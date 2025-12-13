Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov

Ko se mesta odenejo v praznične luči, v roke skoraj samodejno primemo skodelico vroče čokolade. Najpogosteje izberemo klasično temno različico, ki je bogatega in intenzivnega okusa, letos pa se v ospredje prebija nežnejša in nekoliko igrivejša alternativa – vroča bela čokolada.

Gre za napitek, ki razvaja s svojo kremnostjo, svilnato teksturo in nežno sladkobo. V nadaljevanju predstavljamo recept, ki vključuje škrob, s katerim dosežemo resnično gosto in svilnato teksturo, zaradi katere lahko vročo čokolado uživamo kar z žlico. Seveda ga lahko tudi izpustite in pripravite bolj tekočo, klasično različico – ravnajte se po svojem okusu.

icon-expand Gostoto vroče čokolade uravnavamo s škrobom. FOTO: Shutterstock

Recept za gosto in kremasto vročo belo čokolado

Sestavine (za 2 večji skodelici): 500 ml mleka (lahko tudi nesladkan rastlinski napitek) 120–150 g kakovostne bele čokolade (v obliki kapljic ali pa narezana na koščke) 1–2 žlički koruznega škroba (po želji za gostoto; več kot je škroba, gostejša je vroča čokolada) 1 ščepec soli Po želji: vanilijeva aroma, cimet, rum ali liker Priprava: V manjšo kozico vlijemo 400 ml mleka, ki mu dodamo sol. Pristavimo na kuhalnik in mleko segrejemo. V skodelici gladko razmešamo škrob in preostalih 100 ml mleka. Škrobno zmes vlijemo v kozico z vročim mlekom. Med nenehnim mešanjem kuhamo na srednji temperaturi še približno eno minuto, da se zmes začne gostiti. Odstavimo z ognja in dodamo čokolado. Pustimo stati, dokler se čokolada ne stopi, približno 30 sekund, nato pa dobro premešamo. Po želji dodamo še vanilijo, cimet ali kanček ruma. Vročo čokolado razdelimo v skodelice ali kozarce. Okrasimo jo s stepeno smetano in takoj postrežemo.

Zakaj je ščepec soli obvezen?

Čeprav se morda zdi nenavadno, sol v sladkih napitkih ni naključje. Ščepec soli poudari okus čokolade, uravnoteži sladkobo in poglobi aromo. Gre za majhno, a ključno dodatno noto, ki iz povprečnega napitka ustvari izjemnega.

icon-expand Za piko na i vročo čokolado okrasite s stepeno smetano. FOTO: Shutterstock

Različica brez škroba

Če želite bolj tekočo, klasično vročo belo čokolado, škrob enostavno izpustite. Napitek bo manj gost, a še vedno svilnato sladek in popoln za zimsko razvajanje.

Kako popestriti vročo belo čokolado?

Uporabite vanilijevo aromo: vanilija se odlično ujema z nežnostjo bele čokolade. Doda ji toplino, zaokroži okus in ustvari občutek decembrske sladkosti. Dodajte cimet: cimet prinese prijetno toplino in aromo, ki spominja na praznike. Namesto mletega cimeta lahko uporabite tudi cimetovo palčko, ki jo dodate na začetku priprave v kozico z mlekom. Ko mleko zavre, kozico odstavite in pustite, da se mleko infuzira 10 minut, nato pa nadaljujte s pripravo vroče čokolade. Kanček ruma ali likerja: kapljica ruma, kokosovega likerja, irskega kremnega likerja ali pomarančnega likerja napitek dvigne na novo raven. Pri tem ni treba pretiravati, dodajte ga le toliko, da doda subtilno aromo in lahkoten pridih za odrasle. Dodatki za nov značaj: za popestritev okusa lahko uporabite tudi kokos, karamelo ali nadrobljene pražene lešnike. Kokos prinese tropsko nežnost in se čudovito ujema z masleno sladkostjo bele čokolade, karamela pa ustvari bogat, skoraj luksuzen okus, še posebej v različici s slano karamelo. Za prijeten kontrast poskrbijo tudi praženi lešniki, ki s svojo oreškasto aromo in hrustljavostjo odlično dopolnijo kremasto teksturo napitka.