Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo

Najboljša izbira je seveda navadna voda, ki ostaja zlati standard hidracije. Koristni so tudi nesladkani zeliščni čaji, voda z dodatkom sadja ter napitki, ki vsebujejo nekaj elektrolitov, saj jih telo med potenjem izgublja. Po drugi strani pa velja biti previden pri zelo sladkih gaziranih pijačah, energijskih napitkih in večjih količinah alkohola. Zaradi visoke vsebnosti sladkorja ali alkohola lahko prispevajo k dehidraciji oziroma povzročijo, da občutek žeje hitreje znova nastopi. Če si želite nekaj bolj zanimivega od navadne vode, so spodnji recepti odlična izbira za vroče poletne dni.

icon-expand Voda z lubenico, meto in limeto FOTO: Shutterstock

1. Osvežilna voda z lubenico, limeto in meto

Lubenica vsebuje več kot 90 odstotkov vode, zato je odličen zaveznik v boju proti poletni vročini. Sestavine: - 500 g lubenice - 1 limeta - pest sveže mete - 1 liter hladne vode Priprava: Lubenico narežite na manjše kose. Limeto narežite na rezine. V vrč dodajte lubenico, limeto in meto ter sestavine prelijte z vodo. Pustite stati vsaj 30 minut v hladilniku, da se okusi povežejo. Pripravljen napitek po želji postrezite z ledom.

icon-expand Napitek spominja na priljubljeni turški ajran, le da ga osvežilna kumara naredi še bolj poletnega. FOTO: Shutterstock

2. Jogurtov napitek s kumaro

Kumare so med živili z najvišjo vsebnostjo vode, jogurt pa poskrbi za prijetno kremasto teksturo in dodatno nasitnost, poleg tega pa je tudi prijetno osvežilen. Sestavine: - 250 ml navadnega jogurta - 1 manjša kumara - nekaj listov mete - ščepec soli - 100 ml hladne vode Priprava: Kumaro olupite, grobo narežite in jo skupaj z drugimi sestavinami zmešajte v mešalniku. Postrezite dobro ohlajeno.

icon-expand Limonin hidracijski napitek FOTO: Shutterstock

3. Limonin napitek z medom in ščepcem soli

Ko se močno potimo, ne izgubljamo le vode, temveč tudi minerale. Ta preprost domači napitek pomaga nadomestiti del izgubljenih elektrolitov. Sestavine: - sok dveh limon - 1 liter vode - 1 žlica medu - majhen ščepec soli Priprava: Vse sestavine dobro premešajte, da se med raztopi. Postrezite ohlajeno. Napitek je prijetno osvežilen in precej manj sladek od večine kupljenih športnih pijač.

Katerim napitkom se je med vročinskim valom bolje izogniti?

Čeprav se zdijo ledeno hladne gazirane pijače mamljive, pogosto vsebujejo veliko sladkorja, ki lahko žejo kmalu po zaužitju znova okrepi. Podobno velja za energijske pijače, ki vsebujejo velike količine sladkorja in kofeina. Previdnost ni odveč niti pri alkoholu, saj lahko spodbuja izločanje tekočine iz telesa. Ko nastopi vročinski val, je zato najbolje staviti na preproste, manj sladke in čim bolj naravne napitke. Telo vam bo hvaležno, vi pa boste vročino precej lažje prenašali.