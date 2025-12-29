Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb

Prazniki so čas druženja, topline in dobre hrane, a prav slednja pogosto povzroča največ skrbi. Kaj pripraviti, da bo meni prazničen, a ne pretežak? Kako prilagoditi količine glede na število gostov? In predvsem – kako vse skupaj izpeljati brez celodnevnega stanja za štedilnikom? Dober praznični meni ni nujno zapleten, temveč premišljen. S pravilno izbiro jedi, jasnim načrtom in nekaj priprave vnaprej lahko praznično večerjo iz izziva spremenite v užitek.

V nadaljevanju vas vodimo skozi sestavljanje popolnega prazničnega menija – od idej za različne velikosti omizij do praktičnih nasvetov za organizacijo in časovni razpored.

icon-expand Dober praznični meni ni nujno zapleten, temveč premišljen. FOTO: Sanja Sirk

Kako razmišljati pri sestavljanju prazničnega menija?

Uspešen praznični meni temelji na ravnovesju: - različne teksture (kremno, hrustljavo, sočno),

- različni okusi (sladko, slano, kislo),

- različno težke jedi (lažja predjed, bogatejša glavna jed, osvežilna sladica).

Dobro je izbrati jedi, ki se med seboj dopolnjujejo in ne tekmujejo, med njimi pa naj bosta vsaj ena ali dve, ki ju lahko pripravite vnaprej.

Praznični meni za 2 osebi: intimno in brez zapletov

icon-expand Pri sestavljanju menija ne pozabite na goste, ki imajo drugačne prehranske preference. FOTO: Tjaša Ribič

Praznični meni za 4 osebe: klasična družinska izbira

icon-expand Sladica naj bo praznična, a izberite takšno, ki jo lahko pripravite vnaprej. FOTO: Sanja Sirk

Praznični meni za 8 oseb: več gostov, več načrtovanja

Pri večjem številu gostov je ključna organizacija in izbira jedi, ki se dobro obnesejo v večjih količinah. Predlog menija: Predjed: Tatarski biftek Glavna jed: Svinjska ribica s prilogo iz enega pekača Vegi glavna jed: Cvetačni zrezki z gremolato Sladica: Novoletni cake popsi Izberite jedi, ki jih lahko postrežete hkrati in jih ni treba pripravljati po porcijah. Za predjed tako postrezite tatarski biftek s toastom, mesno in vegi glavno jed postrezite skupaj, sladico pa si lahko gostje kar samo postrežejo.

Kaj in kdaj pripraviti vnaprej?

Za lažji praznični dan je priprava ključnega pomena. Vnaprej lahko pripravite: - sladice (kroglice, rolade, piškoti, sladice v kozarcu, torta brez peke), - solate brez preliva, - predjedi in omake, - narežete meso in zelenjavo, - pripravite kozarce, pribor in dekorirate mizo.

icon-expand Ne pozabite pripraviti mizo in poskrbeti tudi za preprosto dekoracijo. FOTO: Shutterstock

Dober tajming pomeni več časa za druženje in manj skrbi v kuhinji. Naredite si preprost časovni načrt: - 2–3 dni prej: nakup živil, priprava sladic; - 1 dan prej: priprava solat, omak, mariniranje mesa, dekoracija; - na praznični dan: peka glavne jedi, priprava prilog, serviranje. Popoln praznični meni ni odvisen od števila gostov, temveč od dobre priprave. Z jasnim načrtom, premišljeno izbiro jedi in nekaj priprave vnaprej lahko ustvarite praznično vzdušje, v katerem boste uživali prav vsi – tudi gostitelj. Prazniki so namenjeni druženju, ne pa utrujenosti v kuhinji.