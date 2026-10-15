To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu

In čeprav sta nastala povsem različna krožnika, je bila osnovna naloga pri obeh enaka: razumeti glavno sestavino in iz nje izvleči najboljše.

Goveje pleče ali rostbif? Razlika je večja, kot se zdi

Pri govedini ne obstaja en sam recept za uspeh. Posamezni kosi se razlikujejo po strukturi, količini vezivnega tkiva in maščobe, zato potrebujejo tudi različne načine priprave. Goveje pleče denimo sodi med kose, ki jim ustreza daljša priprava. Čas in primerna temperatura pomagata, da se meso dobro zmehča in postane sočno. Rostbif pa zahteva drugačen pristop – pri njem sta še posebej pomembna natančen nadzor temperature in pravi trenutek, ko ga umaknemo z ognja. V MasterChef kuhinji je goveje pleče pripravljal Tilen. Združil ga je s črnim česnom, krompirjevim pirejem, radičem ter omako s čokolado in čilijem. Meso je pripravil odlično, sodniki pa so opozorili na nekaj, kar se doma hitro zgodi tudi nam: močna omaka lahko prevzame glavno vlogo in zasenči okus mesa. Tjaša je imela pred seboj rostbif in ga pravilno toplotno obdelala. Pri njenem krožniku tako težava ni bila govedina, temveč končna sestava jedi. Oba krožnika sta pokazala isto stvar: dober recept nam ne pomaga veliko, če ne poznamo kosa mesa, ki ga pripravljamo.

A govedino pravzaprav začnemo izbirati že v trgovini

Ko vemo, kateri kos potrebujemo, se pojavi še eno vprašanje: od kod meso prihaja? Pri govejem mesu nam lahko pri tem pomaga oznaka "izbrana kakovost – Slovenija". Ta oznaka na embalaži mesa ali v hladilni vitrini mesa pri trgovcu pomeni, da je bila žival rojena, rejena in zaklana v Sloveniji, meso pa predelano v Sloveniji. Njegova pot je tako sledljiva od reje do končnega proizvoda. Za proizvode, vključene v shemo, veljajo tudi dodatne zahteve glede načina reje, krmljenja, dobrobiti živali in transporta, njihovo izpolnjevanje pa preverjajo neodvisni certifikacijski organi. To pomeni, da lahko že ob nakupu dobimo več informacij o govedini, ki jo bomo pozneje pripravljali doma.

icon-expand Govedino pravzaprav začnemo izbirati že v trgovini FOTO: Arhiv naročnika

Kaj se skriva za oznako izbrana kakovost – Slovenija?

Ena od posebnosti sheme so natančneje določene zahteve pri reji goveda. Pri krmljenju mora na primer voluminozna krma predstavljati najmanj 50 odstotkov suhe snovi dnevnega obroka, določene vrste krme, ki so sicer dovoljene v Evropski uniji, pa v okviru sheme niso dovoljene. Določene so tudi zahteve, povezane z dobrobitjo živali in transportom. Čas prevoza goveda v okviru certificirane sheme je omejen na največ šest ur, s čimer se omejujejo dolge transportne poti. Več informacij tukaj. Za potrošnika je bistveno predvsem to, da oznaka na embalaži združuje informacije, ki jih je sicer ob nakupu težko preveriti: slovensko poreklo, višja kakovost mesa ter izpolnjevanje dodatnih zahtev in kontrol v celotni agroživilski verigi.

Manj dodatkov, več pozornosti glavni sestavini

V MasterChef kuhinji tekmovalci pogosto želijo pokazati čim več tehnik, idej in nenavadnih kombinacij. Toda pri pripravi govedine je lahko prav zadržanost velika prednost. Tilen je imel pravilno pripravljeno in sočno goveje pleče, vendar je intenzivna omaka nekoliko preglasila druge elemente. To je uporabna lekcija tudi za domačo kuhinjo: ko imamo dobro osnovno sestavino, je ni treba skrivati pod množico močnih okusov. Enako velja za izbiro načina priprave. Pleče potrebuje predvsem dovolj časa, rostbif pa natančnost pri temperaturi. Namesto da bi se osredotočili na čim bolj zapleten recept, je zato pogosto bolje najprej razumeti meso in šele nato okoli njega zgraditi jed.

icon-expand Moja izbira je lokalno goveje meso. FOTO: Arhiv naročnika

Od slovenskega pašnika do nedeljskega kosila