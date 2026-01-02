okusno.je
Super filmi in serije za kuharske navdušence

Ko se zimski večeri podaljšajo, pridejo na vrsto zgodbe z okusom. VOYO ponuja izbor domačih vrhunskih kulinaričnih oddaj in priljubljenih tujih filmov, ki navdihujejo, zabavajo in ogrejejo. Spodaj smo pripravili izbor, ki ga ljubitelji kulinarike ne smejo spregledati.

M.S.
02. 01. 2026 04.00

Družinski film Popolno ujemanje

Vplivna vinska kritičarka Christina, ki se skriva pod psevdonimom CJ, mora obiskati vinsko klet Hollingbrook, za katero je v preteklosti napisala slabo recenzijo. Ob prihodu naleti na lastnika Michaela in se mu predstavi kot Joy, toda kmalu zatem dekletu spodrsne in zaradi padca izgubi spomin. Christina ne ve, kdo je, zato jo Michael in njegova družina sprejmejo pod svojo streho, medtem ko okreva. Med Christino in Michaelom preskoči ljubezenska iskrica, ravno ko na posestvo pride njen fant, ki jo je ves ta čas iskal ...

Popolno ujemanje
Popolno ujemanje FOTO: VOYO

Komedija Strast med lonci

Romantična komedija nas popelje na avanturo z Joelom, dedičem mehiške verige restavracij s hitro prehrano, ki se odpravi na lov za naslednjo kulinarično uspešnico. Pot ga pripelje v majhno mehiško mestece, kamor gurmani iz vsega sveta prihajajo okušati kulinarične dobrote strastne kuharice Javiere. Joel kmalu spozna, da je najboljša jed tista, ki je začinjena z ljubeznijo.

Strast med lonci
Strast med lonci FOTO: VOYO

Drama Božične slaščice

Ko po smrti očeta družinski pekarni grozi zaplemba, morata sestri Kim in Gina združiti moči in jo skušati rešiti z nastopom na televizijskem tekmovanju v peki božičnih slaščic. Toda ko se dekleti znajdeta sredi napete tekme za glavno nagrado, odkrijeta, da bosta potrebovali božični čudež, če želita zmagati in rešiti pekarno. Jima bo uspel drzen podvig?

Božične slaščice
Božične slaščice FOTO: Karantanija Cinemas

Resničnostni šov Večerja za 5

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.

Večerja za 5
Večerja za 5 FOTO: VOYO

Kuharsko tekmovanje MasterChef Slovenija

MasterChef Slovenija ni zgolj tekmovanje, temveč prava šola kuhanja! Na VOYO vas čakajo napete epizode zadnjih petih sezon, v katerih boste poleg spremljanja klasičnih MasterChef izzivov lahko užili tudi veliko kulinaričnega znanja, ki so ga tekmovalcem na MasterClassih predajali Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Mojmir Šiftar.

Masterchef Slovenija
Masterchef Slovenija FOTO: VOYO

MasterChef Avstralija

15. sezona šova MasterChef Avstralija obljublja sezono, polno skrivnosti in presenečenj. Med seboj se bo pomerilo 18 tekmovalcev, ki bodo tokrat lahko osvojili ''predpasnik druge priložnosti'' ter se borili za imuniteto z zmago v kuharskem izzivu proti profesionalnemu kuharju. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Jocka Zonfrilla, Andyja Allena in Melisse Leong, ocenjevali pa jih bodo tudi gostujoči priznani kuharji. Kdo bo navdušil s svojimi kreacijami in osvojil laskavi naziv MasterChef Avstralije?

Masterchef Avstralija
Masterchef Avstralija FOTO: VOYO

Mali šef Slovenije: mala mal'ca!

Mali šef Slovenije: mala mal'ca! je nadgradnja najbolj priljubljene kuharske oddaje za otroke – Mali šef Slovenije. Otroci tokrat tekmujejo posamezno, nagradni sklad pa je še vedno namenjen osnovni šoli, iz katere prihaja mladi kuhar ali kuharica.

Mali šef Slovenije: Mala mal'ca
Mali šef Slovenije: Mala mal'ca FOTO: VOYO

Kuhinja na kolesih: Goriška, Gorenjska, Prekmurje in Koroška

Štiri sezone oddaje Kuhinja na kolesih gledalce popeljejo na kulinarično pot po Sloveniji, kjer voditelj z mobilno kuhinjo ustavlja v posameznih regijah in iz lokalno pridelanih sestavin pripravlja značilne jedi.

Kuhinja na kolesih: Koroška
Kuhinja na kolesih: Koroška FOTO: 24ur.com
