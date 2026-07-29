Mojmir Šiftar poziva: 'Primi bika za roge'

Želite pokazati svoje kuharsko znanje? Prijavite se v novo sezono MasterChefa Slovenija
"Prvi razlog je, da se ogromno naučiš in pravzaprav nimaš česa izgubiti. Drugi se navezuje kar na prvega – res nimaš česa izgubiti. Tretji pa je, da je MasterChef lahko tvoja idealna odskočna deska v naš kulinarični svet. Tako da ne odlašaj in se prijavi," k prijavi spodbuja Mojmir.
Kaj pa Mojmir išče pri novih tekmovalcih? Kot pravi, pri njem ne šteje le tisto, kar nekdo pokaže na krožniku. "Najbolj me prepriča srčnost, da nekdo res rad kuha in ustvarja. Druga je vztrajnost, da ne obupaš niti takrat, ko je najtežje. Tretja pa je, da si upaš prijeti bika za roge, zajahati val in vztrajati do konca."
Hitra rešitev za vroče poletne dni
Za konec je z nami delil še preprost nasvet za vroče poletne dni, ko si želimo nekaj hitrega in osvežilnega, brez dolgega časa za štedilnikom. "Lepa poletna varianta je tunin namaz. Odpremo konzervo tune, dodamo malo dobre kisle smetane in koruze, narežemo papriko, zraven popečemo toast, pojemo in smo pripravljeni za v vodo."