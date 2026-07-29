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MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas!
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Mojmir Šiftar poziva: 'Primi bika za roge'

Prijave v novo sezono priljubljene oddaje MasterChef Slovenija so odprte, ob tej priložnosti pa smo se pogovarjali z Mojmirjem Šiftarjem, ki je razkril, zakaj se je vredno opogumiti in prijaviti, katere lastnosti pri tekmovalcih ga najbolj prepričajo in na katero hitro jed prisega v vročih poletnih dneh.

M.S.
29. 07. 2026 09.25

Želite pokazati svoje kuharsko znanje? Prijavite se v novo sezono MasterChefa Slovenija

"Prvi razlog je, da se ogromno naučiš in pravzaprav nimaš česa izgubiti. Drugi se navezuje kar na prvega – res nimaš česa izgubiti. Tretji pa je, da je MasterChef lahko tvoja idealna odskočna deska v naš kulinarični svet. Tako da ne odlašaj in se prijavi," k prijavi spodbuja Mojmir.

MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas!
MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas! FOTO: Luka Kotnik
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Preberi še Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?

Si pripravljen svoje kuharsko znanje preizkusiti pred sodniki MasterChefa? Prijavi se v novo sezono in pokaži, kaj zmoreš.

Kaj pa Mojmir išče pri novih tekmovalcih? Kot pravi, pri njem ne šteje le tisto, kar nekdo pokaže na krožniku. "Najbolj me prepriča srčnost, da nekdo res rad kuha in ustvarja. Druga je vztrajnost, da ne obupaš niti takrat, ko je najtežje. Tretja pa je, da si upaš prijeti bika za roge, zajahati val in vztrajati do konca."

MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas!
MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas! FOTO: Luka Kotnik

Hitra rešitev za vroče poletne dni

Za konec je z nami delil še preprost nasvet za vroče poletne dni, ko si želimo nekaj hitrega in osvežilnega, brez dolgega časa za štedilnikom. "Lepa poletna varianta je tunin namaz. Odpremo konzervo tune, dodamo malo dobre kisle smetane in koruze, narežemo papriko, zraven popečemo toast, pojemo in smo pripravljeni za v vodo."

MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas!
MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas! FOTO: Luka Kotnik
Nova sezona MasterChefa išče prav tebe!
Preberi še Nova sezona MasterChefa išče prav tebe!

Ob glavni cesti proti morju kuharske nadobudneže k prijavi v novo sezono tekmovanja MasterChef Slovenija vabi zabaven slogan 'Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas!' Mojmir je prepričan, da je prostora za presežke v novi sezoni še veliko. Prav kmalu bodo namreč začeli snemati že 13. sezono in prijave so seveda že odprte.

Masterchef Slovenija
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MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar kuhanje kulinarični šov poletni recepti
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