3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

30 min
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Cheesecake s penino v kozarcu je hitra, enostavna in elegantna novoletna sladica, ki ne zahteva peke. S svojo kremno teksturo in prazničnim okusom je odlična izbira za slavnostne priložnosti, saj jo lahko pripravimo vnaprej in po želji dekoriramo z malinami ali drugim sadjem za osvežilno noto.

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

Ta simpatičen prigrizek v obliki jelenčkov je popolna izbira za zabave, ko želimo navdušiti z videzom, ne da bi za pripravo porabili veliko časa. Iz le štirih sestavin in v manj kot pol ure ustvarimo igriv prigrizek, ki bo popestril silvestrsko mizo in razveselil goste vseh generacij.

Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb

Načrtovanje prazničnega menija je lahko prijetno ali stresno – vse je odvisno od dobre organizacije. Razkrivamo, kako sestaviti uravnotežen silvestrski meni za 2, 4 ali 8 oseb, katere jedi izbrati, kaj pripraviti vnaprej in kako si s pravim časovnim načrtom prihraniti živce na praznični dan.

Rumove lunice (polmeseci)
Rumove lunice (polmeseci)

Priljubljeno praznično pecivo.

1 h 25 min
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu

Elegantni praznični piškoti, ki navdušijo z nežno zunanjostjo in bogatim nadevom. Pistacijevi grižljajčki presenečenja prinašajo svežino in drugačnost med klasično praznično peko ter so popolna izbira za praznične dni ali obdarovanje.

Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje

Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje

Praznični obroki pogosto prinašajo nekaj prebavnih izzivov, a lahko že majhna sprememba občutno izboljša počutje. Cimet, ingver in muškatni orešček so preprosti, naravni pomočniki, ki delujejo hitro in nežno. Ko jih združimo v tople napitke, dobimo popolne spremljevalce za trenutke, ko želimo telesu dati možnost, da si odpočije in ponovno zaživi v polnem ritmu.

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.

Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah

Če iščete preprosto, a okusno rešitev za praznične prigrizke, je listnato testo vaša najboljša izbira! Z njim lahko v samo nekaj minutah ustvarite slastne sladke in slane dobrote, ki bodo navdušile goste na zabavi ali poskrbele za praznično vzdušje v krogu družine. Preverite naše ideje za hitre in enostavne praznične prigrizke, katerih hitra in enostavna priprava vas bo zagotovo navdušila.

Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino

S toplim 'kuhančkom' se navadno grejemo ob mrzlih zimskih večerih, je pa tudi priljubljena pijača prazničnih dni in skorajda ne sme manjkati na nobenem zimskem druženju. Predstavljamo vam nekaj nepogrešljivih nasvetov, s katerimi boste pripravili najboljše kuhano vino, ki bo ogrelo dušo in dvignilo razpoloženje.

Praznični cheesecake z višnjami in speculaas namazom
Praznični cheesecake z višnjami in speculaas namazom

Popolna praznična sladica brez peke.

35 min
Pistacijeva panakota

Prefinjena sladica, ki navduši z bogatim okusom in svilnato teksturo.

19 min
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi

Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi

Zimski prazniki kličejo po jedilniku, ki ni le okusen, ampak tudi barvit, uravnotežen in teksturno raznolik. Korenasta zelenjava, krompirjeve različice in rdeče zelje so med najbolj hvaležnimi živili za priloge, ki dopolnijo praznično glavno jed. V nadaljevanju vam predstavljamo konkretne ideje, kako iz njih pripraviti jedi, ki bodo zažarele na praznični mizi.

Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

