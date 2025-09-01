okusno.je
Zdravi mafini z jabolki
Sladice

Zdravi mafini z jabolki

40 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Sladice

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

Pečeno kislo zelje z rebri
Meso

Pečeno kislo zelje z rebri

1 h 40 min
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Triki in nasveti

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Priložnostno
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Mini cheesecake tortice so prikupna praznična sladica, ki s preprosto pripravo in igrivim videzom navduši prav vsakogar. Z nekaj osnovnimi sestavinami, pekačem za mafine in dobre pol ure časa boste ustvarili sladico, ki je hkrati okusna in prava paša za oči ter idealna za praznične zabave, druženja ali sladko razvajanje doma.

Triki in nasveti
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote

Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote

Krožnik najrazličnejših piškotov je med prazniki zagotovo ena najbolj priljubljenih in tudi nepogrešljivih sladkih razvad. Delo si lahko bistveno olajšamo, če pripravimo osnovno testo, ki ga potem razdelimo na posamezne dele, v katere dodamo poljubne dodatke, kot so mleti oreški in kakav. Tako dobimo več različnih vrst testa, iz katerih lahko pripravimo najrazličnejše piškote – od linških rožic in išlerjev, do lešnikovih rogljičkov ter krhkih maslenih piškotov, ki se kar stopijo v ustih.

Orehovo-limonine rezine
Sladice

Orehovo-limonine rezine

Odlično pecivo, primerno tudi za praznike in slavja.

1 h
Ključni triki za pripravo popolnih čokoladnih razpokančkov, ki se topijo v ustih
Sladice

Ključni triki za pripravo popolnih čokoladnih razpokančkov, ki se topijo v ustih

Med vsemi piškoti, ki jih pečemo za praznike, so v zadnjih letih na vrhu seznama priljubljenosti čokoladni razpokančki. Piškoti nas očarajo tako z videzom kot tudi okusom. Pod krhko in čudovito razpokano površino se namreč skriva sočna in okusna čokoladna sredica. Predstavljamo vam nekaj nepogrešljivih nasvetov za peko popolnih čokoladnih razpokančkov.

Božič in novo leto
Klasični piškoti, ki jih imamo vsi radi

Klasični piškoti, ki jih imamo vsi radi

Piškoti z marmelado so klasika, ki v sebi skriva veliko domačnosti. So hrustljavi in mehki ter vedno polni sočne sadne sredice. V članku vam predstavljamo osem čudovitih receptov, ki bodo navdušili vse, ki prisegate na piškote z marmelado, ne glede na to, ali imate radi klasične okuse ali pa radi preizkusite kaj novega.

Sladice
Čokos piškoti

Čokos piškoti

Z minimalnim trudom do maksimalnega užitka.

42 min
Praznično pecivo, ki se speče v enem pekaču in nareže na več kosov
Sladice

Praznično pecivo, ki se speče v enem pekaču in nareže na več kosov

Praznično peko pogosto povezujemo z ure in ure trajajočim oblikovanjem piškotov, a obstaja tudi preprostejša, nič manj slastna pot: pecivo iz enega pekača, ki ga po peki samo narežemo na rezine, trakove ali palčke. V članku predstavljamo izbor klasičnih krhkih dobrot, ki združujejo všečno tradicionalnost, bogate okuse in neverjetno preprostost.

Domači moto keksi
Sladice

Domači moto keksi

Čisto enostavno jih lahko spečemo sami doma.

1 h 8 min
Sacher piškoti
Pecivo

Sacher piškoti

Preprosti za pripravo, a izjemno okusni – popolni za sladkanje ob kavi ali kot darilce v domači piškotni škatli.

1 h 24 min
Triki in nasveti
Zakaj se piškoti razlezejo in kako lahko to preprečimo?

Zakaj se piškoti razlezejo in kako lahko to preprečimo?

Ko se lotimo peke piškotov, si predstavljamo, da bomo dobili lepe hrustljave kupčke, ki držijo obliko kot majhne snežne kepe. A včasih se zgodi katastrofa: piškoti se razlezejo in bolj spominjajo na otočke po taljenju ledenikov kot na praznične grižljaje. Zakaj se to zgodi – in kako lahko to preprečimo?

Sladice
Najbolj sočna sladica, ki navduši tudi z enostavno pripravo

Najbolj sočna sladica, ki navduši tudi z enostavno pripravo

Turški mokri kolač slovi kot ena najbolj sočnih sladic na svetu, navdušuje pa tudi z bogatim okusom in preprosto pripravo. Sestavine zlahka odmerimo kar s skodelico in žlico, rezultat pa je čokoladna poslastica, ki očara vsakega sladkosneda!

