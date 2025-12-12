Klasični piškoti, ki jih imamo vsi radi

Piškoti z marmelado imajo posebno moč: nekateri jih povezujejo z otroštvom, drugi z zimskimi popoldnevi, tretji s prazniki – a skoraj vsakdo ima v spominu eno različico, ki mu ogreje srce. Zakaj so tako priljubljeni? Ker povežejo dve nepremagljivi stvari: rahlo in krhko testo in sadno noto marmelade. In ker so neverjetno prilagodljivi. Lahko so razkošni ali bolj zdravi, bogato okrašeni ali popolnoma preprosti. Predvsem pa čudovito dišijo po vanilji, po maslu ali po oreških. Marmelada pa je tista pika na i, ki v vsako piškotno zgodbo vnese barvo in kanček sonca, ne glede na letni čas.

V tem članku smo zbrali osem receptov za piškote z marmelado – od klasičnih linških do igrivih, modernih različic. Gre za izbor, ki bo razveselil tako tradicionaliste kot tiste, ki radi eksperimentirajo. Pripravite si pekač, segrejte pečico in odprite najljubši kozarec marmelade ... Čas je za sladko ustvarjanje!

icon-expand Piškoti z domačo marmelado iz mandarin FOTO: Sanja Sirk

Piškoti z domačo mandarinino marmelado

Lahko jih pripravite za obiske ali pa kar tako, da razveselite domače. Zraven je tudi recept za domačo marmelado iz mandarin, ki bo piškotom dodala dodaten čar. Celoten recept si lahko ogledate TUKAJ.

icon-expand Vanilice FOTO: Shutterstock

Piškoti vanilice

Preprosti, za grižljaj veliki krhki piškoti z marmelado bodo očarali vse, ki jih bodo imeli priložnost poskusiti. Vanilice se originalno pripravljajo z mastjo, ki jim doda 'pravi okus', namesto nje pa lahko uporabite tudi maslo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piškoti z marmelado FOTO: Shutterstock

Linški piškoti

Odlični domači piškoti, ki so tako krhki, da se stopijo v ustih. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mini marmeladni žepki FOTO: Sanja Sirk

Mini marmeladni žepki

Če želite svoje goste ali domače presenetiti s popolnimi piškoti "za en ugriz", potem so mini marmeladni žepki idealni za takšno priložnost. Pri njihovi izdelavi je potrebnega nekaj potrpljenja, saj so žepki zelo majhni in boste morali napolniti vsakega posebej. Bosta pa ves trud in čas bogato poplačana, ko boste ugriznili vanje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Orehovi piškoti s chia marmelado FOTO: osebni arhiv

Orehovi piškoti s čija marmelado

Tudi iz samih zdravih sestavin lahko pripravimo zelo okusne piškote, s katerimi se bodo z veseljem sladkali mali in veliki sladkosnedi. Zapakirani v lično embalažo so lahko odlična ideja za sladko božično ali novoletno darilo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kokosove kroglice z malinami in belo čokolado FOTO: Su.S.

Kokosove kroglice z malinino marmelado in belo čokolado (brez peke)

Sladki grižljajčki, v katerih se prepletejo okusi kokosa, maslenih piškotov, malin in bele čokolade. Ker za njihovo pripravo uporabimo maslene piškote, je ta brez peke in zelo hitra. Recept je TUKAJ.

icon-expand Masleni piškoti z marmelado FOTO: osebni arhiv

Masleni piškoti z marmelado

Slastni piškoti, ki se vam bodo topili v ustih in jih ne boste mogli nehati jesti. Odličen praznični recept za vse, ki se vam ne ljubi ukvarjati z modelčki in izrezovanjem. Ogledate si ga lahko TUKAJ.

icon-expand Linške zvezdice z marmelado (zvezdni poljubčki) FOTO: osebni arhiv

Linške zvezdice z marmelado

Rahli in okusni piškotki iz linškega testa z marmelado so odlična spremljava k skodelici toplega napitka. Recept je TUKAJ.