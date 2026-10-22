Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa

Dogajanje v MasterChef kuhinji se je tokrat začelo povsem nepričakovano. Tekmovalce in sodnike je pretresla novica, da se je Tjaša odločila predčasno zaključiti svojo kuharsko pot. "Zelo se zahvaljujem za to priložnost, ampak sem se odločila, da se bom zaradi zdravstvenih težav danes od vas poslovila, ker nisem sposobna kuhati. Vesela sem, da sem vas vse spoznala," je povedala ob slovesu.

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Razkrila je, da se je zbudila z izjemno hudo migreno, zaradi katere ni bila sposobna nadaljevati tekmovanja. " Zbudila sem se s tako migreno, da komaj živim. Enostavno mi tako razbija po glavi, da bom raje poslušala svoje telo," je pojasnila svojo odločitev. Njen odhod je povsem spremenil potek nadaljevanja tekmovanja, saj se je načrtovani izločitveni test preoblikoval v individualni izziv .

Po Tjašinem odhodu je za kuharske postaje stopilo vseh osem preostalih tekmovalcev, tudi tisti, ki so si pred tem že zagotovili mesto na balkonu. Glavna sestavina je bila divjačina , ki velja za eno zahtevnejših vrst mesa. Tekmovalci so morali pokazati dobro poznavanje priprave, občutek za okuse in natančnost, saj divjačina ne dopušča veliko napak. Med vsemi pripravljenimi krožniki sta sodnike najbolj prepričala Anna in Jure , vendar je na koncu zmaga pripadla Juretu.

Jure je pripravil srnino kračo s tremi teksturami koruze in gozdno omako . Njegov krožnik je navdušil predvsem z dovršeno pripravo mesa, premišljeno kombinacijo okusov in različnimi teksturami koruze. "T i bom kar povedal, da je to eden tvojih lepših krožnikov ," je ocenjevanje začel Mojmir Šiftar. Pohvalil je popolno pripravljeno srnino kračo in vse tri koruzne elemente, ki so jedi dodali sladkobo, hrustljavost in polnost.

"Kokica, briljantna ideja za hrustljav element, in polenta, ki doda tisto, da je nekaj za ugrizniti, neka priloga. Omaka je popolna," je dodal. Tudi Luka Jezeršek ni skrival zadovoljstva in mu preprosto čestital: " Vse čestitke za ta krožnik." Posebej navdušen je bil Karim Merdjadi , ki si bo Juretovo jed zapomnil predvsem po koruzni kremi. "Še dolgo časa bi se tvoje jedi spominjal po koruzni kremi. Lepo sladka, ta prava tekstura, malo celo na vaniljo potegne," je povedal.

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Po številnih pohvalah sodnikov Jure ni skrival zadovoljstva. Njegov trud se je obrestoval, saj je pripravil najboljši krožnik izziva in si zagotovil pomembno prednost pred naslednjim bojem za imuniteto . "Popravni izpit narejen. Zelo sem vesel. Dostavil sem najboljši krožnik in zmaga je moja," je ponosno povedal. Jure je tako dokazal, da zna tudi pod pritiskom pripraviti dovršeno jed in prepričati vse tri sodnike.

Bi poskusili divjačinsko jed, s katero je Jure navdušil sodnike MasterChefa? Preverite Juretov recept za srnino kračo s tremi teksturami koruze in gozdno omako ter se tudi sami preizkusite v pripravi jedi, ki mu je prinesla zmago.

Sestavine:

- srnine kračke

- korenje (oranžno in rumeno)

- peteršiljeva korenina

- svež peteršilj

- 1 velika čebula

- česen

- rdeče vino

- goveja jušna osnova

- sol in poper

- koruza iz pločevinke

- maslo

- mleko

- smetana za kuhanje

- koruza za pokovko

- malo olivnega olja

- sol in poper

Za zapečeno polento:

- instant polenta

- sol

- voda

- timijan

- 1 vejica rožmarina

Za gozdno omako:

- ribez

- robide

- suhi jurčki

- šampinjoni

- rožmarin

- goveja jušna osnova

- portovec

- maslo

- sol in poper

Postopek priprave:

Rumeno in oranžno korenje, peteršiljevo korenino, čebulo, česen in peteršilj očistimo ter narežemo na poljubno velike kose. Zelenjavo stresemo v ekonom lonec in jo na zmernem ognju nekoliko popražimo, da se zmehča in rahlo karamelizira. Zalijemo z rdečim vinom in dodamo goveja jušno osnovo. Po okusu začinimo s soljo in poprom. Nazadnje dodamo srnine kračke, lonec zapremo in meso pod pritiskom kuhamo približno 70 minut oziroma toliko časa, da se zmehča.

Koruzo iz pločevinke odcedimo in jo v kozici nekoliko pokuhamo, da se dodatno zmehča. Prestavimo jo v mešalnik ter dodamo maslo, mleko, malo smetane za kuhanje, sol in poper. Vse skupaj zmiksamo v gladko zmes. Kremo precedimo skozi fino cedilo, da odstranimo morebitne kose lupine in dobimo svilnato, gladko teksturo.

V kozici segrejemo malo olivnega olja in dodamo koruzo za pokovko. Kozico pokrijemo in počakamo, da koruzna zrna popokajo. Pripravljene kokice odstavimo in prihranimo za serviranje.

V loncu zavremo osoljeno vodo, ki ji dodamo timijan in vejico rožmarina. V vrelo vodo med stalnim mešanjem postopoma vsujemo instant polento in jo skuhamo po navodilih proizvajalca. Rožmarin odstranimo, pripravljeno polento pa prelijemo v silikonske modelčke ali jo oblikujemo po želji. Postavimo jo v hladilnik, da se ohladi in učvrsti. Pred serviranjem oblikovano polento na hitro opečemo, da na površini dobi rahlo zapečeno skorjico.

V ponev dodamo ribez, robide, suhe jurčke, šampinjone in rožmarin. Zalijemo z govejo jušno osnovo in portovcem ter začinimo s soljo in poprom. Na zmernem ognju kuhamo toliko časa, da se tekočina reducira in se okusi povežejo. Ko omaka doseže želeno gostoto, vanjo vmešamo maslo, ki ji doda sijaj in svilnato teksturo.

Na krožnik razporedimo koruzno kremo, dodamo srnino kračko in oblikovano, opečeno polento. Jed dopolnimo s hrustljavimi kokicami in gozdno omako. Posamezne elemente razporedimo po želji in postrežemo.