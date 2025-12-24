Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino

Bombardino je čudovita zimska pijača, ki izvira iz italijanskih Alp, natančneje iz Lombardije. Okusni napitek, ki ga postrežemo še vročega , je zelo priljubljen v lokalih in kočah ob italijanskih smučiščih, jajčni liker s smetano pa v takšnih in drugačnih različicah najdemo tudi drugod. Svoje ime naj bi napitek dobil zaradi visoke vsebnosti alkohola, ker naj bi zaradi tega bil "prava bomba", poleg tega pa tudi prijetno ogreje premraženo telo.

Po legendi je bombardino ustvaril mladenič iz pristaniškega mesta Genova, ki se je odločil zapustiti morje in živeti v italijanskih Alpah. V Lombardiji je odprl kočo, v katero so se nekega dne zatekli štirje smučarji, ki so bežali pred snežnim metežem. Lastnika so prosili za nekaj toplega, da bi se ogreli. Na hitro je zmešal mleko, viski in jajčno kremo ter sestavine skoraj zavrel. Eden od smučarjev je poskusil pijačo in zavpil: 'È una bomba!' (To je bomba). Sčasoma so mleko nadomestili s stepeno smetano, viski pa z brandyjem in njegov recept izpopolnili v kremast jajčni liker, okrašen s stepeno smetano.



Klasični recept za bombardino vsebuje nekaj ključnih sestavin:

Osnova je jajčni liker

Osnova za bombardino je bogat in kremast jajčni liker. Tradicionalno se uporabi italijanski jajčni liker, menovan "VOV", kateremu je dodano tudi vino Marsala. Če imamo čas, lahko jajčni liker pripravimo tudi sami. Običajno ga pripravimo tako, da rumenjake in sladkor stepemo v rahlo, penasto zmes, v katero v počasi vmešamo vroče mleko. Zmes nato vlijemo v lonec in jo na nizki temperaturi počasi segrevamo, da se začne zgoščevati. Primešamo alkohol in pripravljeni liker postrežemo, dokler je še topel, ali pa počakamo, da se ohladi. Nekatere različice lahko vključujejo tudi dodatek vanilije ali začimb, kot sta muškatni orešček ali cimet. Recept za jajčni liker s cimetom in rumom najdete TUKAJ.

Alkoholni dodatki

Da bi bombardino dobil svoj značilen pečat, osnovi jajčnega likerja dodamo tudi kanček alkoholne pijače. Najpogostejša izbira so viski, brandy in rum. Lahko pa uporabite tudi amaretto, lešnikov liker ali pa začinjeni rum, da priljubljenemu zimskemu koktajlu dodate različne okuse. Vsekakor vam priporočamo, da napitek pripravite po svojem okusu in dodate toliko žganja, kot je vam prav.