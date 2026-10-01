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Tjašin marmorni kolač s pistacijo, liofiliziranimi malinami in ganašem bele čokolade.
MasterChef

Marmorni kolač, ki je navdušil Luko Jezerška: 'Zaslužil si mesto v hotelu s petimi zvezdicami'

Marmorni kolač s pistacijo, liofiliziranimi malinami in ganašem bele čokolade je navdušil vse tri sodnike MasterChefa. Luka Jezeršek si ga je predstavljal v elegantnem mestnem hotelu in ocenil, da bi si zaslužil mesto v hotelu s petimi zvezdicami. Preverite recept za sladico, ki je Tjaši prinesla drugo mesto in varno mesto na balkonu.

M.S.
01. 10. 2026 04.00
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Tekmovalce MasterChefa Slovenija je čakal prav poseben individualni izziv, ki je iz njih izvabil tudi veliko čustev. V predalih so jih pričakali modeli za peko v obliki srca in fotografije njihovih najbližjih. Prav ti so jim služili kot navdih za pripravo kolačev, med katerimi so sodniki na koncu izbrali tri najboljše.

Na balkon so se uvrstili Ian, Tjaša in Anna. Drugo mesto je osvojila Tjaša, ki je pripravila marmorni kolač s pistacijo, liofiliziranimi malinami in ganašem bele čokolade.

Tjašin marmorni kolač s pistacijo, liofiliziranimi malinami in ganašem bele čokolade.
Tjašin marmorni kolač s pistacijo, liofiliziranimi malinami in ganašem bele čokolade. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

S svojo izvedbo je prepričala vse tri sodnike, Karim Merdjadi pa je strukturo njenega kolača označil kar za šolsko. "Prijetno sladek, na zadnjem okusu se občutijo liofilizirane maline in ravno prav je po vrhu tega belega ganaša, da ni presladek," je ocenil. V kolaču je prepoznal tradicionalnost in klasiko ter Tjaši priznal: "Mene si z njim kupila."

Tjaša med ocenjevanjem pred sodniki MasterChefa Slovenija.
Tjaša med ocenjevanjem pred sodniki MasterChefa Slovenija. FOTO: POP TV
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Tudi Luka Jezeršek ni skoparil s pohvalami. Tjašin kolač ga je v mislih popeljal v prefinjeno hotelsko okolje. "Predstavljam si en lep mestni hotel, se usedeš v lobi, si naliješ čaj in tole zraven. Iz mraza prideš na toplo," je opisal svojo predstavo. Posebej je izpostavil njeno tehnično znanje in dodal, da bi si kolač zaslužil mesto tudi v hotelu s petimi zvezdicami. Mojmir Šiftar je bil jedrnat, a jasen: "Znaš peči, si dokazala. Samo zaupaj si."

Tjaša je s svojim kolačem osvojila drugo mesto.
Tjaša je s svojim kolačem osvojila drugo mesto. FOTO: POP TV

Po vseh treh pohvalah je tudi Tjaša vedela, da ji je uspelo. "Ko so vsi trije pohvalili kolač, sem vedela, da sem naredila in pokazala, da znam na sladkem. Sladki izzivi so moji," je povedala. Sodniki so njen kolač uvrstili na drugo mesto in ji s tem zagotovili varnost pred izločitvenim izzivom. Tjaša je novico pospremila v svojem slogu: "Yes, idemo, adijo izločitveni!"

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Sestavine:

Za kolač:

- 5 jajc

- 250 g sladkorja

- 1 dl olja

- 1 dl mleka

- 260 g moke

- 1 vrečka pecilnega praška

- 30 g liofiliziranih malin

- 1 g kardamoma

- 40 g pistacij

Za ganaš iz bele čokolade:

- 300 g bele čokolade

- 150 g sladke smetane

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Postopek priprave:

Dno pekača obložimo s papirjem za peko, robove pa popršimo z oljem v spreju.

Jajca in sladkor stepamo toliko časa, da zmes naraste in postane puhasta. Dodamo olje in mleko ter dobro premešamo. Pripravljeno maso razdelimo na dva enaka dela.

Liofilizirane maline zmeljemo v prah. Enako naredimo s pistacijami, pri katerih lahko pustimo tudi nekaj večjih koščkov.

Moko razdelimo na dva enaka dela, po 130 g. V prvo polovico dodamo zmlete pistacije, v drugo pa liofilizirane maline in kardamom. Dodamo pecilni prašek in obe mešanici presejemo. Večje koščke pistacij, ki ostanejo na cedilu, vrnemo v moko.

V eno polovico jajčne mase ročno vmešamo moko s pistacijami, v drugo pa moko z liofiliziranimi malinami in kardamomom. Obe masi izmenično razporedimo po pekaču tako, da ustvarimo vzorec šahovnice. Nato s palčko oziroma leseno špilo po vrhu naredimo še marmorni vzorec.

Kolač pečemo približno 35 minut na 180 stopinjah Celzija. Še vročega previdno zvrnemo na krožnik.

Belo čokolado skupaj s sladko smetano stopimo nad vodno paro. Če želimo povsem gladko teksturo, zmes dodatno premešamo s paličnim mešalnikom. Pripravljen ganaš ohladimo.

Ohlajen kolač po vrhu premažemo z ganašem iz bele čokolade. Potresemo ga s sesekljanimi pistacijami in liofiliziranimi malinami ter za konec okrasimo še z listki mete.

Masterchef Slovenija
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
MasterChef Slovenija marmorni kolač recept sladice pistacija Tjaša 12. sezona oddaja POP TV
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