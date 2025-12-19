okusno.je
Venec iz listnatega testa s pestom
Božič in novo leto

Hiter prigrizek za praznične zabave

Venec iz listnatega testa in pesta je izjemno hiter in enostaven prigrizek, ki s svojim videzom takoj popestri praznično mizo. Pripravljen je iz le petih sestavin, a navduši z okusom in igrivo obliko. Odličen je za praznične zabave, pogostitve ali kot topla predjed, ki jo postrežemo z različnimi omakami.

M.J. , M. A.
19. 12. 2025 04.00

V prazničnem času pogosto iščemo recepte, ki so videti atraktivno, a ne zahtevajo dolgotrajne priprave. Prav takšen je praznični venec iz listnatega testa in pesta – preprost, a učinkovit prigrizek, ki vedno pritegne poglede in navduši goste. Zaradi oblike venca se popolnoma poda na božično ali novoletno mizo, hkrati pa je dovolj nezahteven, da ga lahko pripravimo tudi tik pred prihodom gostov.

Venec iz listnatega testa s pestom
Venec iz listnatega testa s pestom FOTO: M. A.

Posebnost tega recepta je njegova preprostost. Pripravimo ga zgolj v nekaj minutah, zanj pa potrebujemo le listnato testo v rolici, pesto in malo naribanega sira, z uporabo rdečega in zelenega pesta pa poskrbimo tudi za praznično barvno kombinacijo. Iz testa izrežemo zvezdice, ki jih po pekaču razporedimo v obliki venca in spečemo do zlato rjave popolnosti. Končni rezultat je hrustljav prigrizek, ki ga lahko postrežemo samostojno ali z različnimi omakami.

Praznični venec je idealna izbira za praznične zabave, sproščena druženja ali pogostitve, ko želimo gostom ponuditi nekaj okusnega in hkrati vizualno privlačnega – brez zapletenih postopkov in dolgih ur v kuhinji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Recept: Praznični venec iz listnatega testa in pesta

Sestavine (za 1 venec):

- 2 rolici listnatega testa

- 50 g zelenega pesta

- 50 g rdečega pesta

- 1 jajce

- naribana mocarela

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija.

Eno rolo listnatega testa razvijemo. Z nožem testo prerežemo na pol, da dobimo dve enako veliki polovici.

Venec iz listnatega testa s pestom
Venec iz listnatega testa s pestom FOTO: M. A.

Na eno polovico testa namažemo rdeči pesto, na drugo pa zeleni pesto.

Namazano testo prekrijemo z drugim testom. Tudi to testo z nožem prerežemo na pol.

Iz testa z modelčkom izrežemo zvezdice.

Na pekač položimo papir za peko. S pomočjo krožnika nanj zarišemo velikost in obliko venca.

Zvezdice zložimo po začrtanem krogu, pri čemer jih zlagamo izmenjaje, kar pomeni ena zvezdica z rdečim in ena z zelenim pestom. Zvezdice naj se med seboj nekoliko prekrivajo.

Ko oblikujemo celoten venec, ga premažemo z razžvrkljanim jajcem in potrosimo z naribanim sirom. V ogreti pečici ga pečemo približno 10 minut.

Še topel venec iz pekača previdno preložimo na krožnik. Postrežemo ga samostojno ali pa z različnimi omakami, kot so jogurtova omaka, salsa, česnova omaka ali pomaka s kislo smetano. Odličen je kot samostojen prigrizek ali kot del večje praznične pogostitve.

