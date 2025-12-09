Tako boste pripravili najboljšo vročo čokolado

Osnova je dobra čokolada ali kakav v prahu

Za pripravo dobre vroče čokolade lahko uporabite tako kakav v prahu kot tudi čokolado. Kar se tiče čokolade, je najbolje poseči po kakovostni temni čokoladi z vsaj 70 odstotki kakavovih delcev. Namesto čokolade lahko uporabite tudi kakovosten nesladkani kakav v prahu.

Izbira mleka

Od izbire vrste mleka bosta odvisna tako konsistenca kot tudi okus vroče čokolade. Če boste uporabili polnomastno mleko, bo napitek bogatejšega okusa, medtem ko bo z uporabo posnetega mleka pijača nekoliko lažja. Poseben okus in teksturo boste dobili v primeru, ko boste del mleka nadomestili s sladko smetano. Če ne uživate mlečnih proizvodov, lahko uporabite tudi poljuben rastlinski napitek.

Dodatek za gosto teksturo

Prava vroča čokolada mora biti goste žametne teksture. Da to dosežete, v napitek poleg mleka in kakava ali čokolade dodajte tudi malo jedilnega škroba oziroma gustina. Da se izognete grudicam, škrob presejte skupaj s kakavom.

icon-expand Čeprav se zdi, da najboljšo vročo čokolado pripravijo v dobrih slaščičarnah, lahko naravnost odlično pripravite tudi sami doma. FOTO: Thinkstock

Količina sestavin

Če uporabljate kakav v prahu, ga potrebujete 30–35 g na osebo in eno žličko jedilnega škroba. Če uporabljate temno čokolado, je potrebujete 40-50 g na osebo. Za skodelico vroče čokolade potrebujete še 250 ml mleka.

Postopek priprave

Mleko segrejte, ne da bi zavrelo, nato pa ga počasi vlijte v mešanico kakava in škroba. Pri tem nenehno mešajte z ročno metlico, da nastane enotna zmes brez grudic. Če boste mleko vlili naenkrat, se bodo lažje tvorile grudice. Mešajte na zelo nizki temperaturi, da se zmes primerno zgosti. V kolikor napitek pripravljate s čokolado, v manjšo posodico najprej vlijte nekaj žlic hladnega mleka. Preostanek mleka vlijte v kozico in ga segrevajte, da skoraj zavre. V hladnem mleku gladko razmešajte škrob. V vroče mleko dodajte nasekljano čokolado in mešajte, da se vsa čokolada stopi. Ko čokoladno mleko skoraj zavre, vmešajte zmes škroba in hladnega mleka. Med nenehnim mešanjem kuhajte na nizki temperaturi, dokler ne dobite želene teksture vroče čokolade.

icon-expand Vroča čokolada s sladkornimi penicami FOTO: Profimedia

Kdaj dodamo sladkor?

Če boste uporabili kakovosten, nesladkan kakav, boste morali napitku dodati tudi nekaj sladila. Najbolje je, da sladkor (ali poljubno sladilo) dodate, ko dobite homogeno zmes, saj se bodo sladkorna zrna na tej točki zlahka stopila.

