Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah

Sladki polžki iz listnatega testa
Hitro pripravljena sladica iz vloženega sadje in listnatega testa je odličen posladek za raznorazna praznovanja in zabave. Zraven se izvrstno prileže kozarec penine ali sladkega belega vina. Recept je TUKAJ.
Slana božična drevesa
Slan prigrizek, za katerega potrebujete tri osnovne sestavine, če želite, pa lahko drevesca okrasite tudi z zelenimi olivami ali srebrnimi čebulicami. Celoten postopek priprave si oglejte v zgornjem videu.
Listnati trikotniki s špinačo in feto
Slastni zelenjavni žepki so odlična izbira za zabave in druženje s prijatelji, super pa obnesejo tudi kot priloga k skledi solate ali velikemu krožniku kremne juhe. Recept je TUKAJ.
Piščančje roladice
Slastne roladice s piščancem, suhimi paradižniki in sirom so izvrsten prigrizek, ki bo popestril vsako zabavo. Recept je TUKAJ.
V listnatem testu pečen brie
Okusno hrustljavo testo, znotraj katerega se skriva topel in tekoč sir, ki se kar topi v ustih. Popoln prigrizek za popestritev prazničnih dni! Kako se pripravi, preverite TUKAJ.
Hrustljave palčke s sirom
Zavite sirove palčke boste pripravili kot bi mignili, ko jih boste poskusili, pa boste pozabili na navadne grisine. Recept je TUKAJ.
Sladko božično drevo
S tem prazničnim posladkom boste zagotovo naredili vtis na svoje goste. Potrebujete samo nekaj sestavin in malce ročnih spretnosti. Po peki si dajte duška z okraševanjem, tako kot se za božično drevesce tudi spodobi. Postopek priprave si oglejte v zgornjem video posnetku.
Slani polžki iz listnatega testa
Odličen prigrizek, ki vas bo navdušil s hitro pripravo in izvrstnim okusom, super pa tekne tudi s kozarcem belega vina ali s penino. Recept za pripravo polžkov z lososom in špinačo si lahko ogledate TUKAJ, za pripravo polžkov z lososom in kremnim sirom TUKAJ, če niste ljubitelj rib, pa lahko pripravite tudi slastne pica polžke (recept TUKAJ).
Palmiers piškoti (slonovo uho)
Klasično francosko pecivo, za katero potrebujete samo dve sestavini - listnato testo in sladkor, dobrodošel pa je tudi dodatek začimb, s katerimi mu dodate opojno aromo, ki bo napolnila vašo kuhinjo. Recept je TUKAJ.
Zavite orehove palčke
Hitro pripravljeno pecivo simpatičnega videza in odličnega okusa z eno samo pomanjkljivostjo: pošlo bo skorajda v hipu! Recept je TUKAJ.