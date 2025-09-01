3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Francoska solata je nepogrešljiv del prazničnega menija, a kljub preprosti pripravi pogosto ne izpade tako, kot bi si želeli. Da bo res sočna, uravnotežena in prave teksture, se je treba izogniti trem najpogostejšim napakam: pretirani uporabi majoneze, razkuhani zelenjavi in nepravilnemu začinjanju.
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Cheesecake s penino v kozarcu je hitra, enostavna in elegantna novoletna sladica, ki ne zahteva peke. S svojo kremno teksturo in prazničnim okusom je odlična izbira za slavnostne priložnosti, saj jo lahko pripravimo vnaprej in po želji dekoriramo z malinami ali drugim sadjem za osvežilno noto.
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Ta simpatičen prigrizek v obliki jelenčkov je popolna izbira za zabave, ko želimo navdušiti z videzom, ne da bi za pripravo porabili veliko časa. Iz le štirih sestavin in v manj kot pol ure ustvarimo igriv prigrizek, ki bo popestril silvestrsko mizo in razveselil goste vseh generacij.
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Načrtovanje prazničnega menija je lahko prijetno ali stresno – vse je odvisno od dobre organizacije. Razkrivamo, kako sestaviti uravnotežen silvestrski meni za 2, 4 ali 8 oseb, katere jedi izbrati, kaj pripraviti vnaprej in kako si s pravim časovnim načrtom prihraniti živce na praznični dan.
Priljubljeno praznično pecivo.
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Hitro kosilo, narejeno v pičlih 30 minutah.
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Elegantni praznični piškoti, ki navdušijo z nežno zunanjostjo in bogatim nadevom. Pistacijevi grižljajčki presenečenja prinašajo svežino in drugačnost med klasično praznično peko ter so popolna izbira za praznične dni ali obdarovanje.
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Praznični obroki pogosto prinašajo nekaj prebavnih izzivov, a lahko že majhna sprememba občutno izboljša počutje. Cimet, ingver in muškatni orešček so preprosti, naravni pomočniki, ki delujejo hitro in nežno. Ko jih združimo v tople napitke, dobimo popolne spremljevalce za trenutke, ko želimo telesu dati možnost, da si odpočije in ponovno zaživi v polnem ritmu.
Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Če iščete preprosto, a okusno rešitev za praznične prigrizke, je listnato testo vaša najboljša izbira! Z njim lahko v samo nekaj minutah ustvarite slastne sladke in slane dobrote, ki bodo navdušile goste na zabavi ali poskrbele za praznično vzdušje v krogu družine. Preverite naše ideje za hitre in enostavne praznične prigrizke, katerih hitra in enostavna priprava vas bo zagotovo navdušila.
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
S toplim 'kuhančkom' se navadno grejemo ob mrzlih zimskih večerih, je pa tudi priljubljena pijača prazničnih dni in skorajda ne sme manjkati na nobenem zimskem druženju. Predstavljamo vam nekaj nepogrešljivih nasvetov, s katerimi boste pripravili najboljše kuhano vino, ki bo ogrelo dušo in dvignilo razpoloženje.
Praznični cheesecake z višnjami in speculaas namazom
Popolna praznična sladica brez peke.