Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol

Ena od osnovnih sestavin v zadnjem času zelo priljubljenega koktajla limoncello spritz je italijanski liker limoncello , ki je značilen za Sicilijo in Amalfijsko obalo. Narejen je iz štirih sestavin: močnega žganja, vode, limonine lupinice in sladkorja ( originalni recept si lahko ogledate TUKAJ ), navadno pa se postreže dobro ohlajen kot aperitiv pred obrokom ali pa kot digestiv po obroku za lažjo prebavo. Namenjen je počasnemu srkanju in uživanju v odličnem okusu.

Priprava osvežilnega limoninega koktajla, ki je popolna pijača za poletne piknike in domače zabave, je hitra in na moč enostavna. Zanj v osnovi potrebujete samo štiri sestavine: limoncello, penino, pri kateri vam za pristen italijanski okus priporočamo uporabo prosecca, mineralno vodo oziroma sodo ter kocke ledu.

Kozarec najprej napolnite z ledom. Za spritz koktajle se odlično obnesejo kozarci za vino, lahko pa uporabite tudi kozarec brez peclja ali pa podolgovat kozarec za koktajle.

Za pripravo limoncello spritza uporabite enako razmerje sestavin kot tudi v primeru Aperol spritza, torej tri dele penine oziroma prosecca, dva dela limoncella in en del gazirane vode oziroma sode.

Koktajl na hitro premešajte in po želji okrasite z dodatki, kot so rezine limone, sveža meta in jagodičevje (še zlasti dobro se obnesejo maline, borovnice in jagode). Namesto sveže mete lahko uporabite tudi meliso, rožmarin ter tudi vejice sivke.

Pripravljen koktajl takoj postrezite in uživajte v njegovem odličnem okusu, pri tem pa seveda ne pozabite, da Minister za zdravje opozarja: prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!