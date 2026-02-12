Ko se bliža pust, zadiši po sveže ocvrtih krofih, posutih s sladkorjem v prahu, in po toplih miškah, ki izginejo z mize, še preden se povsem ohladijo. To je čas, ko si brez slabe vesti privoščimo nekaj več sladkega in ko kuhinja postane pravo malo slaščičarsko središče. Tradicionalne pustne sladice imajo pri nas posebno mesto – pripravljamo jih po družinskih receptih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, ali pa preizkušamo nove, nekoliko drugačne različice priljubljenih klasik.

V članku predstavljamo 7 pustnih sladic, ki jih te dni najraje pripravljate in iščete. Med njimi so nepogrešljivi krofi, mehke miške, hrustljavi flancati in še nekaj sladkih presenečenj, ki bodo popestrila praznično mizo. Ne glede na to, ali prisegate na tradicijo ali radi eksperimentirate, boste med izbranimi recepti zagotovo našli svojega favorita.

Anketa Arhiv Katera je vaša najljubša pustna sladica? Krofi Miške Krhki flancati Kvašeni flancati Nič od naštetega Moški Ženska Krofi 80 Miške 27 Krhki flancati 39 Kvašeni flancati 8 Nič od naštetega 5 Krofi 11 Miške 2 Krhki flancati 8 Kvašeni flancati 1 Nič od naštetega 0 Krofi 69 Miške 25 Krhki flancati 31 Kvašeni flancati 7 Nič od naštetega 5 Skupaj Moški Ženska file-new-2 7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip

icon-expand Krofi FOTO: Shutterstock

Krofi

Ko govorimo o pustnih sladicah, vsekakor ne moremo mimo krofov. Zadnja leta po priljubljenosti na našem portalu izstopata predvsem dva recepta, ki sta preizkušena in preverjeno dobra. Eden je od Rosane Jug Povhe (recept TUKAJ), ki je pri nas poznana kot "kraljica krofov", drugi pa je od Sanje Sirk (recept TUKAJ), nekdanje finalistke kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija.

icon-expand Jogurtove miške FOTO: Profimedia

Jogurtove miške

Priljubljen posladek, ki željo po sladkem zadovolji že v pol ure. Recept je zelo preprost, saj vse sestavine zgolj združimo v večji skledi, nato pa sledi samo še cvrtje majhnih kepic testa, ki navdušujejo s sočnostjo in odličnim okusom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Krhki flancati FOTO: Shutterstock

Krhki flancati

Če so pravilno pripravljeni, so tako krhki, da se kar topijo v ustih. Njihova prednost v primerjavi s krofi in miškami je tudi ta, da so dobri tudi nekaj dni potem, ko jih pripravimo. Vse nasvete za pripravo in tudi dober recept, po katerem vam bodo krhki flancati zagotovo uspeli, najdete TUKAJ.

icon-expand Kvašeni flancati rožice FOTO: Sanja Sirk

Kvašeni flancati rožice

Kvašeni flancati malo drugače - v obliki prikupnih rožic, ki bodo navdušile vse po vrsti. Poleg samega videza navdušujejo tudi z mehkobo in čudovitim okusom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Puhasti ameriški krofi FOTO: Su.S.

Ameriški krofi

Ameriški krofi so mehki, puhasti in prepoznavni po svoji značilni luknji na sredini. Pripravljeni so iz rahlega kvašenega testa, po cvrtju pa jih lahko oblijemo s sladkorno glazuro, čokolado ali posujemo s pisanimi mrvicami. Navzven rahlo hrustljavi, znotraj pa izjemno mehki, so popolna izbira za praznično mizo ali razvajanje ob skodelici kave. Recept je TUKAJ.

icon-expand Beneške miške z vanilijevo kremo FOTO: Su.S.

Miške z vanilijevo kremo

Pravi pustni posladek, ki se mu preprosto ne moreš upreti. Rahle in puhaste miške, napolnjene z vanilijevo kremo, so preprosto poglavje zase. Ker testo ni kvašeno, ne boste izgubljali časa z vzhajanjem, celoten recept pa si lahko ogledate TUKAJ.