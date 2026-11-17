Vanilijevi rogljički (originalno imenovani Vanillekipferl) so klasični božični piškoti, ki izvirajo iz Nemčije, Avstrije in Švice. Ta specifični recept je na kulinaričnem portalu Chefkoch.de izjemno priljubljen in znan kot "Generationsrezept" oziroma generacijski recept. To pomeni, da se receptura znotraj družin uspešno prenaša že desetletja, od babic na otroke in vnuke. Uporabniki ga pogosto opisujejo kot preizkušen recept "od moje babice", kar potrjuje njegovo zanesljivost, tradicijo in enostavnost priprave, ki vsakič zagotavlja odlične rezultate pri domači praznični peki.

icon-expand Vanilijevi rogljički FOTO: Shutterstock

Seznam potrebnih sestavin za pripravo testa in sladkornega posipa

Za pripravo testa boste potrebovali naslednje osnovne sestavine v natančno odmerjenih količinah: 560 gramov moke, 160 gramov sladkorja, 400 gramov hladnega masla (uporabite lahko tudi margarino) in 200 gramov mletih lešnikov. Namesto lešnikov lahko po želji uporabite tudi druge mlete oreščke, na primer orehe ali mandlje. Pomembno je, da je maslo pred začetkom dela dobro ohlajeno. Poleg sestavin za testo si vnaprej pripravite še mešanico za valjanje pečenih rogljičkov, ki je sestavljena iz 100 gramov navadnega sladkorja in 4 vrečk vanilijevega sladkorja.

icon-expand Vanilijevi rogljički FOTO: Shutterstock

Pomembno pravilo pri pripravi: Za to testo ne potrebujete jajc ali pecilnega praška, ključno pa je, da uporabite res hladno maslo.

Postopek mešanja sestavin in obvezno hlajenje testa v hladilniku

Priprava testa poteka v nekaj preprostih korakih, pri čemer morate paziti na temperaturo masla. Hladno maslo najprej narežite na manjše kocke. V večji posodi združite vse suhe sestavine (moko, sladkor in mlete lešnike) ter jim dodajte narezano maslo. Vse skupaj hitro zgnetite v enotno in gladko testo. Ko je testo pripravljeno, ga zavijte in za eno uro postavite v hladilnik. Ta korak je nujen, saj je hladno testo ključnega pomena za nadaljnje delo; če testo ni dovolj ohlajeno, se bo med oblikovanjem lepilo na roke, med peko pa ne bo obdržalo lepe oblike. Ko se je testo v hladilniku dobro ohladilo, sledi oblikovanje rogljičkov. Testo vzemite iz hladilnika in ga razdelite na več delov. Iz vsakega dela na delovni površini oblikujte podolgovate valje. Te valje nato narežite na manjše, enako velike koščke. Vsak košček testa posebej z rokami oblikujte v značilen polmesec (rogljiček) in jih sproti polagajte na pekač, obložen s papirjem za peko. Pazite, da bodo vsi rogljički približno enake velikosti, saj se bodo le tako v pečici enakomerno spekli.

icon-expand Vanilijevi rogljički FOTO: Shutterstock

Čas in temperatura peke ter postopek valjanja v sladkorju

Pred peko pečico obvezno segrejte na 175 stopinj Celzija (uporabite klasični program z zgornjim in spodnjim gretjem). Rogljičke pecite približno 15 minut, dokler rahlo ne porumenijo. Ko jih vzamete iz pečice, sledi pomemben korak: še tople rogljičke previdno povaljajte v predhodno pripravljeni mešanici 100 gramov sladkorja in 4 vrečk vanilijevega sladkorja. Pri tem bodite zelo nežni, saj so topli piškoti zelo krhki in se hitro zlomijo, vendar je valjanje toplih piškotov nujno, da se sladkor nanje dobro oprime. Po končanem valjanju v sladkorju morate rogljičke pustiti pri miru, da se na sobni temperaturi popolnoma ohladijo. Med hlajenjem se bodo piškoti strdili in ne bodo več tako lomljivi. Nikoli jih ne shranjujte, dokler so še topli ali mlačni, saj bi se v zaprti posodi navlažili in izgubili krhkost. Ko so popolnoma hladni, jih previdno zložite v kovinske škatle za piškote s pokrovom, kjer bodo ostali sveži in hrustljavi več tednov.

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