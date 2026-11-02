Tanja zapustila MasterChef, za konec pa je ustvarila sladico, ki je videti kot prava hruška

Tanja je že na začetku tekmovanja pokazala, da ima veliko kulinaričnega znanja. Pri izzivu, v katerem so morali tekmovalci prepoznati osem klasičnih jedi, je pravilno povezala prav vseh osem, pozneje pa se je uspešno spopadala z najrazličnejšimi tehnikami, sestavinami in časovnimi pritiski. Eden prvih večjih uspehov je prišel pri Mystery Box izzivu, ko je pripravila skutne štruklje z dušenimi hruškami, čokoladnim crumblom, suhimi hruškami in omako iz rdečega vina. Krožnik jo je popeljal naravnost na balkon. Hruške so se tako že takrat izkazale za sestavino, s katero zna Tanja ustvariti nekaj posebnega. Zato skoraj ne bi mogli izbrati bolj primerne sladice za zaključek njene MasterChef zgodbe.

Sladice, ki so ji prinesle velike trenutke

Posebej uspešna je bila Tanja tudi pri izzivu, kjer je bila glavna sestavina oreh. Pripravila je štrukelj z orehovim nadevom, vanilijevo omako z rumom in karameliziranimi orehi s cimetom. Prav njen krožnik je bil najboljši in ji je prinesel zmago ter balkon. Kmalu zatem je sledil še boj za imuniteto, v katerem so tekmovalci poustvarjali znamenito švedsko torto Princess. Med najboljše približke sodnikovi torti se je uvrstila tudi Tanjina sladica, na koncu pa je prav ona osvojila imuniteto. Kot imetnica imunitete je pri naslednjem skupinskem izzivu prevzela tudi vlogo vodje rdeče ekipe. Ekipa je pripravila tri uspešne jedi in si priborila mesto na balkonu. Tanja je pozneje pokazala tudi, da se ne znajde samo pri sladicah. Med drugim je sodnike prepričala z vegetarijanskimi polnjenimi paprikami z ajdovo kašo, jurčki in tofujem ter z gyozami s kozicami in gobami. Njena MasterChef pot se je končala pri zahtevnem izločitvenem testu, a za sabo pušča vrsto krožnikov, ki dokazujejo njeno ustvarjalnost, tehnično znanje in pripravljenost na nove izzive.

Za konec sladica, ki preseneti že na prvi pogled

icon-expand Tanjina 3D hruška FOTO: osebni arhiv

Za zadnji izziv je Tanja posegla po sladici, pri kateri ni pomemben samo okus, temveč tudi videz. Njena 3D hruška je sestavljena iz več elementov: mehkega mandljevega biskvita, aromatičnih dušenih hrušk ter nežnega moussa bele čokolade. Ko vse skupaj sestavimo v modelu, zamrznemo in oblijemo s čokolado ter kakavovim maslom, nastane sladica, ki spominja na pravo hruško. Pomembno vlogo pri moussu ima Mu Cuisine smetana za stepanje, ki je namenjena prav ustvarjanju v kuhinji. Ko jo nežno vmešamo v osnovo iz bele čokolade, rumenjakov in mleka, dobimo gladek in rahel mousse, ki obdaja sadno sredico. Recept zahteva nekoliko več časa in potrpežljivosti, vendar je končni učinek vreden truda. To ni sladica za takrat, ko želimo nekaj pripraviti v desetih minutah, temveč projekt za vse, ki jih veseli slaščičarsko ustvarjanje in eksperimentiranje.

3D hruška z moussom bele čokolade

Za mandljev biskvit: - 100 g beljakov - 80 g mletih mandljev - 80 g kristalnega sladkorja - 30 g sladkorja v prahu - 15 g koruznega škroba - nasekljani pekani Za dušene hruške: - 4 velike hruške, narezane na majhne kocke - 1 dl belega vina - 1 žlička cimeta - 2 žlici sladkorja - 1 žlica limoninega soka - 1 velika žlica koruznega škroba Za mousse bele čokolade: - 300 ml Mu Cuisine smetane za stepanje - 60 g mleka - 4 rumenjaki - 100 g bele čokolade - 3 listi oziroma 6 g želatine Za obliv: - bela čokolada - kakavovo maslo v enaki količini kot bela čokolada - jedilna rjava barva - malo vodke - listi hruške za dekoracijo Priprava Najprej pripravimo biskvit. Beljake skupaj s kristalnim sladkorjem stepemo v čvrst sneg. Posebej zmešamo mlete mandlje, sladkor v prahu in koruzni škrob, nato pa suhe sestavine previdno vmešamo v beljakov sneg. Na koncu dodamo še nasekljane pekane. Maso enakomerno razporedimo po pekaču in pečemo od 10 do 12 minut pri 160 stopinjah Celzija. Ohlajen biskvit nato izrežemo v velikosti modelov, v katerih bomo sestavljali sladico. Za sadno sredico hruške narežemo na majhne kocke in jih karameliziramo s sladkorjem. Zalijemo z belim vinom in kuhamo toliko časa, da alkohol izpari. Dodamo limonin sok in cimet. Koruzni škrob zmešamo z malo vode in ga vmešamo k hruškam. Vse skupaj še nekoliko pokuhamo, da dobimo gosto sadno maso. Nabrizgamo jo v manjše modele in zamrznemo. Za mousse nad paro stopimo belo čokolado. Rumenjake rahlo premešamo z metlico in jim med mešanjem prilijemo vroče mleko. Mešanico postavimo nad paro in jo med stalnim mešanjem segrejemo na približno 80 stopinj Celzija. Dodamo predhodno namočeno želatino in dobro premešamo, nato pa vse skupaj vmešamo v stopljeno belo čokolado. Ko se zmes nekoliko ohladi, vanjo postopoma in nežno vmešamo stepeno Mu Cuisine smetano za stepanje. Tako dobimo gladek in zračen mousse bele čokolade. V model za monoporcijske sladice najprej nabrizgamo mousse bele čokolade. Vanj potisnemo zamrznjeno sredico iz dušenih hrušk ter sladico zapremo z izrezanim kosom mandljevega biskvita. Modele damo v zamrzovalnik za najmanj šest ur, še bolje pa čez noč. Za obliv stopimo enako količino bele čokolade in kakavovega masla. Temperatura zmesi naj ne preseže približno 29 stopinj Celzija. Popolnoma zamrznjene sladice vzamemo iz modelov in jih pomočimo v pripravljen obliv. Na koncu jih s čopičem poškropimo še z jedilno rjavo barvo, razredčeno z malo vodke, ter jim dodamo pravi hruškin list.

icon-expand Tanja je s ponosom zapustila MasterChef kuhinjo FOTO: POP TV

Ko sladica postane ustvarjalni projekt