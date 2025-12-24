okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Bombardino
Pijača

Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino

Ste že pili bombardino, zimski napitek oziroma koktajl, ki se postreže vroč in okrašen s stepeno sladko smetano? Gre za hit pijačo italijanskih smučišč, ki pa jo lahko hitro in enostavno pripravimo tudi sami doma. V nadaljevanju vam bomo pojasnili, kako se ta priljubljeni koktajl pripravi, ter z vami delili nekaj nasvetov in trikov za pripravo popolnega bombardina.

okusno.je
24. 12. 2025 08.52

Bombardino je čudovita zimska pijača, ki izvira iz italijanskih Alp, natančneje iz Lombardije. Okusni napitek, ki ga postrežemo še vročega, je zelo priljubljen v lokalih in kočah ob italijanskih smučiščih, jajčni liker s smetano pa v takšnih in drugačnih različicah najdemo tudi drugod. Svoje ime naj bi napitek dobil zaradi visoke vsebnosti alkohola, ker naj bi zaradi tega bil "prava bomba", poleg tega pa tudi prijetno ogreje premraženo telo. 

Bombardino je priljubljena pijača italijanskih smučišč.
Bombardino je priljubljena pijača italijanskih smučišč. FOTO: Shutterstock

Po legendi je bombardino ustvaril mladenič iz pristaniškega mesta Genova, ki se je odločil zapustiti morje in živeti v italijanskih Alpah. V Lombardiji je odprl kočo, v katero so se nekega dne zatekli štirje smučarji, ki so bežali pred snežnim metežem. Lastnika so prosili za nekaj toplega, da bi se ogreli. Na hitro je zmešal mleko, viski in jajčno kremo ter sestavine skoraj zavrel. Eden od smučarjev je poskusil pijačo in zavpil: 'È una bomba!' (To je bomba). Sčasoma so mleko nadomestili s stepeno smetano, viski pa z brandyjem in njegov recept izpopolnili v kremast jajčni liker, okrašen s stepeno smetano.

Klasični recept za bombardino vsebuje nekaj ključnih sestavin:

Osnova je jajčni liker

Osnova za bombardino je bogat in kremast jajčni liker. Tradicionalno se uporabi italijanski jajčni liker, menovan "VOV", kateremu je dodano tudi vino Marsala. Če imamo čas, lahko jajčni liker pripravimo tudi sami. Običajno ga pripravimo tako, da rumenjake in sladkor stepemo v rahlo, penasto zmes, v katero v počasi vmešamo vroče mleko. Zmes nato vlijemo v lonec in jo na nizki temperaturi počasi segrevamo, da se začne zgoščevati.  Primešamo alkohol in pripravljeni liker postrežemo, dokler je še topel, ali pa počakamo, da se ohladi. Nekatere različice lahko vključujejo tudi dodatek vanilije ali začimb, kot sta muškatni orešček ali cimet. Recept za jajčni liker s cimetom in rumom najdete TUKAJ

Alkoholni dodatki

Da bi bombardino dobil svoj značilen pečat, osnovi jajčnega likerja dodamo tudi kanček alkoholne pijače. Najpogostejša izbira so viski, brandy in rum. Lahko pa uporabite tudi amaretto, lešnikov liker ali pa začinjeni rum, da priljubljenemu zimskemu koktajlu dodate različne okuse. Vsekakor vam priporočamo, da napitek pripravite po svojem okusu in dodate toliko žganja, kot je vam prav.

Stepena smetana za piko na i

Da bi povečali vizualno privlačnost in okus bombardina, ga pogosto okrasimo s stepeno smetano in potresemo s kakavom v prahu, naribano čokolado ali mletim cimetom.

Osnovni recept za pripravo bombardina si lahko ogledate TUKAJ
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nasveti in triki za popoln bombardino

Prava temperatura

Da bi zagotovili žametno teksturo in preprečili strjevanje, je treba jajčni liker rahlo segrevati na nizki do srednji temperaturi. Izogibajte se vrenju mešanice; namesto tega jo zgolj počasi segrevajte, dokler se rahlo ne zgosti.

Postrezite toplo

Bombardino se tradicionalno postreže topel, zato je odličen spremljevalec hladnih večerov. Pijačo postrezite v predhodno segretih vrčih ali toplotno odpornih kozarcih, da ohranite toploto.

Prilagodite recept

Poljubno prilagodite sladkost ali začinjenost bombardina svojemu okusu. Osnovi jajčnega likerja dodajte malo vanilije ali pa ščepec cimeta oziroma muškatnega oreščka za dodatno toplino in aromo. Lahko uporabite tudi kanček espressa in tako ustvarite napitek, ki bo v hipu poživil utrujeno in premraženo telo po napornem smučanju ali pa daljšem sprehodu.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Priljubljena sladica avstrijskih smučišč, ki jo zlahka pripravimo tudi doma
Preberi še Priljubljena sladica avstrijskih smučišč, ki jo zlahka pripravimo tudi doma
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Preberi še Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
bombardino koktajl zimski koktajl
Triki in nasveti

Tako boste pripravili najboljše kuhano vino