Vroča čokolada
Pijača

Tako boste pripravili najboljšo vročo čokolado

Dišeča, bogatega okusa in goste žametne teksture. Taka je prava vroča čokolada, ki velja za priljubljen zimski napitek, s katerim pa se v resnici radi sladkamo celo leto. Če bi tudi vi radi uživali v razkošni čokoladni poslastici, zanjo ne potrebujete nobenih kupljenih pripravkov, saj je priprava vroče čokolade v resnici zelo hitra in preprosta. Poznati morate samo nekaj osnovnih trikov in nasvetov, s pomočjo katerih si boste pripravili najboljšo vročo čokolado na svetu!

M.J.
09. 12. 2025 15.46

Osnova je dobra čokolada ali kakav v prahu

Za pripravo dobre vroče čokolade lahko uporabite tako kakav v prahu kot tudi čokolado. Kar se tiče čokolade, je najbolje poseči po kakovostni temni čokoladi z vsaj 70 odstotki kakavovih delcev. Namesto čokolade lahko uporabite tudi kakovosten nesladkani kakav v prahu.

Izbira mleka

Od izbire vrste mleka bosta odvisna tako konsistenca kot tudi okus vroče čokolade. Če boste uporabili polnomastno mleko, bo napitek bogatejšega okusa, medtem ko bo z uporabo posnetega mleka pijača nekoliko lažja. Poseben okus in teksturo boste dobili v primeru, ko boste del mleka nadomestili s sladko smetano. Če ne uživate mlečnih proizvodov, lahko uporabite tudi poljuben rastlinski napitek

Dodatek za gosto teksturo

Prava vroča čokolada mora biti goste žametne teksture. Da to dosežete, v napitek poleg mleka in kakava ali čokolade dodajte tudi malo jedilnega škroba oziroma gustina. Da se izognete grudicam, škrob presejte skupaj s kakavom. 

Čeprav se zdi, da najboljšo vročo čokolado pripravijo v dobrih slaščičarnah, lahko naravnost odlično pripravite tudi sami doma. FOTO: Thinkstock

Količina sestavin

Če uporabljate kakav v prahu, ga potrebujete 30–35 g na osebo in eno žličko jedilnega škroba. Če uporabljate temno čokolado, je potrebujete 40-50 g na osebo. Za skodelico vroče čokolade potrebujete še 250 ml mleka. 

Postopek priprave

Mleko segrejte, ne da bi zavrelo, nato pa ga počasi vlijte v mešanico kakava in škroba. Pri tem nenehno mešajte z ročno metlico, da nastane enotna zmes brez grudic. Če boste mleko vlili naenkrat, se bodo lažje tvorile grudice. Mešajte na zelo nizki temperaturi, da se zmes primerno zgosti. 

V kolikor napitek pripravljate s čokolado, v manjšo posodico najprej vlijte nekaj žlic hladnega mleka. Preostanek mleka vlijte v kozico in ga segrevajte, da skoraj zavre. V hladnem mleku gladko razmešajte škrob. V vroče mleko dodajte nasekljano čokolado in mešajte, da se vsa čokolada stopi. Ko čokoladno mleko skoraj zavre, vmešajte zmes škroba in hladnega mleka. Med nenehnim mešanjem kuhajte na nizki temperaturi, dokler ne dobite želene teksture vroče čokolade. 

Vroča čokolada s sladkornimi penicami
Vroča čokolada s sladkornimi penicami FOTO: Profimedia

Kdaj dodamo sladkor?

Če boste uporabili kakovosten, nesladkan kakav, boste morali napitku dodati tudi nekaj sladila. Najbolje je, da sladkor (ali poljubno sladilo) dodate, ko dobite homogeno zmes, saj se bodo sladkorna zrna na tej točki zlahka stopila. 

Dodatki za okus in aromo

Okus vroče čokolade lahko obogatite z različnimi dodatki. Napitku lahko dodate malo mletega cimeta ali kardamoma, pomarančno lupinico ali pa ščepec čilija. Vročo čokolado lahko izboljšate tudi tudi s kančkom ruma, viskija, kremnega ali čokoladnega likerja

Pri serviranju lahko vročo čokolado okrasite s stepeno smetano ali sladkornimi penicami, nastrgano čokolado, čokoladnimi mrvicami in sladkornimi perlicami.

Rabite še kakšen recept za pripravo vroče čokolade? Preizkusite katerega od spodnjih predlogov:

- Božična vroča čokolada

- Začinjena vroča čokolada z viskijem

- Vroča čokolada s pomarančo in cimetom

- Azteška vroča čokolada

- Vroča čokolada s kavo

