Polžki iz listnatega testa z lososom, špinačo in sirom
Božič in novo leto

Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah

Če iščete preprosto, a okusno rešitev za praznične prigrizke, je listnato testo vaša najboljša izbira! Z njim lahko v samo nekaj minutah ustvarite slastne sladke in slane dobrote, ki bodo navdušile goste na zabavi ali poskrbele za praznično vzdušje v krogu družine. Preverite naše ideje za hitre in enostavne praznične prigrizke, katerih hitra in enostavna priprava vas bo zagotovo navdušila.

M.J.
24. 12. 2025 08.51
Sladki polžki iz listnatega testa
Sladki polžki iz listnatega testa FOTO: Profimedia

Sladki polžki iz listnatega testa

Hitro pripravljena sladica iz vloženega sadje in listnatega testa je odličen posladek za raznorazna praznovanja in zabave. Zraven se izvrstno prileže kozarec penine ali sladkega belega vina. Recept je TUKAJ

Slana božična drevesa

Slan prigrizek, za katerega potrebujete tri osnovne sestavine, če želite, pa lahko drevesca okrasite tudi z zelenimi olivami ali srebrnimi čebulicami. Celoten postopek priprave si oglejte v zgornjem videu.

Listnati trikotniki s špinačo in feto
Listnati trikotniki s špinačo in feto FOTO: Adobe Stock

Listnati trikotniki s špinačo in feto

Slastni zelenjavni žepki so odlična izbira za zabave in druženje s prijatelji, super pa obnesejo tudi kot priloga k skledi solate ali velikemu krožniku kremne juhe. Recept je TUKAJ

Ruladice s piščancem, suhimi paradižniki in sirom
Ruladice s piščancem, suhimi paradižniki in sirom FOTO: Thinkstock

Piščančje roladice

Slastne roladice s piščancem, suhimi paradižniki in sirom so izvrsten prigrizek, ki bo popestril vsako zabavo. Recept je TUKAJ

V listnatem testu pečen brie
V listnatem testu pečen brie FOTO: Shutterstock

V listnatem testu pečen brie

Okusno hrustljavo testo, znotraj katerega se skriva topel in tekoč sir, ki se kar topi v ustih. Popoln prigrizek za popestritev prazničnih dni! Kako se pripravi, preverite TUKAJ

Hrustljave palčke s sirom
Hrustljave palčke s sirom FOTO: Su.S.

Hrustljave palčke s sirom

Zavite sirove palčke boste pripravili kot bi mignili, ko jih boste poskusili, pa boste pozabili na navadne grisine. Recept je TUKAJ

Sladko božično drevo

S tem prazničnim posladkom boste zagotovo naredili vtis na svoje goste. Potrebujete samo nekaj sestavin in malce ročnih spretnosti. Po peki si dajte duška z okraševanjem, tako kot se za božično drevesce tudi spodobi. Postopek priprave si oglejte v zgornjem video posnetku.

Slani polžki iz listnatega testa

Odličen prigrizek, ki vas bo navdušil s hitro pripravo in izvrstnim okusom, super pa tekne tudi s kozarcem belega vina ali s penino. Recept za pripravo polžkov z lososom in špinačo si lahko ogledate TUKAJ, za pripravo polžkov z lososom in kremnim sirom TUKAJ, če niste ljubitelj rib, pa lahko pripravite tudi slastne pica polžke (recept TUKAJ). 

Palmiers piškoti
Palmiers piškoti FOTO: Shutterstock

Palmiers piškoti (slonovo uho)

Klasično francosko pecivo, za katero potrebujete samo dve sestavini - listnato testo in sladkor, dobrodošel pa je tudi dodatek začimb, s katerimi mu dodate opojno aromo, ki bo napolnila vašo kuhinjo. Recept je TUKAJ

Zavite palčke iz listnatega testa z orehi
Zavite palčke iz listnatega testa z orehi FOTO: Adobe Stock

Zavite orehove palčke

Hitro pripravljeno pecivo simpatičnega videza in odličnega okusa z eno samo pomanjkljivostjo: pošlo bo skorajda v hipu! Recept je TUKAJ.

