrk, malico ali žar,
- v hladilniku zdrži več dni,
- pripravite ga lahko tudi vnaprej.
Kako ga shraniti?
Paradižnikovo maslo hranite v dobro zaprti posodici v hladilniku, kjer bo ostalo sveže približno pet dni. Če ga želite pripraviti na zalogo, ga lahko razdelite na manjše porcije in tudi zamrznete.
Nasveti za izboljšanje okusa
Čeprav je namaz odličen že v svoji osnovni različici, ga lahko z nekaj dodatki še nadgradite:
- dodajte malo naribanega parmezana,
- dodajte ščepec čilija za bolj pikanten okus,
- dodajte nekaj kapljic limoninega soka, ki bo bogat masleni okus nekoliko osvežil.