Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa

Pri pripravi sladic imajo mleko in mlečni izdelki posebno mesto, saj so osnova številnih krem, moussev, biskvitov in drugih priljubljenih sladic. Zato je izbira kakovostnih mlečnih izdelkov pomemben korak pri ustvarjanju dobre sladice. Ko se odločimo za mleko in mlečne izdelke z oznako "izbrana kakovost - Slovenija", izberemo slovensko sestavino, ki je zaradi predpisanih zahtev glede pridelave, predelave in nadzora primerna kot kakovostna osnova za pripravo odličnih sladic. Oznaka potrošniku zagotavlja, da so mleko in mlečni izdelki pridelani in predelani v Sloveniji ter vključeni v sistem dodatnega nadzora. Zanje so določene zahteve, ki zagotavljajo nadzor nad načinom pridelave in predelave. Krajša pot od kmetije do predelave in nato do prodajne police omogoča boljšo sledljivost porekla, slovenska pridelava in predelava pa prispevata k zaupanju v izbrano sestavino.

icon-expand Izbira kakovostnih mlečnih izdelkov je pomemben korak pri ustvarjanju dobre sladice FOTO: Arhiv naročnika

Kaj se lahko iz slaščičarskega izziva MasterChefa naučimo o kakovosti?

V MasterChefu so se tekmovalci tokrat srečali z zahtevno nalogo: pripraviti so morali torto nasprotnega okusa od tistega, ki bi si ga sami izbrali. Ljubitelji čokolade so morali ustvariti sadne sladice, ljubitelji sadnih okusov pa čokoladne. Izziv jih je prisilil, da niso razmišljali samo o svojih najljubših okusih, ampak predvsem o tem, kako sestaviti uravnoteženo sladico. Prav ravnotežje pa je ena ključnih stvari tudi pri izbiri sestavin. Dobra sladica ne temelji na tem, da uporabimo čim več različnih elementov, ampak da vsak izmed njih opravi svojo nalogo. Kakovostno mleko lahko poskrbi za nežno teksturo kreme, dobra smetana za bogat okus, premišljena izbira kakovostnih mlečnih sestavin pa za uravnotežen in harmoničen končni rezultat. Sodniki so tekmovalce opozarjali, da mora imeti vsaka torta svojo identiteto. Čokoladna torta mora biti intenzivna, vendar ne pretežka, sadna torta pa mora izražati svežino in značaj sadja. Podobno velja tudi pri domačem ustvarjanju: manj je lahko več, predvsem pa je pomemben izbor kakovostnih sestavin in da jih znamo pravilno uporabiti.

Majhni slaščičarski triki, ki naredijo veliko razliko

Ena od pomembnih lekcij iz slaščičarskega izziva je bila, da o uspehu pogosto odločajo podrobnosti. Že majhna sprememba v pripravi lahko vpliva na teksturo, okus in videz sladice. Pri tortah je ena najpogostejših napak presuh biskvit. Tudi najboljša krema ne more popolnoma popraviti osnove, ki nima dovolj vlage. Zato je pomembno, da biskvita ne pečemo predolgo in da pri sestavljanju torte poskrbimo za dodatno sočnost: na primer z nežnim prelivom ali sirupom. Pomembno vlogo imajo tudi mlečne sestavine. Pri pripravi krem je dobro uporabiti kakovostno mleko, smetano in druge mlečne izdelke, saj se razlika hitro pokaže v okusu in strukturi. Mlečni izdelki z oznako "izbrana kakovost - Slovenija" so pri tem odlična izbira, saj so zaradi kratkih transportnih poti bolj sveži in polnega okusa ter izpolnjujejo dodatne zahteve kakovosti.

Zakaj je pri mleku pomembno zaupanje v izvor?

Ko kupujemo hrano, pogosto razmišljamo predvsem o okusu, manjkrat pa o tem, kako je bila hrana pridelana in predelana, preden je prišla do naše mize. Prav tu ima pomembno vlogo oznaka "izbrana kakovost - Slovenija", ki potrošniku pomaga, da izbere kakovostno, slovensko in dodatno preverjeno živilo. Pri mleku ta oznaka pomeni, da je bilo mleko pridelano na slovenskih kmetijah in predelano v slovenskih mlekarnah oziroma obratih predelave. Ena od pomembnih zahtev pri mleku z omenjeno oznako je tudi svežina. Od prevzema mleka iz zbiralnice do sprejema v predelovalni obrat lahko mine največ 15 ur, kar omogoča, da mleko hitreje pride v nadaljnjo predelavo. Poleg tega so določeni tudi strožji kakovostni parametri. Celoten proces dodatno preverjajo neodvisni certifikacijski organi.

icon-expand Moja izbira je lokalno mleko FOTO: Arhiv naročnika

Slovenska zastava bo še en jasen znak slovenskega porekla

Pri prepoznavanju slovenskih živil bo potrošnikom v prihodnje pomagala tudi grafična podoba slovenske zastave. Izdelki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko označeni z zastavico, s katero bo bolj jasno vidno, da gre za 100-odstotno slovensko pridelavo in predelavo v vseh ključnih fazah. Pri izdelkih iz sheme "izbrana kakovost - Slovenija" bo to za kupca še ena uporabna vizualna informacija na embalaži. Namesto dolgega preverjanja drobnega tiska bo lahko slovensko poreklo prepoznal že na prvi pogled.

Zgodba slovenskih mlečnih izdelkov

Kakovost hrane se začne pri ljudeh, ki jo ustvarjajo. Slovenski kmetje s skrbjo za živali, pridelavo kakovostne krme in odgovornim odnosom do dela ustvarjajo osnovo za izdelke, ki jih vsak dan uporabljamo v kuhinji. Posebno mesto imajo tudi mleko in mlečni izdelki z oznako "kmečki", ki ohranjajo tradicijo domače predelave mleka, saj nastajajo neposredno na kmetijah. Podobno kot so tekmovalci v MasterChefu spoznali, da brez dobrih osnov ni vrhunskega rezultata, velja tudi pri vsakodnevni izbiri hrane. Poznavanje izvora in kakovosti sestavin nam pomaga sprejemati bolj premišljene odločitve.

icon-expand Mlečni izdelki FOTO: iStock

Moja izbira je lokalno mleko